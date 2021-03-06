Как поздравить женщин с 8 марта по знаку Зодиака? Советы астролога

Если ваши возможности позволяют, то женщине Овну можно подарить что-то очень личное и эффектное. После вашего поздравления Женщина Овен должна ощущать себя особенной, яркой, лучшей, неотразимой. Организуйте совместный романтический ужин, который станет для нее сюрпризом или спойте серенаду под ее окном. В конце концов пришлите необычный букет в неожиданный момент. Вы завоюете или существенно укрепите свои позиции в ее сердце.

Не спешите женщине Овну банально подарить цветы. Для нее важен не подарок или букет, для нее важен мужской поступок, который укрепят доверие и придаст сил для поддержания отношений. Поэтому подумайте об особенных словах и форме поздравления и помните: даже если женщина Овен говорит, что ей не нужны цветы на 8 марта, она все равно ждет проявления вашего внимания.

Однако, чтобы ответить на вопрос, какие подарки будут по нраву прекрасным дамам на 8 марта, нам пришлось по традиции популярной астрологии ограничиться только одним параметром — солнечным знаком Зодиака, который составит не больше 25-30% от индивидуального.

Каждая женщина уникальна, и с точки зрения астрологии эта уникальность формируется в индивидуальном гороскопе рождения комбинацией из 12 планет, 12 строго индивидуальных точек гороскопа и знаков Зодиака для каждой планеты. Это справедливо для профессионального астрологического анализа.

Если вы более зрелая пара, то даму Телец можно побаловать изысканным обедом в уединенном и надежном месте. Если вы решите подарить некоторую денежную сумму, то это хорошая идея, т.к. скорее всего Телец примет ее с благодарностью.

Вместе с цветами на 8 марта Тельцу можно подарить небольшой аксессуар из натуральных минералов: браслет (например, из розового или из дымчатого кварца), красивый камень (лабрадор или цитрин) в качестве талисмана.

Прекрасно подойдут интерьерные подарки, которые будут напоминать Тельцу об этом особенном дне. Стихия тельцов — Земля, поэтому считается, что большинство Тельцов очень любят натуральные минералы.

Можно подарить одну большую эффектную розу, лилию или целый букет тюльпанов, а лучше всего — небольшой цветок, за которым можно будет ухаживать дома.

На 8 марта ей нужны не цветы, а яркие позитивные чувства, которые станут глотком воздуха в рутине повседневных будней.

Если вы семейная пара, то не превращайте вечер 8 марта в обычный ужин с детьми, сделайте ваш вечер его более томным, романтичным, легким. Посмотрите наконец фильм, который она давно хотела.

Прогулка по Старому городу, поход в кино, просто встреча в кафе и тонкий свежий аромат миниатюрных духов или туалетной воды отлично подойдут для закрепления эффекта 8 марта.

Близнецы активный и жизнелюбивый знак, поэтому яркие эмоции в этот день пойдут на пользу вашим отношениям. Подарок должен быть неожиданным и непрогнозируемым. Обязательно уделите время для личной встречи вне повседневной рутины, пришлите в течении дня необычное и приятное смс-сообщение или мейл с похожим содержанием на рабочую почту вашей избранницы.

Женщине, рожденной под знаком Близнецов, важно, чтобы избранник поздравил ее с 8 марта. Игнорировать этот факт не стоит. Эта дама не очень капризна в плане цветов, но вероятнее всего будет ожидать веселого или романтического совместного времяпровождения. Иначе эмоции и даже некоторая обида не заставят себя ждать.

Женщине, рожденной под знаком Близнецов, важно, чтобы избранник поздравил ее с 8 марта. Игнорировать этот факт не стоит. Эта дама не очень капризна в плане цветов, но вероятнее всего будет ожидать веселого или романтического совместного времяпровождения. Иначе эмоции и даже некоторая обида не заставят себя ждать.

Для мужей отличным решением для подарка на 8 марта станет давно желанная косметика или совместный поход в магазин нижнего белья, который супруга давно хотела посетить. Помните, вашей избраннице, как воздух необходимо ощущать надежную поддержку и опору в лице избранника, мужчина должен быть терпимы и внимательным. Это лучший рецепт.

Не забываем, что Раки — очень впечатлительные и эмоциональные особы, поэтому даже то, как мужчина будет выглядеть в этот день, может иметь значение.

Скорее всего у этой девушки будут свои идеи, как можно провести 8 марта и если вам это интересно она с удовольствием поделится ими, будьте готовы разделить ее желания.

