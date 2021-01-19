ТОП-5 самых харизматичных знаков Зодиака

5 место: Дева

Девы — мудрые и таинственные люди, которые поражают всех своей душевной красотой. Умение находить компромиссы в любой ситуации также можно назвать их сильной стороной. С ними любой конфликт становится приятной беседой, а ненависть превращается в любовь. О них часто ходят различные слухи, пускаемые завистниками, что придает им особого шарма.

Это те самые люди, про которых говорят «не от мира сего», потому что они достаточно необычные. Дев видно за версту, потому что они одеваются не так, как все, разговаривают немного по- особенному и излучают невероятное спокойствие и умиротворение. Благодаря этому они и входят в рейтинг самых харизматичных людей.

4 место: Водолей

Водолеи обладают и харизмой, и обаянием, но люди редко замечают эти качества в них сразу. Для этого нужно какое-то время с ними пообщаться или поработать рука об руку. Рано или поздно окружающие понимают, что Водолеи — люди с отличным чувством юмора и особой энергетикой. Рядом с ними часто хочется стремиться к чему-то особенному.

Они, как счастливые талисманы, ведут окружающих к свету, помогая им обретать свою суть, ставить перед собой цели и задачи. Водолеи помогают верить в себя, подбадривая нас, делая нам комплименты. Для них нет нерешаемых проблем, и эта заразительная уверенность передается окружающим.

3 место: Скорпион

Скорпионы — люди, про которых мало кто знает правду. Многим хочется быть их друзьями, быть к ним чуть ближе, узнать их как можно лучше. Дополнительные очки Скорпионам дает их шестое чувство: оно мощнее, чем у кого-либо.

Несмотря на то, что у этих людей часто встречаются консервативные взгляды на жизнь, они очень редко вызывают отторжение у младших поколений. Скорпионов уважают, любят или боятся, потому что знают, что они не забывают обид. Быть их другом — особая честь.

2 место: Близнецы