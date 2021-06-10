10 правильных бутербродов к завтраку

Про “завтрак съешь сам“ — вы точно знаете. Как говорят специалисты, это — один из главных приемов пищи. И он должен быть максимально сбалансирован. А значит, нам нужны белки, правильные жиры и углеводы. Отметим, что хлеб для всех бутербродов лучше использовать тоже настоящий. То есть состоящий из муки, закваски, соли, воды и специй. И ничего лишнего.