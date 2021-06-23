Холодный кофе своими руками: 10 рецептов, с которыми справится каждый(4)
Побалуйте себя холодным кофе, приготовленным по этим рецептам:
Мятно-шоколадный кофе
Вам понадобятся:
- 300-350 мл крепкого свежесваренного кофе
- 30-50 г горького шоколада
- 2-4 ст. л. мятного сиропа или ликера
- 100 г сливочного мороженого
- лед
Приготовление:
Сварить кофе, в еще горячем кофе растворить шоколад. Немного охладить, добавить половину мороженого, мятный сироп или ликер, несколько кубиков льда и взбить в блендере. При подаче присыпать ледяной крошкой, добавить оставшееся мороженое, при желании украсить мятой и тертым шоколадом.
Кофейный смузи
Вам понадобятся:
- 250 мл свежезаваренного и охлажденного кофе эспрессо
- небольшой банан
- 250 мл обычного обезжиренного йогурта
- 1/4 ч. л. корицы
- 1/2 ст. л. натурального несладкого какао-порошка
Приготовление:
Пюрируйте банан, добавьте йогурт и взбейте. Добавьте свежезаваренный кофе и еще раз взбейте. Добавьте какао и корицу по вкусу.
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Молоко с кофейным льдом
Вам понадобятся:
- растворимый кофе 5 ч.л.
- сахар 5 ч.л.
- ванилин щепотка
- кипяток 250 мл
- молоко 250 мл
Приготовление:
Залить сахар и кофе кипятком, перемешать. Дать немного остыть, добавить ванилин и вылить в формочки для льда. Поставить в морозильную камеру, чтобы лед застыл. Насыпать кофейный лед в стаканы, залить холодным молоком. Поставить в холодильник на 10-15 минут, чтобы лед слегка подтаял и смешался с молоком.
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Холодный лавандовый раф-кофе
Вам понадобятся:
- 100 мл сливок жирности 11 %
- 1,5 ч. л. молотого кофе
- 100 мл воды
- 1 ч. л. сахара
- 0,5 ч. л. сухих цветков лаванды
- колотый лед
Приготовление:
Залейте кофе холодной водой, доведите до кипения и снимите с огня.
Смешайте в кофемолке сахар с лавандой. Высыпьте эту смесь в кофе и перемешайте. Влейте в кофе сливки. Нагрейте до кипения. Взбейте миксером до пышной пены. Добавьте колотый лед. Можно украсить сушеной веточкой лаванды.
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Кофейный молочный коктейль
Вам понадобятся:
- 1 стакан кофе со льдом
- 1 стакан молока
- 2 стакана кофейного мороженого
- 1 стакан ванильного мороженого
- 1-2 пончика
- 4 кубика льда
- корица, сахар - по желанию
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Перед подачей немного смочите водой края бокалов и обсыпьте их смесью сахара с корицей. Аккуратно разлейте кофейный коктейль в бокалы и подавайте к столу.
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Ямайский кофе со льдом
Вам понадобятся:
- 30 г темного рома
- 30 г кофейного ликера
- 3 ст. л. взбитых сливок
- 120 г черного кофе
- лед и веточки мяты для подачи
Приготовление:
Смешайте в шейкере ликер, кофе, ром и взбитые сливки. Процедите в высокий стакан, наполненный льдом. Украсьте веточками мяты.
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Домашний холодный капучино
Вам понадобятся:
- 1 стакан молока
- 1 ст. л. шоколадного сиропа
- 1 ч. л. растворимого кофе (порошок)
- 2 кубика льда
- сахар
- корица
Приготовление:
В блендере соединяем молоко, шоколадный сироп, кофе и лед. Взбиваем до образования пены. Затем добавляем по вкусу сахар. Разливаем напиток в бокалы, украшаем корицей (по желанию). Подаем сразу.
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Ольенг (кофе со льдом по-тайски)
Вам понадобятся:
- 4 стакана сваренного крепкого кофе
- 2 стакана сливок
- 3/4 стакана сгущенного молока
- 3 ст. л. сахара
- 2 ч. л. молотого кардамона
- 1/4 ч. л. мелко молотого миндаля
- колотый лед или замороженный мелкими кубиками
Приготовление:
Ставим кастрюлю на средний огонь, наливаем в нее сливки, добавляем сахар и кардамон. Дожидаемся, пока сливки только начнут закипать, и сразу выключаем огонь.
Даем настояться 15 минут под крышкой. Затем добавляем молотый миндаль.
Перед подачей наполняем 4 стакана льдом, добавляем поровну ароматизированные сливки. Сверху аккуратно наливаем в стаканы кофе.
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Ледяной апельсиновый кофе
Вам понадобятся:
- свежевыжатый сок 2 апельсинов
- цедра (кусочки) 2 выжатых апельсинов
- 1 стакан воды
- 1 стакан (или чуть меньше) сахара
- 4 стакана холодного кофе (6 ч. л. растворимого кофе на 4 стакана воды)
Приготовление:
Закладываем кусочки апельсиновой цедры в кастрюлю с водой и сахаром. Кипятим все в течение 5 минут. Убираем кусочки цедры и охлаждаем сироп. Затем смешиваем апельсиновый сок с кофе и получившимся сиропом. Наливаем апельсиновый кофе в высокие бокалы и сверху закладываем измельченный лед. Украшаем все долькой апельсина.
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"Инь-янь"
Вам понадобятся:
- 3 сорта черного чая (1/2 ч. л. каждого)
- кофе черный для фильтра
- 1 баночка концентрированного молока
- сахар - по вкусу
- лед для сервировки
Приготовление:
Сначала завариваем чай. Берем маленькую кастрюльку с 1/2 л воды. Бросаем 3 сорта чая и даем покипеть минут 5. Параллельно завариваем некрепкий кофе. Затем процеживаем чай, добавляем сахар по вкусу и концентрированное молоко. Крепость чая можно отрегулировать, добавив воды по желанию. Наконец, в бокал наливаем молочный чай (7 частей), сверху наливаем кофе (3 части), добавляем лед.