Как уснуть в жару. Простые советы, которые помогут вам выспаться(5)
Пейте много воды
Звучит достаточно очевидно, но тем не менее — чем больше воды вы пьете, тем легче вашему телу охладиться. Тут важно соблюсти свою норму и не перестараться.
Закройте окна и задерните шторы
Да-да, насколько странным вам бы это ни показалось — рекомендуем закрывать окна. Причем соблюдать это правило стоит и днем — когда ваши окна и шторы не пропускают в помещение теплый воздух и солнечный свет, оно сохраняет прохладу.
Чтобы в доме не было совсем темно, желательно использовать светлые шторы или специальные занавеси от солнца. На окна можно наклеить фольгу или другой отражающий материал.
А проветривать помещение, где вы спите, лучше всего с 4 до 7 утра, когда воздух наиболее охлажден.
Примите горячий душ
Лезть в горячую воду, когда вам и так жарко — в чем смысл? Все очень просто — после теплых водных процедур вам будет казаться, что в помещении прохладно.
Сделайте ванночку для ног
Незадолго до сна очень хорошо принять ванну для ног. Им достаточно 10-15 минут, чтобы донести до нашего мозга сигнал к отбою. В слегка теплую воду можно добавить немного лаванды, мелиссы, валерианы или лепестки роз.
Устройте легкий ужин
Если вы любите ужинать стейками или жирной рыбой на гриле, приготовьтесь к тому, что долго не уснете в жаркое время года. Ваш желудок будет занят перевариванием пищи, из-за чего температура тела будет чуть выше. Замените последний прием на легкий салат и съешьте его минимум за два часа до сна.
Не пейте алкоголь
Когда вы “смешиваете” алкогольные напитки и жаркую погоду — сон снимает как рукой. Тело обезвожено, и спать в таком состоянии крайне затруднительно.
Остудите кровать
Положите пару пластиковых бутылок в морозильник и за несколько минут до сна поместите их на кровать, можно также наполнить водой и остудить в холодильнике старую добрую грелку. Когда будете ложиться спать, будет ощущение, что все во льду — божественно. Еще вариант — положить сухую или чуть влажную простыню в морозильник минут на 15, а затем застелить ей кровать.
Попробуйте египетский метод
Просто, как дважды два: намочите холодной водой простыню, затем выжмите её (она должна быть влажной, а не мокрой насквозь) и используйте как покрывало. Это сохранит ваше тело в прохладе. Единственное — накройте матрас сухими полотенцами или дополнительной простынёй, чтобы он не намок.
Расстаньтесь с подушкой
Откажитесь от подушки и одеяла. Лучше поднять головную часть кровати чуть выше, укрыться простыней или легким покрывалом и спать на боку.
Спите в одиночку
Мы понимаем, что ваш партнёр будет не в восторге от этого совета, но что делать. Дело в том, что в жару лучше спать одному. Два тела производят больше тепла, а ваша задача сейчас — как раз минимизировать его количество.
Уберите “пылесборники”
То есть все то, что накапливает пыль и препятствует проникновению прохлады от стен и пола. Это могут быть ковры, паласы, теплые пледы. Комнатные растения — тоже нежеланные гости в спальне — днем они выделяют кислород, а ночь поглощают.
Используйте вентилятор
Вентилятор сам по себе не охлаждает воздух в доме. Но он сдувает тепло с поверхности тела, таким образом создавая ощущение прохлады. Можно использовать маленькие вентиляторы, расставленные или развешенные по комнате. Чтобы охладить воздух с помощью вентилятора, следует поставить перед ним любую тару со льдом или бутылки с замороженной водой. Это поможет уменьшить температуру на пару градусов.
Спите на полу
Теплый воздух легче холодного, поэтому спать лучше на полу. Нижние слои воздуха значительно прохладнее верхних.
Наденьте хлопок
В этой натуральной ткани коже легче дышать, а значит, и вам проще спать. Шелк и ситец в жару липнут к телу — так что тут лучше на время забыть о красоте и подумать о комфорте.
Защищайте кожу
Скорее всего, вы провели половину дня на солнце и получили свою порцию загара. Это значит, что вечером ваша кожа будет слегка гореть и излучать тепло, это ощущение часто мешает сну. Так что обязательно пользуйтесь средствами с SPF-фактором.
Снизьте до минимума использование электроприборов и газовой плиты
Компьютер, телевизор, лампа, утюг, фен, кухонная плита и другие домашние приборы, работающие на электричестве или газе, очень сильно увеличивают температуру воздуха в доме. Плюс — чем меньше техники около вашей кровати, тем лучше.
Уже не раз врачи советовали за несколько часов до сна не использовать никаких гаджетов — и в этом есть смысл. Отложите телефон и почитайте книгу.
Источник: Vogue, Deutsche Welle, Infohome, glavcom.ua