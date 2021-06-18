Как уснуть в жару. Простые советы, которые помогут вам выспаться

Пейте много воды

Звучит достаточно очевидно, но тем не менее — чем больше воды вы пьете, тем легче вашему телу охладиться. Тут важно соблюсти свою норму и не перестараться.

Закройте окна и задерните шторы

Да-да, насколько странным вам бы это ни показалось — рекомендуем закрывать окна. Причем соблюдать это правило стоит и днем — когда ваши окна и шторы не пропускают в помещение теплый воздух и солнечный свет, оно сохраняет прохладу.

Чтобы в доме не было совсем темно, желательно использовать светлые шторы или специальные занавеси от солнца. На окна можно наклеить фольгу или другой отражающий материал.

А проветривать помещение, где вы спите, лучше всего с 4 до 7 утра, когда воздух наиболее охлажден.

Примите горячий душ

Лезть в горячую воду, когда вам и так жарко — в чем смысл? Все очень просто — после теплых водных процедур вам будет казаться, что в помещении прохладно.

Сделайте ванночку для ног

Незадолго до сна очень хорошо принять ванну для ног. Им достаточно 10-15 минут, чтобы донести до нашего мозга сигнал к отбою. В слегка теплую воду можно добавить немного лаванды, мелиссы, валерианы или лепестки роз.

Устройте легкий ужин

Если вы любите ужинать стейками или жирной рыбой на гриле, приготовьтесь к тому, что долго не уснете в жаркое время года. Ваш желудок будет занят перевариванием пищи, из-за чего температура тела будет чуть выше. Замените последний прием на легкий салат и съешьте его минимум за два часа до сна.

Не пейте алкоголь

Когда вы “смешиваете” алкогольные напитки и жаркую погоду — сон снимает как рукой. Тело обезвожено, и спать в таком состоянии крайне затруднительно.

Остудите кровать

Положите пару пластиковых бутылок в морозильник и за несколько минут до сна поместите их на кровать, можно также наполнить водой и остудить в холодильнике старую добрую грелку. Когда будете ложиться спать, будет ощущение, что все во льду — божественно. Еще вариант — положить сухую или чуть влажную простыню в морозильник минут на 15, а затем застелить ей кровать.

Попробуйте египетский метод