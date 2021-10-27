5 "ужасных" и очень простых рецептов на Хэллоуин

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Хоть для взрослых Хеллоуин, который отмечается каждый год в канун Дня всех святых, не очень понятный праздник, дети с удовольствием переодеваются и участвуют в вечерних прогулках, где они собирают конфеты. Если ваш ребенок очень просит угощение "по-хеллоуински" или вы просто хотите порадовать его и провести вместе время на кухне, то эти рецепты помогут вам справиться с готовкой.