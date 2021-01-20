Как и в чем правильно бегать зимой: 5 советов от чемпионки Эстонии по легкой атлетике

Зимой мы стараемся перемещаться от дома до остановки или машины, от работы до магазина. Мы боимся замерзнуть и лишаем себя одного из самых важных ресурсов – свежего воздуха. Поэтому бег зимой прекрасно компенсирует отсутствие долгих прогулок. Так что если вы бегали в теплое время года, то появление снежных сугробов – не повод прекращать тренировки. Если вы еще не начинали бегать, то сейчас – самое время.

1. Не надо скорости!

Зимний бег не рассчитан на скорость, поскольку вам приходится преодолевать сопротивление снега. Бегите спокойно и наслаждайтесь зимой! Старайтесь выходить на пробежку, когда снег уже немного утоптан. Бежать по рыхлому снегу сложновато даже для профессионалов. К тому же под рыхлым снегом может быть лед, а это риск поскользнуться и получить травму.



2. Кроссовки – только с протектором

Для любителей зимнего бега давно придумали специальные съемные шипы, с ними кроссовки не будут скользить даже на практически ледяном покрытии. Впрочем, шипы могут быть и встроены в подошву. Конечно, можно обойтись и без шипов. Однако подошва кроссовок для зимнего бега все равно должна быть с протектором. Ее еще называют абразивной. Да, такие кроссовки будут тяжелее, но мы не бегаем на скорость (смотри пункт 1). Из брендов рекомендую обратить внимание на Salomon.



3. Одевайтесь слоями. И по погоде



Я стараюсь одеваться слоями. И вам советую делать то же самое. На ноги – компрессионные носки (они лучше закрывают голень и позволяют избежать переохлаждения) или теплые носки, например, фирмы CEP и зимние кроссовки (они фиксируют стопу и позволяют избежать ненужных травм).