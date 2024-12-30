Как питаться в новогодние праздники без вреда для здоровья? Лайфхаки от нутрициолога из Эстонии
А вы уже придумали, как проведете новогодние праздники? Решили, что будете готовить на новогодний стол? Сертифицированный нутрициолог из Таллинна, автор блога “Записки нутрициолога” на RusDelfi Татьяна Айзенштадт делится полезными лайфхаками, которые помогут вам провести новогоднюю ночь и каникулы без вреда для здоровья.
Постарайтесь меньше времени уделять приготовлению блюд, готовьте простые блюда. Это будет в разы полезнее для вашей фигуры, чем меньше ингредиентов, тем ниже калорийность, и к тому же у вас останется больше свободного времени на более интересные занятия.
Что можно поставить на новогодний стол:
- Тарелки: овощная, рыбная, мясная, фруктовая, сырная.
- Горячее блюдо: запеченное мясо, без маринадов. Это может быть рыба, телятина, мясо курицы (например, рулет с грибами), индейки, кролика.
- Можно сделать пару видов канапе.
- Пару овощных салатов, например, салат из свеклы, чернослива, чеснока и салат из капусты, моркови, яблок и укропа.
Как же быть с традиционными “оливье” и “селедка под шубой”?
- Рекомендую покупной майонез заменить домашним. Варианты ингредиентов для полезного майонеза:
● Натуральный или греческий йогурт + соль + горчица с хорошим составом.
● Половина авокадо + греческий или натуральный йогурт + сок половины лимона.
● Йогурт + зернистая горчица + обчная горчица + желток + сушеный чеснок.
● Йогурт + сок лимона + желток + горчица + оливковое масло.
● Йогурт + горчица + сушенный чеснок + оливковое масло.
Вариант рецепта:
- Консервированный горошек заменяем замороженным, отварным.
- Докторскую колбасу в оливье замените на куриное филе, нежирную телятину или индейку.
- Селедку лучше брать обычную, соленую, без уксуса, сахара и прочих добавок.
- При наличии аллергии на куриные яйца — замените перепелиными.
- В крабовом салате можно вместо “крабовых палочек” использовать крабовое мясо или отварного кальмара.
А в остальном в этих салатах нет ничего критичного для здоровья:
- Картофель в холодном виде содержит резистентный крахмал, поэтому полезен для кишечника.
- Свекла и морковь имеют достаточно высокий гликемический индекс, но ввиду того, что эти салаты многие из нас употребляют в пищу только на новогодних праздниках, это допустимо.
- Очень хорошо, если на вашем столе будут ферментированные продукты: кимчи, квашеные огурцы, квашеная капуста, моченые яблоки и т. д.
Как быть со сладостями?
Обычный торт из магазина замените домашним тортом или полезными десертами, которые можно в изобилии найти и заказать на Новый год. А лучше испеките торт самостоятельно. Сейчас интернет предлагает огромное количество рецептов полезных тортов на выбор. Как вариант, могу предложить заглянуть на мой сайт: www.cookliketanushka.com.
ВАЖНО!
- Соблюдайте режим питания (ешьте при наличии голода, а не все время).
- Не забывайте о режиме сна и бодрствования. Новогодние праздники — это отличная возможность восстановить режим и дать своему организму отдых. Засыпайте до 22-23:00 и просыпайтесь самостоятельно.
- Не забывайте о движении и физической активности. Смена картинки (обстановки) повышает уровень серотонина.
- Сделайте на этот период главным не еду и деликатесы, а новые эмоции. Наслаждайтесь общением с людьми, а не только пищей!
- Сделайте обед самым плотным приемом пищи, а ужин самым легким. Чем раньше вы едите, тем больше времени останется у вашего организма для переваривания пищи. Наша пищеварительная система после захода солнца становится слабой и вялой. Поэтому постарайтесь сделать застолье как можно раньше.
- Используйте травы и специи. Например, посыпьте выпечку корицей, чтобы предотвратить резкий подъём сахара в крови. Пейте имбирный чай с лимоном, чтобы поддержать кислотность. Попробуйте кориандр и кумин для поддержания пищеварения.
- Попробуйте заменить пюре из картофеля на пюре из цветной капусты и корня сельдерея.
- Добавляйте как можно больше свежей зелени во все горячие блюда.
И помните, увлечение тяжелой пищей, мучным и сладким в течение новогодних каникул приводит к изменению микрофлоры кишечника — появляется много неприятных симптомов, а также “притупляется” чувство насыщения. Нам становится трудно его различать. Нашему организму достаточно 2 недель, чтобы “заработать” зависимость от частых перекусов, сладкого и больших порций. Особенно когда на столе у нас такое разнообразное праздничное меню:
- салаты с майонезом,
- мясные и сырные нарезки,
- всевозможные тортики и пряники.
Поделитесь какие у вас есть хитрости для праздничных дней?
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Об авторе:
Татьяна Айзенштадт, практикующий нутрициолог (консультант по питанию) — специалист по превентивному образу жизни и рациону питания, занимаюсь снижением рисков, профилактикой и коррекцией состояний здоровья, а также компенсацией витаминно-минеральных дефицитов. Люблю тему ЗОЖ! Живу и дышу ею, вдохновляю, консультирую, делюсь тем, что знаю и опробовала на себе. Автор блога в Фейсбук ”ЗОЖ с Татьяна Айзенштадт” и сайта со вкусными и полезными рецептами Готовь, как Танюшка.
Мой подход основан на следующих убеждениях:
- мы есть не только то, что мы едим, но и то, что мы усваиваем (в плане еды);
- настоящие изменения возможны только через осознанные перемены, маленькими шажками;
- во всем важен баланс, а в питании особенно: ”Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза”!
- каждый человек уникален: только индивидуальный подход, основанный на понимании особенностей организма, образа жизни, может принести реальные длительные результаты.
Буду рада вам помочь!
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