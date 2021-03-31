8 способов покрасить яйца на Пасху без "химии"

Итак, как же обойтись без покупных красителей и покрасить яйца натуральными сособами?



Розовый цвет — свекольный сок с уксусом или клюквенный сок. Для получения более яркого оттенка: 0,5 литра красного свекольного сока кипятят с 2 столовыми ложками уксуса, кладут яйца в горячий сок и дают настояться в течение 1-2 часов. Для более светлого оттенка: варят яйца в концентрированном клюквенном соке, дают им настояться.

Традиционный красно-коричневый цвет — луковая шелуха. 4 кружки шелухи красного или белого лука варят от 30 минут до 1 часа, добавляют яйца. В зависимости от того, как долго яйца держали в отваре, их цвет будет варьироваться от красновато-коричневого до темно-красного. Яйца затем можно смазать оливковым маслом — для блеска.

Желтый — куркума. Три столовых ложки куркумы, или желтого корня, засыпают в 0,5 л воды, дают вскипеть, кладут яйца и дают им настояться несколько часов.

Ярко-синий — краснокочанная капуста. Мелко нарезанную капусту замачивают на ночь в 0,5 л воды, добавляют 6 столовых ложек белого уксуса. С утра в раствор кладут сваренные яйца и дают им настояться.

Темно-фиолетовый — красное вино. Яйцо заливают крепким красным вином так, чтобы они были полностью покрыты, через 12 часов вынимают и сушат. Важно помнить — яйца нельзя мыть и смазывать растительным маслом.

Светло-розовый тон — кожица авокадо. Кожицу и перерезанные пополам косточки авокадо кладут в воду и варят не менее часа. Затем вынимают кожицу и косточки, добавляют 1 столовую ложку уксуса и кладут яйца. Яйца варят и оставляют настаиваться в отваре не менее 15 минут.

Ярко-желтый — ботва моркови. Нарезанную ботву и очистки моркови варят в воде 15 минут, добавляют 2 чайных ложки уксуса, кладут яйца в отвар и вымачивают.

Лиловый — черная смородина. Яйца варят в разведенном теплой водой варенье около 10 минут, затем дают настояться еще приблизительно 10 минут.