РЕЦЕПТ | Традиционный рождественский творожный штоллен(2)
Ингредиенты:
Добавка к штоллену:
125 г светлого изюма
125 г темного изюма
4 ст.л. рома (или бренди)
100 г цитрусовых цукатов
125 г миндаля
1 лимон (цедра)
Для теста:
175 г сливочного масла (комнатной температуры)
200 г сахара
1 ч.л. ванильной эссенции
2 яйца
250 г творога
500 г муки
2 ч.л. пекарского порошка
1 щепотка молотого кардамона
1 щепотка мускатного ореха
1/2 ч.л. соли
Для обмазки и посыпки:
5 ст.л. растопленного сливочного масла
2 ст.л. сахарной пудры
Приготовление:
1. Разогреть духовку до 200°C, противень застилают пергаментной бумагой.
2. В миску насыпать изюм, залить его ромом.
3. В другой миске до воздушного крема взбить масло с сахаром, добавить ванильный экстракт и яйца, ещё раз взбить.
4. Творог протереть через сито или измельчить в блендере, добавить яйца и перемешать.
5. В отдельную миску просеять муку и смешать её с пекарским порошком, молотым кардамоном, тертым мускатным орехом и солью.
6. Из трёх масс замешать тесто.
7. В тесто добавить изюм со всей жидкостью, цукаты, рубленный миндаль (или другие орехи) и цедру.
8. Тесто выложить на посыпанную мукой поверхность и раскатать овальный пласт, согнуть его вдоль длинной стороны так, чтобы верхний пласт был уже нижнего. Тесто положить на противень. Можно дополнительно сложить из фольги “пояс” и обернуть им тесто, чтобы не дать ему расплыться.
9. Поставить в печь и выпекать 1-1,5 часа, пока деревянная палочка, воткнутая в штоллен, не окажется сухой.
10. Горячий штоллен обильно смазать растопленным сливочным маслом, а затем хорошо обсыпать сахарной пудрой.
11. Полностью остывший штоллен заернуть в пергаментную бумагу, затем в фольгу и минимум две недели держать в прохладном месте. Перед подачей ещё раз посыпать сахарной пудрой.