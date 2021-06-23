23.06.2021, 17:08
"Любовь, секс и еда — вот то, что делает нас по-настоящему счастливыми". 20 цитат Мерил Стрип о карьере, красоте и отношении к жизни
Foto: AFP/SCANPIX
Вчера, 22 июня, величайшей американской актрисе, многократной обладательнице самых престижных кинопремий Мерил Стрип исполнилось 72 года. Вспоминаем ее хлесткие высказывания о работе, внешности и о жизни в целом.
О карьере и ролях
- Всякий, кто хочет чего-нибудь добиться, должен много работать. Когда я работаю, я тоже выкладываюсь на полную катушку. И терпеть не могу людей, которым плевать на то, чем они занимаются.
- Я не продюсирую свои фильмы, я та самая девушка, которая прислонилась к стенке и ждет, когда ее пригласят танцевать.
- Если у вас есть мозг, его надо использовать.
- Мне бы очень хотелось, чтобы Мартину Скорсезе когда-нибудь понадобились женские персонажи. Но мне кажется, я умру раньше, чем это случится.
- Моя дорогая подруга, покинувшая нас принцесса Лея (Кэрри Фишер — прим. ред.), однажды сказала мне: “Возьми свое разбитое сердце и преврати его в искусство”.
- Никогда в жизни не покупала билет на свой фильм. Это же очень страшно. А что если люди будут смеяться над серьезными сценами? Или уснут и будут храпеть на смешном моменте?
- Когда мне исполнилось 40, я получила сразу три предложения сыграть ведьму. Сыграть ведьму в трех разных фильмах. Это было так, словно мир или студии сказали: “Мы не знаем, что с тобой делать”.
- Я счастлива, что смогла реализоваться не только как актриса, но и как женщина. Мне жаль тех моих коллег, кто общается лишь со своими адвокатами, ассистентами и артистическим окружением и не знает ничего другого в жизни.
О красоте
- В определенном возрасте женщине приходится выбирать — либо лицо, либо фигура. Я выбрала лицо. А остальное… На остальном я сижу. Почиваю… Я свои лавры имею в виду.
- В детстве я была уродиной. Выглядела, как этакая старушенция. Носила очки, пластинку для исправления зубов, немыслимую шестимесячную завивку. До сих пор побаиваюсь смотреть на свои детские фотографии.
- Мой совет: не тратьте много времени на заботу о том, идеальная ли у вас кожа или поправились ли вы на килограмм. Задумайтесь, что вы вообще сделали в этой жизни.
- Гораздо приятнее, когда люди тебе говорят, что в жизни ты выглядишь лучше, чем в кино, а не наоборот.
- Для меня одежда — это черта характера, часть меня. Я не следую моде и ничего не понимаю в тенденциях.
Про отношение к жизни
- Семья была и остается для меня главной ценностью. Думаю, это не изменится, пока меня не положат в могилу.
- Я далеко не всегда счастлива, просто на публике и перед журналистами всегда выгляжу счастливой. Но я бываю ужасно ворчливой, спросите мужа.
- Любовь, секс и еда — вот то, что делает нас по-настоящему счастливыми. Все очень просто.
- Бокал вина — это то, что меня всегда выручает.
- Я верю в силу смеха. И мне кажется, что вы легко сможете обезоружить людей, если вам удастся их рассмешить.
- Я невероятно благодарна Богу за то, что до сих пор жива. Многие мои друзья болеют, многие поумирали, а я все еще тут. Мне не на что жаловаться.
По материалам “Кино Mail.ru”.