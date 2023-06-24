Как пережить похмелье или вовсе избежать его в будущем? Пошаговый гид

Что точно не стоит делать, так это заливать в себя литр апельсинового сока “для бодрости”. На самом деле это вызывает еще большее раздражение слизистой оболочки желудка, который и так переживает явно не лучший день. Острую пищу, вопреки легендам о животворящем том-яме, тоже лучше отложить до завтрашнего дня по той же причине. Также не работает огуречный рассол (но есть нюансы), а алкозельцер пусть и рабочая штука, но далеко не необходимая.

“Утром примите контрастный душ, съешьте мятные леденцы для подавления тошноты и маскировки запаха перегара, — комментирует Алексей Парамонов, гастроэнтеролог и генеральный директор клиники “Рассвет”. — Для устранения неприятных ощущений — боли в суставах, головной боли — можно принять ибупрофен (не менее 400 мг) или 1000 мг парацетамола. Страдающим гипертонией — обязательно примите плановые таблетки, а если давление повышено — то даже несколько больше обычной дозы. В течение дня пейте как можно больше жидкости (воду, чай, морс). Отлично сработают слабые органические кислоты, которые содержатся в морсах, квашеной капусте, квасе”.

Если алкоголя вы выпили слишком много, печень перестает с ним справляться, и в организме накапливается ацетальдегид (окислившийся спирт), который и вызывает симптомы похмелья — головную боль, жар, учащенное сердцебиение, а иногда и одышку, тревогу и беспокойство. Чем слабее фермент — тем хуже вы переносите похмелье. Кроме того алкоголь блокирует работу гормона, способствующего процессу поглощения воды организмом, и почки просто выводят его наружу, а вы чувствуете обезвоженность. Уровень эндорфинов тоже падает, поэтому многим людям так грустно наутро после вечеринки.

Предположим, у вас нет абстинентного синдрома (последствия острой интоксикации алкоголем, сопровождаемого бредом и галлюцинациями), и похмелье в вашем случае — только слабость, тошнота, сухость во рту и головная боль. Это замечательно, но если теперь вам нужно ехать в офис, то день точно будет тяжелым. Насколько сильно вы страдаете от похмелья — зависит от вашей генетики: именно она определяет активность фермента алкогольдегидрогеназы в печени, пишет Health.mail.ru.

Алексей Парамонов: “Да, алкозельцер действительно работает за счет аспирина в его составе. Кроме того, он содержит питьевую соду и лимонную кислоту для снижения повреждающего действия аспирина на желудок и для ускорения его всасывания. Но я считаю, что ибупрофен или парацетамол, запитые брусничным морсом, будут эффективнее и безопаснее. “Лечиться” огуречным рассолом имеет смысл, если огурцы квашенные. А вот рассол из стерилизованной банки с огурцами может сделать только хуже”.

Итак, вы чувствуете себя лучше. Теперь можно заняться внешним видом — например, постараться убрать отечность. Утром после бурной вечеринки наш организм практически умирает от жажды и, чтобы восполнить водный-солевой баланс, он начинает забирать влагу из кожи. Поэтому она выглядит такой тусклой и обезвоженной. Зато в местах, склонных к отечности (как правило, это веки и скуловая зона), наоборот, появляется выраженная припухлость. Единственный плюс — поры становятся менее заметными. Происходит это потому, что вода уходит из клеток в межклеточное пространство, из-за чего связи между клетками натягиваются, и лицо выглядит более гладким, чем обычно.

Комментирует Марина Кульбаева врач-дерматокосметолог клиники Remedy Lab: “Спасти кожу от обезвоженности поможет увлажняющая маска, а отечность век хорошо уберут патчи. Есть смысл предварительно охладить их — так эффект будет более выраженным”.

В общем, программа стандартная: легкая кислотная маска (по возможности), чтобы отшелушить мертвые клетки и привести кожу в чувство, затем увлажняющая маска для восполнения запаса влаги и охлажденные патчи — положите их в холодильник еще перед тем, как сесть в такси до бара. Уже похмельным утром перед выходом из дома нанесите на кожу увлажняющую сыворотку, а поверх нее — жирный крем или бальзам.

На будущее: как пить так, чтобы утром не болела голова