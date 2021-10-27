5 "ужасных" и очень простых рецептов на Хэллоуин(1)
Привидения из безе
Ингредиенты:
Белок яичный — 80 г
Сахарный песок — 160 г
Соль — щепотка
Nutella или темный шоколад для украшения⠀
Приготовление:
1. Взбить белки с щепоткой соли миксером на высокой скорости в пышную пену.
2. Добавить сахар и взбить до твёрдых пиков.
3. Разогреть духовку до 120С.
4. Застелить противень силиконовым ковриком или бумагой для выпечки.
5. Отсадить на противень безе и выпекать 1-2 часа при 120С — зависит от размера безе.
6. Нарисовать нутеллой или растопленным на водяной бане шоколадом глаза и рты с помощью зубочистки.
* * *
Бутерброды из гробницы
Ингредиенты:
Хлеб для тостов
Сыр для тостов
Колбаса сыровяленая
Кетчуп
Маслины б.к. — 3 шт.
Приготовление:
1. 3-4 минуты подсушите хлеб в духовке при 200 градусах.
2. Нарежьте сыр тонкими полосками.
3. Положите на каждый ломтик подсушенного хлеба несколько кружков колбасы.
4. Смажьте слой колбасы кетчупом.
5. Сверху выложите полоски , имитируя наложенный бинт.
6. Маслины без косточек нарежьте кружочками, выложите в виде глаз.
7. Отправьте бутерброды в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр хорошо расплавился.
* * *
"Кладбище" из печенья
Ингредиенты:
- весовое мороженое 300-500 гр (зависит от размера формы)
- шоколадный топинг/соус
- печенье орео 15шт
- темный шоколад (1/3 плитки)
- печенье подходящией формы (чтобы были похожи по форме на надгробья)
- шоколадный гель, Нутелла или растопленный на водяной бане шоколад для украшения
- сладкая соломка — обычная или в шоколаде
Приготовление:
1. Берем форму. Мороженое смешиваем с шоколадным топингом или соусом и выкладываем на нижний слой — это земля. В нее еще можно добавить желейных червяков.
2. Печенье орео перемалываем и посыпаем им сверху — это будет верхний слой почвы.
Если мороженое начало подтаивать — кладем в морозилку, иначе потом будет очень тяжело с ним работать.
3. На овальных печеньках шоколадным гелем, нутеллой или растопленным шоколадом рисуем крестики, RIP, пауков — все, что подсказывает фантазия.
4. Темный шоколад натираем на мелкой терке. Им мы будем делать сами “могилки“ — по 1-1,5 ч.л. на “могилку”.
5. Возвращаем мороженое из морозилки. Втыкаем в него “надгробья”, формируем “могилки” и по периметру формы втыкаем палочки в виде ограды.
* * *
Мумии на палочке
Ингредиенты:
- печенье Орео
- 1 плитка черного шоколада
- 1 плитка белого шоколада
Приготовление:
1. Растопить шоколад (на этом шаге - любой) на водяной бане.
2. Печеньки Орео разъединить на половинки. Чтобы печеньки легче разъединялись - не отрывайте половинку, а прокручивайте. Но если половинка печенья все-таки сломалась, ничего страшного, она склеится шоколадом.
3. Смазать внутри небольшим количеством шоколада, вложить палочку (деревянную или от конфеты на палочке) и заклеить второй половинкой.
4. Склеенные печеньки с палочкой положить в холодильник на полчаса.
5. На водяной бане растопить черный шоколад.
6. Обмакнуть каждую печеньку в черный шоколад (если сильно густой, помогайте вилкой, чтобы покрыть печеньку равномерно). Затем воткните палочки во что-то мягкое (например, в булку) и поставьте в холодильник на полчаса-час, пока не застынет шоколад.
7. Растопите на водяной бане белый шоколад, переложите его в кондитерский мешочек, отрежьте край и нарисовать глазки и полоски. Затем снова охладите в холодильнике и последним шагом - нарисуйте темным шоколадом глазки.
* * *
"Зубастые" панкейки
1. В одной тарелке соединить сухие ингредиенты: сахар (3-5 ст.ложек), мука (1,5 стакана), соль, рызрыхлитель, ванилин.
2. В другой тарелке соединить все жидкости: молоко (1стакан), яйцо, масло (оливковое). Затем взбить миксером на максимальной скорости (до образования пены).
3. Соединить жидкие и сухие ингредиенты и взбить миксером. Оставить на 5 минут.
4. Налить на сковороду тесто в форме круга. Как сверху появятся пузыри, можно переворачивать.
Украшение:
- Разрезать пополам (можно отрезать полоску посередине двух частей, как на видео)
- Смазать части любым вареньем (джемом) красного цвета
- Выложить маршмеллоу по краю одной половины панкейка
- Присоединить вторую часть сверху.