Холодный кофе своими руками: 10 рецептов, с которыми справится каждый

Побалуйте себя холодным кофе, приготовленным по этим рецептам:

Мятно-шоколадный кофе

Вам понадобятся:

300-350 мл крепкого свежесваренного кофе

30-50 г горького шоколада

2-4 ст. л. мятного сиропа или ликера

100 г сливочного мороженого

лед



Приготовление:

Сварить кофе, в еще горячем кофе растворить шоколад. Немного охладить, добавить половину мороженого, мятный сироп или ликер, несколько кубиков льда и взбить в блендере. При подаче присыпать ледяной крошкой, добавить оставшееся мороженое, при желании украсить мятой и тертым шоколадом.

Кофейный смузи



Вам понадобятся:

250 мл свежезаваренного и охлажденного кофе эспрессо

небольшой банан

250 мл обычного обезжиренного йогурта

1/4 ч. л. корицы

1/2 ст. л. натурального несладкого какао-порошка

Приготовление:

Пюрируйте банан, добавьте йогурт и взбейте. Добавьте свежезаваренный кофе и еще раз взбейте. Добавьте какао и корицу по вкусу.

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Молоко с кофейным льдом



Вам понадобятся:

растворимый кофе 5 ч.л.

сахар 5 ч.л.

ванилин щепотка

кипяток 250 мл

молоко 250 мл



Приготовление:

Залить сахар и кофе кипятком, перемешать. Дать немного остыть, добавить ванилин и вылить в формочки для льда. Поставить в морозильную камеру, чтобы лед застыл. Насыпать кофейный лед в стаканы, залить холодным молоком. Поставить в холодильник на 10-15 минут, чтобы лед слегка подтаял и смешался с молоком.

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Холодный лавандовый раф-кофе



Вам понадобятся:

100 мл сливок жирности 11 %

1,5 ч. л. молотого кофе

100 мл воды

1 ч. л. сахара

0,5 ч. л. сухих цветков лаванды

колотый лед



Приготовление:

Залейте кофе холодной водой, доведите до кипения и снимите с огня.

Смешайте в кофемолке сахар с лавандой. Высыпьте эту смесь в кофе и перемешайте. Влейте в кофе сливки. Нагрейте до кипения. Взбейте миксером до пышной пены. Добавьте колотый лед. Можно украсить сушеной веточкой лаванды.

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Кофейный молочный коктейль



Вам понадобятся:

1 стакан кофе со льдом

1 стакан молока

2 стакана кофейного мороженого

1 стакан ванильного мороженого

1-2 пончика

4 кубика льда

корица, сахар - по желанию



Приготовление: