Что съесть, чтобы охладиться? 5 важных принципов питания в жару

Как же без них? Все дело, опять-таки, в процессе пищеварения, а также в терморегуляции организма и субъективных ощущениях. После мороженого или ледяного напитка вы действительно на какое-то время почувствуете охлаждающий эффект — но продлится он недолго.

Собираетесь на шашлыки? Возможно, это не лучшее решение! Мало того, что вас дополнительно “подогреют” огонь и угли — мясо вообще не очень подходит для летней трапезы. Дело в том, что на переваривание белка, которым богато мясо, организм тратит больше всего энергии. А значит, после порции шашлыка вам станет еще труднее выносить температуру — ведь тело дополнительно разогреется изнутри. Так что, возможно, в самые солнечные летние деньки стоит на время перейти на вегетарианство — поджарить на углях помидоры, перец, кабачки. Но если уж вы не представляете себе шашлычную вечеринку без мяса, перед жаркой подержите его в цитрусовом или уксусном маринаде: содержащаяся в нем кислота позволит частично расщепить белковые волокна, и переварить шашлык будет легче.

Выбирайте, например, суп, салат из пасты с морковкой и цуккини, сэндвич с помидорами и огурцами. С помощью бульона или овощей, в которых много жидкости, вы увеличите размер порции — это обеспечит вам насыщение. При этом вы не сильно повысите калорийность блюд и не будете заставлять организм тратить много энергии на переваривание — а значит, после еды вам не станет еще жарче.

Кажется, что в жаркую погоду можно ограничиться небольшой порцией еды, а пустоту в желудке заполнять водой или другими напитками, пишет Здоровье Mail.Ru . Но исследования показывают, что это не так: ощущение сытости дает только еда в достаточном количестве. Дело в том, что организм регулирует ощущения голода и жажды с помощью разных механизмов. И даже если вы выпьете пол-литра воды, наполнив желудок до предела, это не поможет вам почувствовать сытость. В итоге вы все равно останетесь голодны — только в вас уже не “влезет” никакая еда.

Организм начнет переваривать поступившую пищу, за счет этого повысится температура тела. Но ведь вы только что прилично освежились после съеденного, и ваша температура снизилась! Из-за этого — на контрасте — с началом пищеварения вы можете ощутить, что вас бросило в жар. Так что после холодной еды и напитков вы, возможно, почувствуете, что вам стало еще жарче, чем было до этого. Конечно, если вы едите мороженое ради вкуса, то можно и потерпеть. Но если ваша задача — освежиться, выпейте лучше обычной воды комнатной температуры.

Пейте чай

И нет, не охлажденный, а самый обычный горячий чай! Это кажется вам безумием? Но ведь представители многих жарких стран — Индии, Марокко и других — с удовольствием пьют чай под палящим солнцем, будь они хоть в самом сердце пустыни. Все просто: горячий напиток дополнительно разогревает тело изнутри, из-за чего человек потеет сильнее. Постепенно выступающий пот начинает испаряться, и организм теряет тепло — температура тела снижается выдерживать жару становится легче.

Правда, этот лайфхак работает только когда на улице действительно жарко — градусов 30⁰С или больше. Если же на градуснике всего 20-25⁰С, даже если вам более чем тепло, горячий напиток не заставит вас интенсивно потеть — а значит, от него не будет никакого охлаждающего эффекта.

Ешьте арбузы

Летом многие с удовольствием переходят на арбузную диету — его едят на завтрак, на обед и на ужин. Конечно, арбуз не может заменить вам полноценный рацион — ведь в нем практически нет белков и жиров. Но для самых жарких дней арбузная диета — неплохой выход.

Арбуз — это не просто сплошная вода с сахаром. В нем довольно много полезных веществ: витамины А, С, В1 и В6, калий, антиоксидант ликопин, который помогает в профилактике рака и стимулирует работу иммунитета. При этом в арбузе, несмотря на сладкий вкус, не так уж много калорий, — в 100 граммах этого продукта содержится около 30 ккал. А очень много его и не съешь: благодаря высокому содержанию воды (он состоит из нее аж на 92%!) арбуз удовлетворяет и голод, и жажду.

Так что уж если назначать “продукт сезона”, то для жаркого лета арбуз будет прекрасным выбором. Однако все же не увлекайтесь арбузной диетой — как только температура воздуха немного снизится, восполните потребность своего организма в жирах и белках с помощью другой пищи.

И, конечно, арбуз - более подходящий вариант для августа, а не для июня.