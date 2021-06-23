Рецепты
23.06.2021, 09:19

Холодный кофе своими руками: 10 рецептов, с которыми справится каждый

 (4)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фото автора Jonathan Borba: Pexels
Лето и жара — вовсе не повод для кофеманов отказываться от любимого напитка. Достаточно просто заменить согревающий и пряный вариант на прохладный и освежающий. Авторы блога By Me a Pie уверены, что с помощью несложных манипуляций любой любитель кофе может остаться верным своему вкусу даже в самую жаркую погоду.

Побалуйте себя холодным кофе, приготовленным по этим рецептам:

Мятно-шоколадный кофе

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Вам понадобятся:

  • 300-350 мл крепкого свежесваренного кофе
  • 30-50 г горького шоколада
  • 2-4 ст. л. мятного сиропа или ликера
  • 100 г сливочного мороженого
  • лед


Приготовление:

Сварить кофе, в еще горячем кофе растворить шоколад. Немного охладить, добавить половину мороженого, мятный сироп или ликер, несколько кубиков льда и взбить в блендере. При подаче присыпать ледяной крошкой, добавить оставшееся мороженое, при желании украсить мятой и тертым шоколадом.

Кофейный смузи

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Вам понадобятся:
  • 250 мл свежезаваренного и охлажденного кофе эспрессо
  • небольшой банан
  • 250 мл обычного обезжиренного йогурта
  • 1/4 ч. л. корицы
  • 1/2 ст. л. натурального несладкого какао-порошка

Приготовление:

Пюрируйте банан, добавьте йогурт и взбейте. Добавьте свежезаваренный кофе и еще раз взбейте. Добавьте какао и корицу по вкусу.

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Молоко с кофейным льдом

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Вам понадобятся:
  • растворимый кофе 5 ч.л.
  • сахар 5 ч.л.
  • ванилин щепотка
  • кипяток 250 мл
  • молоко 250 мл


Приготовление:

Залить сахар и кофе кипятком, перемешать. Дать немного остыть, добавить ванилин и вылить в формочки для льда. Поставить в морозильную камеру, чтобы лед застыл. Насыпать кофейный лед в стаканы, залить холодным молоком. Поставить в холодильник на 10-15 минут, чтобы лед слегка подтаял и смешался с молоком.

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Холодный лавандовый раф-кофе

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Вам понадобятся:
  • 100 мл сливок жирности 11 %
  • 1,5 ч. л. молотого кофе
  • 100 мл воды
  • 1 ч. л. сахара
  • 0,5 ч. л. сухих цветков лаванды
  • колотый лед


Приготовление:

Залейте кофе холодной водой, доведите до кипения и снимите с огня.
Смешайте в кофемолке сахар с лавандой. Высыпьте эту смесь в кофе и перемешайте. Влейте в кофе сливки. Нагрейте до кипения. Взбейте миксером до пышной пены. Добавьте колотый лед. Можно украсить сушеной веточкой лаванды.

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Кофейный молочный коктейль

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Вам понадобятся:
  • 1 стакан кофе со льдом
  • 1 стакан молока
  • 2 стакана кофейного мороженого
  • 1 стакан ванильного мороженого
  • 1-2 пончика
  • 4 кубика льда
  • корица, сахар - по желанию


Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Перед подачей немного смочите водой края бокалов и обсыпьте их смесью сахара с корицей. Аккуратно разлейте кофейный коктейль в бокалы и подавайте к столу.

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Ямайский кофе со льдом

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Вам понадобятся:
  • 30 г темного рома
  • 30 г кофейного ликера
  • 3 ст. л. взбитых сливок
  • 120 г черного кофе
  • лед и веточки мяты для подачи


Приготовление:

Смешайте в шейкере ликер, кофе, ром и взбитые сливки. Процедите в высокий стакан, наполненный льдом. Украсьте веточками мяты.

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Домашний холодный капучино

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Вам понадобятся:

  • 1 стакан молока
  • 1 ст. л. шоколадного сиропа
  • 1 ч. л. растворимого кофе (порошок)
  • 2 кубика льда
  • сахар
  • корица

Приготовление:

В блендере соединяем молоко, шоколадный сироп, кофе и лед. Взбиваем до образования пены. Затем добавляем по вкусу сахар. Разливаем напиток в бокалы, украшаем корицей (по желанию). Подаем сразу.

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Ольенг (кофе со льдом по-тайски)

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Вам понадобятся:
  • 4 стакана сваренного крепкого кофе
  • 2 стакана сливок
  • 3/4 стакана сгущенного молока
  • 3 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. молотого кардамона
  • 1/4 ч. л. мелко молотого миндаля
  • колотый лед или замороженный мелкими кубиками

Приготовление:

Ставим кастрюлю на средний огонь, наливаем в нее сливки, добавляем сахар и кардамон. Дожидаемся, пока сливки только начнут закипать, и сразу выключаем огонь.
Даем настояться 15 минут под крышкой. Затем добавляем молотый миндаль.
Перед подачей наполняем 4 стакана льдом, добавляем поровну ароматизированные сливки. Сверху аккуратно наливаем в стаканы кофе.

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Ледяной апельсиновый кофе

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Ледяной апельсиновый кофе - напиток для летнего полдня. Но можно выпить его и зимой, когда вы уютно расположились в гостиной. Напиток получается бодрящим, освежающим и невероятно праздничным, в потрясающим цитрусовым ароматом. Ингредиенты: Свежевыжатый сок 2 апельсинов Цедра (кусочки) 2 выжатых апельсинов Вода — 1 стак. Сахар — 1 стак. Холодный кофе — 4 стак. #Ледянойапельсиновыйкофе https://www.primedrink.ru/napitki-s-kofe/ledyanoj-apelsinovyj-kofe/

Публикация от PrimeDrink-алкогольные рецепты (@prime_drink)


Вам понадобятся:
  • свежевыжатый сок 2 апельсинов
  • цедра (кусочки) 2 выжатых апельсинов
  • 1 стакан воды
  • 1 стакан (или чуть меньше) сахара
  • 4 стакана холодного кофе (6 ч. л. растворимого кофе на 4 стакана воды)


Приготовление:

Закладываем кусочки апельсиновой цедры в кастрюлю с водой и сахаром. Кипятим все в течение 5 минут. Убираем кусочки цедры и охлаждаем сироп. Затем смешиваем апельсиновый сок с кофе и получившимся сиропом. Наливаем апельсиновый кофе в высокие бокалы и сверху закладываем измельченный лед. Украшаем все долькой апельсина.

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"Инь-янь"

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Вам понадобятся:
  • 3 сорта черного чая (1/2 ч. л. каждого)
  • кофе черный для фильтра
  • 1 баночка концентрированного молока
  • сахар - по вкусу
  • лед для сервировки

Приготовление:

Сначала завариваем чай. Берем маленькую кастрюльку с 1/2 л воды. Бросаем 3 сорта чая и даем покипеть минут 5. Параллельно завариваем некрепкий кофе. Затем процеживаем чай, добавляем сахар по вкусу и концентрированное молоко. Крепость чая можно отрегулировать, добавив воды по желанию. Наконец, в бокал наливаем молочный чай (7 частей), сверху наливаем кофе (3 части), добавляем лед.

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