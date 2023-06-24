ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Кому вообще нужен этот Иванов день? Одни беспокойства, вынужденные посиделки у костра и пьяные компании. Оно того стоит?"

"Когда я была моложе, все разговоры в Иванов день вращались только вокруг того, с кем пить и вокруг какого костра танцевать до утра. Сейчас, когда я стала старше и у меня появилась своя семья, все сводится к тому, чем всех кормить и кто потом моет посуду.

Может быть, это хороший праздник для мужчин, они могут выпить пива с друзьями и пойти в сауну, но для женщин это скорее вопрос постоянной организации и готовки.

Последние три года мы проводили Иванов день большой компанией, с моими родными, на даче. Давайте честно признаемся, что так гораздо проще, потому что всегда было кому взять на себя готовку. У меня действительно нет времени на это...

Но в этом году, когда праздники выпали на середину недели, и мне нужно много работать как до, так и после них, я довольно долго пыталась найти какое-то оправдание, чтобы не отмечать Иванов день. Но в конце концов, муж и друзья из нашей компании уговорили меня, и я снова это делаю, против своей воли. Я даже не знаю, почему...

Неужели я единственный человек, которому кажутся бессмысленными эти выходные и кто предпочел бы спокойно остаться дома?"