Девушке Раку очень важно понимать, что она для вас имеет особенное значение, ощутить вашу заботу. Поэтому любые сувениры и приятные заранее организованные сюрпризы приветствуются.

Женщине, рожденной под знаком Рака, очень важна чувственная эмоциональная сторона вопроса. В качестве поздравления и подарка на 8 марта хорошо подойдут нежные цветы и маленькие, изящные сувениры: например, серебряный браслет в уютном ресторанчике с живой музыкой.

Женщине, рожденной под знаком Рака, очень важна чувственная эмоциональная сторона вопроса. В качестве поздравления и подарка на 8 марта хорошо подойдут нежные цветы и маленькие, изящные сувениры: например, серебряный браслет в уютном ресторанчике с живой музыкой.

Если бюджет не позволяет приобрести большой букет, купите один, но очень красивый и заметный цветок, проявите творческий подход к поздравлению: сочините веселое и доброе стихотворение с ее именем или организуйте необычайно красивую упаковку для скромного, но душевного подарка. Добавьте к этому благодарность за все хорошее, веселую компанию на вечер и ваши старания будут оценены.

Львам смело можно дарить их любимые цветы и любимые конфеты. Если бюджет позволяет, дарите огромный эффектный букет и лучше с доставкой на работу. Это сделает Львицу центром внимания, создаст ощущение собственной значимости, она будет сиять от счастья.

Женщине, рожденной под знаком Льва, важно ощущать себя значимой и достойной. Она щедра и великодушна, привыкла больше давать, чем получать. Поэтому благородное сердце Львицы не позволит ей быть меркантильной.

Женщине, рожденной под знаком Льва, важно ощущать себя значимой и достойной. Она щедра и великодушна, привыкла больше давать, чем получать. Поэтому благородное сердце Львицы не позволит ей быть меркантильной.

Весы в астрологии символизируют дипломатичность и эстетизм. Представительницам этого знака приписывают грацию и внешнюю утонченность. Ваше поздравление в честь 8 марта должно быть легким и естественным, оно может быть простым и классическим, а может быть оригинальным и даже экстравагантным.

В этот день важно вывести Деву из рутинного ритма жизни и при помощи поздравления создать ей ощущение праздника.

Ну а если у вас особенный случай и вы хотите оставить прочный след в сердце вашей Девы, то вместе с цветами дарите утонченные вещи, авторского исполнения. Например, браслет из серебра или натуральных минералов, кашемировую или шелковую шаль, подарочную карту на релаксирующий массаж. Дева будет довольна.

Если хочется поздравить более практично, то комплект из полезных и редких сортов натуральных чаев будет в самый раз.

Девы часто бывают офисными сотрудниками, поэтому можно подарить удобную и красивую шариковую ручку или что то изящное из письменных принадлежностей.

Прекрасно подойдет для такого случая букет весенних цветов или светлых роз, коробка конфет и небольшой атрибут интерьера, например, красивый винтажный подсвечник со свечами в виде сердечка.

Если вы уже завоевали сердце девушки Скорпиона, то она примет от вас с детской радостью любой подарок и наполнит его флюидами своего отношения к вам. Даже скромный букетик тюльпанов обретет для вашей избранницы особый смысл, растопит ее сердце.

Весы всегда изящны, а значит подарочный комплект для душа с пенкой и ароматизированными шариками для ванны, дорогой крем для рук, подарочная карта в SPA или в магазин элитной косметики будут достойным более личностным подарком для Весов в честь 8 марта.

Красивые крепкие розы, пачка изящно упакованного кофе станут идеальным нейтральным подарком. Добавим к этому шампанское с шоколадкой и получаем романтический базовый набор.

Выбирая поздравление для Скорпиона хорошенько подумайте о том, какой реакции ожидаете. Исходя из этого и выбирайте подарок и тип поздравления.

Если девушка Скорпион уже зрелая и состоявшаяся личность и ваши отношения зашли достаточно далеко, то поздравлять в честь 8 марта лучше чувственно, со страстью. Дорогое вино, фрукты, камин и ванна с лепестками роз помогут вам растопить ее сердце.

Помните, что Скорпион ценит качество, престиж и уверенных в себе мужчин, не бойтесь сделать что-то необычное в честь 8 марта.

Если ваши отношения не столь близки, то с подарком будет сложнее — он буквально должен запасть ей в душу и не столько ценой, сколько изяществом, необычностью.

