10 правильных бутербродов к завтраку(7)
Про “завтрак съешь сам“ — вы точно знаете. Как говорят специалисты, это — один из главных приемов пищи. И он должен быть максимально сбалансирован. А значит, нам нужны белки, правильные жиры и углеводы. Отметим, что хлеб для всех бутербродов лучше использовать тоже настоящий. То есть состоящий из муки, закваски, соли, воды и специй. И ничего лишнего.
Итак:
1. Несладкий творог смешайте с зеленью и солью, намажьте на хлеб. Сверху положите лосось и огурец.
2. Авокадо размягчите в чашке, добавьте мелко нарезанные черри, несколько капель лайма и посыпьте солью. Намазываем на хлеб, конечно!
3. Моцарелла, лосось, грецкие орехи. Прямо по очереди складываем наш бутерброд.
4. Для сладкоежек: арахисовая паста, клубника, сверху — семена чиа.
5. Авокадо, паприка (свежая или чуть поджаренная), яйцо (пашот или вареное, как вам удобнее!), зелень.
6. Сливочный сыр, салат “Айсберг”, омлет.
7. Рикотта, сверху кладем инжир (любой сухофрукт), посыпаем кунжутом.
8. Хумус (можно купить баночку готового нута и превратить его в пюре в блендере, добавив специи), яйцо вареное, помидор.
9. Рикотта, яблоко (груша), немного меда, семечки тыквы или кунжут.
10. Сливочный сыр, свежие ягоды, базилик или соус “Песто”.
И не забывайте экспериментировать! Ведь вариантов таких тостов очень много!