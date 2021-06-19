Идеальное блюдо в жару: 5 вкуснейших рецептов окрошки(2)
СОВЕТ: Если вы не делаете домашнего кваса, выбирайте в магазине наименее сладкий. Можно выбрать сорт кваса, маркированный “для окрошки”, как правило в нем содержится меньше сахара и может быть добавлен хрен. Для окрошки с мясом выбирайте отварное или запеченное в духовке мясо. Но оно не должно быть жирным, ведь вы подаете суп холодным, а остывший и затвердевший жирок — это не очень вкусно. Можно готовить окрошку с постным куриным мясом, с индейкой, с вареной колбасой или ветчиной.
Окрошка с рыбой
Для этого варианта окрошки можно выбрать постную запеченную рыбу или рыбу горячего копчения. Удалите кости и кожу, разделите филе руками и добавьте к остальным ингредиентам. Иногда соленую вяленую или копченую рыбу подают к постной окрошке отдельно.
Ингредиенты:
Ржаной квас — 1,5 литра
Лосось подкопченый — 300 грамм
Картофель — 4 штуки
Яйца — 4 штуки
Луковица (некрупная) — 1 штука
Огурцы свежие — 3 грамма
Укроп — 1 пучок
Зеленый лук — 0,5 пучка
Сметана — 200 грамм
Хрен натертый (свежий или консервированный) — 2 чайных ложки
Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Картофель отварите в мундире, остудите и очистите. Нарежьте картофель, огурцы и луковицу мелким кубиком.
Яйца отварите вкрутую, обдайте холодной водой, очистите и мелко нарежьте. Рыбу нарежьте кусочками. Мелко порубите зелень. Сметану смешайте с хреном.
Соедините в большой миске рыбу, яйца, овощи и зелень. Перемешайте, разложите по тарелкам, залейте квасом и подавайте со сметаной.
Постная окрошка
Чтобы разнообразить этот вариант окрошки, можно добавить к традиционной отварной картошке отварную репу или морковь. Постную окрошку можно готовить с малосольными огурцами или моченым яблоком, добавлять кроме зеленого лука зеленый салат, стрелки молодого чеснока.
Ингредиенты
Квас ржаной — 1,5 литра
Картофель — 3 штуки
Огурец свежий — 1 штука
Редька — 1 штука
Луковица — 0,5 штуки
Укроп — по вкусу
Хрен тертый — 1 столовая ложка
Соль — 1 чайная ложка
Способ приготовления:
Картофель отварите, нарежьте кубиками.
Редьку очистите и натрите на терке.
Нарежите кубиками свежий огурец, укроп и лук.
В кастрюлю налейте квас, посолите, добавить хрен, другие ингредиенты и перемешайте. Окрошка постная с квасом готова!
СОВЕТ: А еще попробуйте приготовить ботвинью. Это вид холодного супа с молодой свекольной ботвой, наполнением, как у окрошки, и рыбой, но с добавлением отварной свеклы и свекольного отвара пополам с квасом.
Окрошка на кефиреКефир или простокваша — отличная основа для окрошки. Для овощного варианта возьмите кефир жирностью 3,2%, для окрошки с отварным мясом или ветчиной — подойдет кефир 1%. Если кефир слишком густой, немного разбавьте его холодной кипяченой водой. Поскольку по составу продуктов окрошка — весьма эклектичное блюдо, помните о том, что все ингредиенты непременно должны быть очень свежими.
Ингредиенты:
Ветчина варено-копченая — 400 грамм
Картофель отварной — 4 штуки
Яйца отварные — 4 штуки
Редис — 300 грамм
Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок
Лук зеленый (стебли) — 4 штуки
Соль — по вкусу
Перец черный свежемолотый — по вкусу
Кефир — 1 литр
Способ приготовления
Зелень промойте, обсушите и нарежьте. Отварной картофель очистите, нарежьте мелкими кубиками.
Яйца отварите вкрутую, обдайте холодной водой. Очистите и мелко нарежьте.
Редис вымойте, нарежьте или натрите на терке.
Ветчину нарежьте небольшими кубиками.
Смешайте все ингредиенты в миске, разложите по тарелкам, влейте кефир, добавьте по вкусу соль и перец. Если консистенция окажется слишком густой, немного разбавьте окрошку холодной кипяченой водой.
Окрошка с таномТан — это кисломолочный напиток готовят из коровьего и козьего молока с закваской, так что его слегка “газированный” характер как нельзя лучше подходит для окрошки. Только не солите, в тане уже содержится соль!
Ингредиенты
Тан — 1,5 литра
Картофель — 4 штуки
Яйца — 4 штуки
Редис — 1 пучок
Куриное филе или ветчина (варено-копченые) — 400 грамм
Огурец свежий — 2-3 штуки
Сладкая красная луковица — 1 штука
Горчица — 3-4 чайных ложки
Зеленый лук — 1 пучок
Укроп — 1 пучок
Соль — по вкусу
Способ приготовления
Картофель отварите в мундире. Остудите, очистите, нарежьте мелким кубиком. Яйца отварите вкрутую, обдайте холодной водой и очистите. Белки порубите. Желтки разотрите с горчицей.
Зелень вымойте и обсушите на бумажном полотенце.
Куриное филе или ветчину, огурцы и луковицу нарежьте мелким кубиком, зелень мелко порубите. Все выложите в большую миску и хорошо перемешайте,
добавив белки.
Разложите смесь по тарелкам, залейте охлажденным таном, добавьте в каждую тарелку немного горчично-желтковой смеси. Посолите по вкусу. Тан можно заменить пахтой.
Окрошка на минеральной водеДа-да, газированная минеральная вода тоже подходит для приготовления окрошки. Молочный вкус окрошке с минералкой придаст ложечка сметаны.
Ингредиенты:
Картофель отварной — 4 штуки
Яйца отварные — 4 штуки
Огурцы свежие — 300 грамм
Зелень (петрушка, укроп) — 1 пучок
Сметана — 4 столовых ложки
Горчица — 4 чайных ложки
Соль — по вкусу
Минеральная вода газированная — 1 литр
Способ приготовления
Отварной картофель и яйца очистите, картофель нарежьте мелкими кубиками, яйца мелко порубите.
Зелень мелко порубите. Огурцы и редис мелко нарежьте или натрите на крупной терке.
Смешайте сметану и горчицу. Соедините овощи, яйца и зелень в миске, перемешайте и разложите по тарелкам. Приготовление окрошки на минеральной воде почти окончено.
Добавьте сметану и горчицу, влейте холодную минеральную воду. Посолите окрошку на минеральной воде по вкусу и подавайте на стол.