Как и в чем правильно бегать зимой: 5 советов от чемпионки Эстонии по легкой атлетике(2)
Зимой мы стараемся перемещаться от дома до остановки или машины, от работы до магазина. Мы боимся замерзнуть и лишаем себя одного из самых важных ресурсов – свежего воздуха. Поэтому бег зимой прекрасно компенсирует отсутствие долгих прогулок. Так что если вы бегали в теплое время года, то появление снежных сугробов – не повод прекращать тренировки. Если вы еще не начинали бегать, то сейчас – самое время.
1. Не надо скорости!
Зимний бег не рассчитан на скорость, поскольку вам приходится преодолевать сопротивление снега. Бегите спокойно и наслаждайтесь зимой! Старайтесь выходить на пробежку, когда снег уже немного утоптан. Бежать по рыхлому снегу сложновато даже для профессионалов. К тому же под рыхлым снегом может быть лед, а это риск поскользнуться и получить травму.
2. Кроссовки – только с протектором
Для любителей зимнего бега давно придумали специальные съемные шипы, с ними кроссовки не будут скользить даже на практически ледяном покрытии. Впрочем, шипы могут быть и встроены в подошву. Конечно, можно обойтись и без шипов. Однако подошва кроссовок для зимнего бега все равно должна быть с протектором. Ее еще называют абразивной. Да, такие кроссовки будут тяжелее, но мы не бегаем на скорость (смотри пункт 1). Из брендов рекомендую обратить внимание на Salomon.
3. Одевайтесь слоями. И по погоде
Я стараюсь одеваться слоями. И вам советую делать то же самое. На ноги – компрессионные носки (они лучше закрывают голень и позволяют избежать переохлаждения) или теплые носки, например, фирмы CEP и зимние кроссовки (они фиксируют стопу и позволяют избежать ненужных травм).
Что касается штанов, тут нужны утепленные тайтсы или лосины (обычно они снабжены плотной вставкой на передней поверхности ноги). Они плотно прилегают к телу, не мешают движению ног и сохраняют тепло. Если совсем холодно, под них можно надеть термобелье.
Если ветрено, а по-другому в Эстонии бывает не так часто, то поверх надеваем легкие ветрозащитные брюки из водоотталкивающей ткани. Часть экипировки можно позаимствовать у лыжников. Например, вещи эстонского бренда ISC.
На теле – легкая футболка, желательно из синтетики, поверх нее – теплая кофта, можно с флисовой подкладкой. Рекомендую Nike Pro или Craft. Следующий слой – это легкая ветровка, если на улице не слишком холодно. При низких температурах куртка может быть и плотнее. Но главное, не переборщите.
Шапочка тоже не должна быть чрезмерно теплой. Я также порекомендую флис. В зависимости от температуры решайте, нужны ли вам баф, балаклава или лыжная маска. Обратите внимание: если вы еще не начали бежать, а вам даже не прохладно, значит, вы оделись слишком тепло.
4. Часы надеваем на рукав
Современные часы – неизменный спутник бегуна. Но многие, даже опытные, спортсмены, выходя на зимнюю пробежку, совершают одну ошибку: надевают часы под рукав одежды, как делают это в обычной жизни. Во время пробежки ты начинаешь смотреть на часы, открываешь голую руку – она начинает мерзнуть. Просто надевайте часы на рукав. Это немного непривычно, но удобно.
5. Разминка и заминка – в тепле
Перед пробежкой необходимо сделать несколько растяжек, махов, потянуть мышцы. Все это лучше сделать в теплом помещении, а не на улице, чтобы не мерзнуть до пробежки. В –20°С бегать в любом случае не стоит. Хотя и –10°С при сильном северном ветре могут показаться сильным холодом – многое зависит от ваших ощущений. Не нужно экстрима! Поскольку синтетика выводит влагу, то важно сразу после пробежки снова оказаться в тепле. Заминку тоже лучше проводить в подъезде или уже дома. И, конечно, чтобы согреться, примите горячий душ. И выпейте чаю – это и согреет, и еще больше поднимет настроение в зимний день!
Что надеть?
1. Шапка Karrimor X Skull Cap Ladies
Состав: 98% полиэстер, 2% эластан
2. Бра Pro Alpha Sports Bra Ladies
Состав: 88% полиэстер, 12% эластан
3. Кофта Eastern Mountain Sports Allegro Bomber Jacket Ladies
Состав: 53% хлопок, 24% полиэстер, 23% эластан
4. Футболка Odlo Shirt Short Sleeve Cubic Ladies
Состав: 100% полиэстер
5. Ветровка Nike Air Run Jacket Ladies
Состав: 53% хлопок, 24% полиэстер, 23% эластан
6. Штаны Nike Pro Warm Tights Ladies
Состав: 80% полиэстер, 20% спандекс
7. Перчатки Nike Quilted Gloves Ladies
8. Носки Hilly TwinSkin Anklet Socks Adults
Состав: 77% полиамид, 15% полиэстер, 4% хлопок, 4% эластан
9. Кроссовки Salomon Speedcross Vario 2 Ladies Trail Running Shoes
Все – SportsDirect.
Источник: архив журнала JANA