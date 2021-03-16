5 знаков Зодиака, которыми легко манипулировать

Если вы найдете себя в списке этих пяти Знаков, то не расстраивайтесь, потому что вы всегда можете обучиться защите от манипуляторов. Главные помощники в этом плане — повышение энергетики, осторожность и умение трезво смотреть на вещи, считают эксперты сайта dailyhoro.ru.

Овен

Овны нередко проявляют эгоизм, но в их сердце много добра. Они являются двойственной натурой, которая может проявлять безграничный альтруизм. Они очень любят делать другим людям приятно, что их сильно поощряет. Это связано с тем, что представители данного Знака еще и довольно тщеславны.

Им импонирует мысль о том, что где-то кто-то будет говорить о них, как о людях с невероятно большим сердцем. Именно по этой причине манипуляторы и токсичные личности часто чувствуют их любовь к известности и популярности, чем прекрасно пользуются, чтобы склонить Овнов к чему-то, что выгодно другим.

Дева

Дев нередко относят к одним из самых добрых людей по Знаку Зодиака. Да, им нравится делать добро от чистого сердца, но манипуляторы сразу примечают их на своем пути, потому что некоторых Дев легко разжалобить.

Единственное, чего стоит опасаться — это мести представителей этого Знака. Девы могут быть очень опасными людьми, поэтому лучше не переходить им дорогу в самой наглой форме — манипуляциями. Они ненавидят, когда им лгут. Это приводит их в негодование, заставляя бросать все свои силы на то, чтобы проучить обидчика.

Весы

Весы любят лесть больше, чем кто-либо во Вселенной. Эти люди очень падки на приятные слова, чем нередко пользуются манипуляторы. Весы часто становятся жертвами манипуляций на работе и на учебе, потому что там вести о доброте душевной и о безотказности разносятся довольно быстро.

Представители этого Знака не сразу понимают, что ими нагло пользуются, но когда начинают осознавать свои ошибки, отношение окружающих сильно ранит их. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют этим людям не делать ничего просто за доброе слово. Исключением могут быть лишь самые близкие друзья и родственники.

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