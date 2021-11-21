РЕЦЕПТ | Традиционный рождественский творожный штоллен

Ингредиенты:

Добавка к штоллену:

125 г светлого изюма

125 г темного изюма

4 ст.л. рома (или бренди)

100 г цитрусовых цукатов

125 г миндаля

1 лимон (цедра)

Для теста:

175 г сливочного масла (комнатной температуры)

200 г сахара

1 ч.л. ванильной эссенции

2 яйца

250 г творога

500 г муки

2 ч.л. пекарского порошка

1 щепотка молотого кардамона

1 щепотка мускатного ореха

1/2 ч.л. соли

Для обмазки и посыпки:

5 ст.л. растопленного сливочного масла

2 ст.л. сахарной пудры

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 200°C, противень застилают пергаментной бумагой.

2. В миску насыпать изюм, залить его ромом.

3. В другой миске до воздушного крема взбить масло с сахаром, добавить ванильный экстракт и яйца, ещё раз взбить.

4. Творог протереть через сито или измельчить в блендере, добавить яйца и перемешать.

5. В отдельную миску просеять муку и смешать её с пекарским порошком, молотым кардамоном, тертым мускатным орехом и солью.

6. Из трёх масс замешать тесто.

7. В тесто добавить изюм со всей жидкостью, цукаты, рубленный миндаль (или другие орехи) и цедру.

8. Тесто выложить на посыпанную мукой поверхность и раскатать овальный пласт, согнуть его вдоль длинной стороны так, чтобы верхний пласт был уже нижнего. Тесто положить на противень. Можно дополнительно сложить из фольги “пояс” и обернуть им тесто, чтобы не дать ему расплыться.

9. Поставить в печь и выпекать 1-1,5 часа, пока деревянная палочка, воткнутая в штоллен, не окажется сухой.

10. Горячий штоллен обильно смазать растопленным сливочным маслом, а затем хорошо обсыпать сахарной пудрой.

11. Полностью остывший штоллен заернуть в пергаментную бумагу, затем в фольгу и минимум две недели держать в прохладном месте. Перед подачей ещё раз посыпать сахарной пудрой.