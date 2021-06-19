Идеальное блюдо в жару: 5 вкуснейших рецептов окрошки

Картофель отварите в мундире. Остудите, очистите, нарежьте мелким кубиком. Яйца отварите вкрутую, обдайте холодной водой и очистите. Белки порубите. Желтки разотрите с горчицей.

Зелень вымойте и обсушите на бумажном полотенце.

Куриное филе или ветчину, огурцы и луковицу нарежьте мелким кубиком, зелень мелко порубите. Все выложите в большую миску и хорошо перемешайте,

добавив белки.

Разложите смесь по тарелкам, залейте охлажденным таном, добавьте в каждую тарелку немного горчично-желтковой смеси. Посолите по вкусу. Тан можно заменить пахтой.

Окрошка на минеральной воде



Ингредиенты:

Картофель отварной — 4 штуки

Яйца отварные — 4 штуки

Огурцы свежие — 300 грамм

Зелень (петрушка, укроп) — 1 пучок

Сметана — 4 столовых ложки

Горчица — 4 чайных ложки

Соль — по вкусу

Минеральная вода газированная — 1 литр

Способ приготовления

Отварной картофель и яйца очистите, картофель нарежьте мелкими кубиками, яйца мелко порубите. Картофель отварной — 4 штукиЯйца отварные — 4 штукиОгурцы свежие — 300 граммЗелень (петрушка, укроп) — 1 пучокСметана — 4 столовых ложкиГорчица — 4 чайных ложкиСоль — по вкусуМинеральная вода газированная — 1 литрОтварной картофель и яйца очистите, картофель нарежьте мелкими кубиками, яйца мелко порубите. Зелень мелко порубите. Огурцы и редис мелко нарежьте или натрите на крупной терке. Смешайте сметану и горчицу. Соедините овощи, яйца и зелень в миске, перемешайте и разложите по тарелкам. Приготовление окрошки на минеральной воде почти окончено. Добавьте сметану и горчицу, влейте холодную минеральную воду. Посолите окрошку на минеральной воде по вкусу и подавайте на стол.

Да-да, газированная минеральная вода тоже подходит для приготовления окрошки. Молочный вкус окрошке с минералкой придаст ложечка сметаны.