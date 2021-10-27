Рецепты
27.10.2021, 20:00

5 "ужасных" и очень простых рецептов на Хэллоуин

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Photo by Valeriia Miller from Pexels
Хоть для взрослых Хеллоуин, который отмечается каждый год в канун Дня всех святых, не очень понятный праздник, дети с удовольствием переодеваются и участвуют в вечерних прогулках, где они собирают конфеты. Если ваш ребенок очень просит угощение "по-хеллоуински" или вы просто хотите порадовать его и провести вместе время на кухне, то эти рецепты помогут вам справиться с готовкой.

Привидения из безе


Ингредиенты:


Белок яичный — 80 г
Сахарный песок — 160 г
Соль — щепотка
Nutella или темный шоколад для украшения⠀

Приготовление:

1. Взбить белки с щепоткой соли миксером на высокой скорости в пышную пену.

2. Добавить сахар и взбить до твёрдых пиков.

3. Разогреть духовку до 120С.

4. Застелить противень силиконовым ковриком или бумагой для выпечки.

5. Отсадить на противень безе и выпекать 1-2 часа при 120С — зависит от размера безе.

6. Нарисовать нутеллой или растопленным на водяной бане шоколадом глаза и рты с помощью зубочистки.

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Бутерброды из гробницы



Ингредиенты:
Хлеб для тостов
Сыр для тостов
Колбаса сыровяленая
Кетчуп
Маслины б.к. — 3 шт.

Приготовление:

1. 3-4 минуты подсушите хлеб в духовке при 200 градусах.

2. Нарежьте сыр тонкими полосками.

3. Положите на каждый ломтик подсушенного хлеба несколько кружков колбасы.

4. Смажьте слой колбасы кетчупом.

5. Сверху выложите полоски , имитируя наложенный бинт.

6. Маслины без косточек нарежьте кружочками, выложите в виде глаз.

7. Отправьте бутерброды в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр хорошо расплавился.

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"Кладбище" из печенья



Ингредиенты:

- весовое мороженое 300-500 гр (зависит от размера формы)
- шоколадный топинг/соус
- печенье орео 15шт
- темный шоколад (1/3 плитки)
- печенье подходящией формы (чтобы были похожи по форме на надгробья)
- шоколадный гель, Нутелла или растопленный на водяной бане шоколад для украшения
- сладкая соломка — обычная или в шоколаде

Приготовление:

1. Берем форму. Мороженое смешиваем с шоколадным топингом или соусом и выкладываем на нижний слой — это земля. В нее еще можно добавить желейных червяков.

2. Печенье орео перемалываем и посыпаем им сверху — это будет верхний слой почвы.
Если мороженое начало подтаивать — кладем в морозилку, иначе потом будет очень тяжело с ним работать.

3. На овальных печеньках шоколадным гелем, нутеллой или растопленным шоколадом рисуем крестики, RIP, пауков — все, что подсказывает фантазия.

4. Темный шоколад натираем на мелкой терке. Им мы будем делать сами “могилки“ — по 1-1,5 ч.л. на “могилку”.

5. Возвращаем мороженое из морозилки. Втыкаем в него “надгробья”, формируем “могилки” и по периметру формы втыкаем палочки в виде ограды.

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Мумии на палочке


Ингредиенты:

- печенье Орео
- 1 плитка черного шоколада
- 1 плитка белого шоколада

Приготовление:

1. Растопить шоколад (на этом шаге - любой) на водяной бане.

2. Печеньки Орео разъединить на половинки. Чтобы печеньки легче разъединялись - не отрывайте половинку, а прокручивайте. Но если половинка печенья все-таки сломалась, ничего страшного, она склеится шоколадом.

3. Смазать внутри небольшим количеством шоколада, вложить палочку (деревянную или от конфеты на палочке) и заклеить второй половинкой.

4. Склеенные печеньки с палочкой положить в холодильник на полчаса.

5. На водяной бане растопить черный шоколад.

6. Обмакнуть каждую печеньку в черный шоколад (если сильно густой, помогайте вилкой, чтобы покрыть печеньку равномерно). Затем воткните палочки во что-то мягкое (например, в булку) и поставьте в холодильник на полчаса-час, пока не застынет шоколад.

7. Растопите на водяной бане белый шоколад, переложите его в кондитерский мешочек, отрежьте край и нарисовать глазки и полоски. Затем снова охладите в холодильнике и последним шагом - нарисуйте темным шоколадом глазки.

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"Зубастые" панкейки


1. В одной тарелке соединить сухие ингредиенты: сахар (3-5 ст.ложек), мука (1,5 стакана), соль, рызрыхлитель, ванилин.
2. В другой тарелке соединить все жидкости: молоко (1стакан), яйцо, масло (оливковое). Затем взбить миксером на максимальной скорости (до образования пены).
3. Соединить жидкие и сухие ингредиенты и взбить миксером. Оставить на 5 минут.
4. Налить на сковороду тесто в форме круга. Как сверху появятся пузыри, можно переворачивать.

Украшение:

- Разрезать пополам (можно отрезать полоску посередине двух частей, как на видео)

- Смазать части любым вареньем (джемом) красного цвета

- Выложить маршмеллоу по краю одной половины панкейка

- Присоединить вторую часть сверху.

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