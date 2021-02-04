Как вовремя обнаружить рак? Первые тревожные признаки(22)
Только в 2018 году рак был диагностирован почти у 18 млн человек. Из них почти в 5 млн случаев болезнь можно было выявить на более ранней стадии — а значит, раньше начать лечение и сделать его более эффективным.
“Мы хотим, чтобы люди знали: многие виды рака поддаются лечению и даже полностью излечимы, особенно если как можно раньше обнаружить болезнь и начать терапию”, — говорит глава Союза за международный контроль над раком Кэри Адамс.
Например, если рак шейки матки диагностирован на поздней стадии, шансы пациентки прожить еще пять лет не превышают 15%. Однако если болезнь выявить вовремя, этот показатель повышается до 93%.
Именно поэтому важно регулярно проходить обследование. Хотя в Британии, например, судя по опросам, каждый четвертый пациент не хочет идти к врачу ровно потому, что боится услышать страшный диагноз.
Очаг заболевания может располагаться в любом органе и принимать самые разные формы. Однако есть некоторые симптомы и тревожные признаки, заметив которые, стоит как можно скорее обратиться к врачу.
Поводы для беспокойства:
• Необычные узелки ткани, вздутия и припухлости. Нужно помнить, что раковые опухоли часто бывают безболезненными, особенно на ранних этапах заболевания. Особое внимание нужно обращать на шею, яички у мужчин и молочные железы у женщин, и также подмышечные впадины.
• Затяжной кашель, одышка или трудности при глотании.
• Изменения в привычной работе кишечника. Внезапно начавшиеся запоры или, напротив, частые приступы диареи — особенно если в стуле можно заметить следы крови.
• Неожиданные кровотечения — включая небольшие выделения крови из вагины, прямой кишки, включения крови в моче или мокроте при кашле.
• Необъяснимая потеря веса. Если вы неожиданно для себя заметно похудели за относительно небольшой период времени (около пары месяцев), — это повод для беспокойства и похода к врачу. Помимо рака, резкая потеря веса может сигнализировать о серьезном нарушении работы щитовидной железы или развитии диабета.
• Хроническая усталость и катастрофическая нехватка энергии на привычные вещи — несмотря на нормальный здоровый сон. Обычно, если причина хронической усталости в начавшемся раковом заболевании, то у пациента проявляются и другие симптомы.
• Необъяснимые боли — любого характера и периодичности: как острые приступы, так и ноющие; как хронические, так и появляющиеся лишь изредка.
• Появление новых родинок или трансформация уже существующих: изменения размера, формы или цвета; затвердевание поверхности родимого пятна или любые выделения.
• Проблемы при мочеиспускании, в том числе более частые или более острые позывы, а также затруднения или боли в процессе.
• Необычные изменения груди. Поводом для беспокойства может быть неожиданное изменение размера или формы грудных желез, а также изменения ощущений при прикосновении, в том числе к коже груди, или боли.
• Потеря аппетита. Если у вас надолго притупилось чувство голода, и вы стали есть меньше, чем обычно, это тоже тревожный сигнал, даже если у вас отсутствуют другие симптомы.
• Незаживающая язвочка или другая рана — особенно во рту.
• Хроническая изжога или другие регулярные расстройства пищеварения — тошнота, рвота, вздутие живота и другие.
• Обильное потоотделение в ночное время.
Как снизить риск рака
Появление рака может быть спровоцировано как генетической предрасположенностью, так и внешними факторами — в том числе ионизирующим излучением, веществами-канцерогенами (например, асбест или мышьяк) или болезнетворными организмами.
Полностью защититься от рака невозможно, однако можно существенно снизить риск онкологических заболеваний. Для этого эксперты ВОЗ дают пять советов.
• Избегайте курения и табачного дыма. Предупреждения, написанные крупными буквами на сигаретных пачках, появились там не просто так. Курение или жевание табака может стать причиной не только рака легких, но и рака гортани, простаты, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и других органов.
• Безопасный секс и медицинские процедуры. Вирусы, которые могут увеличивать риск развития некоторых видов рака, передаются половым путем, а также через кровь — например, при использовании общих игл или медицинских инструментов многоразового использования.
• Регулярно проходите проверку. В идеале полный профилактический осмотр у врача нужно проходить каждые полгода.
• Вакцинируйтесь. За небольшую плату или даже бесплатно можно поставить прививку от гепатита, вируса папилломы человека и других заболеваний, что заодно существенно снизит риск возникновения некоторых видов рака.
• Здоровая диета и активный образ жизни. Сбалансированный рацион с обилием овощей и фруктов, хороший режим сна и хотя бы небольшие регулярные физические нагрузки помогут вам существенно повысить иммунитет и избежать множества болезней — в том числе и рака.