В остальном Скорпионы любят интригу и таинственность, им нравится то, что не сразу "идет в руки". Поэтому пробуйте заинтриговать вашим поздравлением. Например, закажите шикарный букет и доставьте его на работу к вашей избраннице анонимно, но с открыткой в честь 8 марта и предложением встретиться или познакомиться.

Мужьям при поздравлении своей супруги Стрельца лучше всего использовать комбинацию "2 в одном": небольшой букет цветов и чисто женский подарок (духи, сумочка, визит к косметологу и т.д.) либо большой букет цветов и любимый расслабляющий напиток или билет в театр, на концерт.

Если вы пара, то для женщины Стрельца в честь 8 марта можно организовать совместный отдых в джакузи с бокалом шампанского. Правда подумать об этом стоило заранее.

Женщина Стрелец всегда занята и отличным подарком в честь 8 марта станут не только цветы, но и подарочная карта в любой релаксационный комплекс. Подарите возможность абстрагироваться от рутины и ощутить себя особенной.

Если вы каждый год дарите на 8 марта Стрельцу одни и те же цветы, то в этом году лучше разнообразить этот ритуал. Стрельцы не любят рутину.

Считается, что женщины Козероги очень тяготеют к минеральным камням в чистом необработанном виде. Можно подарить небольшую аметистовую друзу в шкатулке или красивый (не маленький) камень талисман.

Если вы знаете, что нравится вашей девушке Козерогу из рукоделия или увлечений — можно подарить комплект для данного вида увлечений. Обычно Козероги любят ароматические и эфирные масла, поэтому подарок из серии "ароматерапия" будет в самый раз.

Любые цветы будут приятны, потому что Козероги не привыкли себя баловать сами. Конечно, размер цветов имеет значение, но это не приоритет для Козерога.

Женщины Стрельцы довольно подвижные любознательны, поэтому вместе с цветами на 8 марта им хорошо дарить возможность посетить желаемые курсы, обучение.

Отлично подойдут подарки местных ремесленников, например, из кожи — кожаные украшения или браслеты. Надо сказать, что большинство Водолеев ценит дорогие украшения, но небольших размеров, очень элегантные и классические. Поэтому выбрать в подарок украшение для девушки Водолея будет не сложно.

Козероги часто отличаются скромностью или классической элегантностью в одежде, поэтому выбирая в подарок аксессуары, убедитесь, что они не будут слишком кричащими и неприемлемыми для Козерога. Хорошим подарком может стать музыкальный диск с медитативной или релаксационной музыкой.

Все, что в астрологии касается вкусов и предпочтений Водолеев всегда упирается в качество, престиж и практичность. Подарок должен быть эффектным, но практически применим, чтобы можно было его продемонстрировать окружающему миру.

Дарите цветы, поздравляйте, запланируйте выход в кафе — это обязательный минимум для 8 марта в случае Водолея.

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Женщина-Рыбы



Женщина Женщина Рыбы — тонкая и непостижимая душа, которой бушуют энергии сострадания и ответственности. Как правило, все девушки Рыбы любят изящные украшения (благородные металлы и жемчуг), живые цветы, животных, имеют хороший вкус и чувство стиля. Поэтому и цветы в честь 8 марта для девушки, рожденной под эти знаком, должны быть нежные и изящные.

Также приглашение в кафе или в ресторан не будет лишним, но если ваши отношения зашли уже достаточно далеко, то не менее приятным может оказаться приглашение провести вечером вдвоем, за бокалом вина или шампанского, в романтической атмосфере. Прикрепите обещание быть истинным джентльменом и девушка будет рада принять такой подарок.

Если к этому вечеру предложить и совместное приготовление ужина, может получиться вполне незабываемый вечер. Рыбы очень ценят моменты истинной душевной близости, поэтому атмосфера вашего совместного вечера будет иметь общение.

Рыбы мечтательные и ранимые натуры, обладают даром психолога и часто богатой интуицией. Поэтому им можно дарить мудрые книги об истинных и вечных ценностях, духовную или психологическую литературу.

Если же вы просто коллеги, то букет плюс маленькая милая безделушка, которую вы выбирали от чистого сердца в дополнение к букету будет очень уместна.

Девушка обязательно ощутит посыл, который вы вложили в безделушку. Будьте уверены, ваши старания не останутся незамеченными.

Автор: Анжелика Журавская, астролог, руководитель школы астропсихологии “Астродата” (Латвия)