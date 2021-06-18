Красота и здоровье
18.06.2021, 20:41

Как уснуть в жару. Простые советы, которые помогут вам выспаться

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Фото автора ArtHouse Studio: Pexels
Эстонское лето порадовало нас настоящей жарой. Правда, у таких температур есть и свои минусы — спать в духоту достаточно сложно, особенно если дома нет кондиционера. Мы собрали для вас простые советы, как жаркими ночами не считать овец до утра.

Пейте много воды

Звучит достаточно очевидно, но тем не менее — чем больше воды вы пьете, тем легче вашему телу охладиться. Тут важно соблюсти свою норму и не перестараться.

Закройте окна и задерните шторы

Да-да, насколько странным вам бы это ни показалось — рекомендуем закрывать окна. Причем соблюдать это правило стоит и днем — когда ваши окна и шторы не пропускают в помещение теплый воздух и солнечный свет, оно сохраняет прохладу.

Чтобы в доме не было совсем темно, желательно использовать светлые шторы или специальные занавеси от солнца. На окна можно наклеить фольгу или другой отражающий материал.

А проветривать помещение, где вы спите, лучше всего с 4 до 7 утра, когда воздух наиболее охлажден.

Примите горячий душ

Лезть в горячую воду, когда вам и так жарко — в чем смысл? Все очень просто — после теплых водных процедур вам будет казаться, что в помещении прохладно.

Сделайте ванночку для ног

Незадолго до сна очень хорошо принять ванну для ног. Им достаточно 10-15 минут, чтобы донести до нашего мозга сигнал к отбою. В слегка теплую воду можно добавить немного лаванды, мелиссы, валерианы или лепестки роз.

Устройте легкий ужин

Если вы любите ужинать стейками или жирной рыбой на гриле, приготовьтесь к тому, что долго не уснете в жаркое время года. Ваш желудок будет занят перевариванием пищи, из-за чего температура тела будет чуть выше. Замените последний прием на легкий салат и съешьте его минимум за два часа до сна.

Не пейте алкоголь

Когда вы “смешиваете” алкогольные напитки и жаркую погоду — сон снимает как рукой. Тело обезвожено, и спать в таком состоянии крайне затруднительно.

Остудите кровать

Положите пару пластиковых бутылок в морозильник и за несколько минут до сна поместите их на кровать, можно также наполнить водой и остудить в холодильнике старую добрую грелку. Когда будете ложиться спать, будет ощущение, что все во льду — божественно. Еще вариант — положить сухую или чуть влажную простыню в морозильник минут на 15, а затем застелить ей кровать.

Попробуйте египетский метод

Просто, как дважды два: намочите холодной водой простыню, затем выжмите её (она должна быть влажной, а не мокрой насквозь) и используйте как покрывало. Это сохранит ваше тело в прохладе. Единственное — накройте матрас сухими полотенцами или дополнительной простынёй, чтобы он не намок.

Расстаньтесь с подушкой

Откажитесь от подушки и одеяла. Лучше поднять головную часть кровати чуть выше, укрыться простыней или легким покрывалом и спать на боку.

Спите в одиночку

Мы понимаем, что ваш партнёр будет не в восторге от этого совета, но что делать. Дело в том, что в жару лучше спать одному. Два тела производят больше тепла, а ваша задача сейчас — как раз минимизировать его количество.

Уберите “пылесборники”

То есть все то, что накапливает пыль и препятствует проникновению прохлады от стен и пола. Это могут быть ковры, паласы, теплые пледы. Комнатные растения — тоже нежеланные гости в спальне — днем они выделяют кислород, а ночь поглощают.

Используйте вентилятор

Вентилятор сам по себе не охлаждает воздух в доме. Но он сдувает тепло с поверхности тела, таким образом создавая ощущение прохлады. Можно использовать маленькие вентиляторы, расставленные или развешенные по комнате. Чтобы охладить воздух с помощью вентилятора, следует поставить перед ним любую тару со льдом или бутылки с замороженной водой. Это поможет уменьшить температуру на пару градусов.

Спите на полу

Теплый воздух легче холодного, поэтому спать лучше на полу. Нижние слои воздуха значительно прохладнее верхних.

Наденьте хлопок

В этой натуральной ткани коже легче дышать, а значит, и вам проще спать. Шелк и ситец в жару липнут к телу — так что тут лучше на время забыть о красоте и подумать о комфорте.

Защищайте кожу

Скорее всего, вы провели половину дня на солнце и получили свою порцию загара. Это значит, что вечером ваша кожа будет слегка гореть и излучать тепло, это ощущение часто мешает сну. Так что обязательно пользуйтесь средствами с SPF-фактором.

Снизьте до минимума использование электроприборов и газовой плиты

Компьютер, телевизор, лампа, утюг, фен, кухонная плита и другие домашние приборы, работающие на электричестве или газе, очень сильно увеличивают температуру воздуха в доме. Плюс — чем меньше техники около вашей кровати, тем лучше.

Уже не раз врачи советовали за несколько часов до сна не использовать никаких гаджетов — и в этом есть смысл. Отложите телефон и почитайте книгу.

Источник: Vogue, Deutsche Welle, Infohome, glavcom.ua

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