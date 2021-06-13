10 десертов с клубникой без выпекания(1)
1. КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ
Ингредиенты:
▪ 3 ст. л. желатина на 1 ст. воды
▪ 0,5 л. сметаны + 1 ст. сахара и ванилин на кончике ножа
▪ клубника (можно совместить с бананом и киви)
Приготовление:
1. Желатин залить водой и отставить на 30-40 минут. Сметану смешать с сахаром и ванилином (именно смешивать, а не взбивать, тогда десерт получится нежнее и воздушнее).
2. Желатин поставить на огонь и постоянно помешивать до получения однородной массы (до кипения не доводить). Затем немного остудить и влить туда тонкой струйкой сметану, тщательно помешивая.
3. В форме (выложить пищевой пленкой) разложить клубнику и залить желейной массой. До остывания поместить в холодильник.
2. ЙОГУРТОВЫЙ ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ
Ингредиенты:
▪ Натуральный йогурт — 350 г
▪ Молоко — 300 мл
▪ Какао-порошок — 1 ст. л.
▪ Желатин — 40 г
▪ Лимонный сок — 1 ст. л.
▪ Сахар — 6 ст. л.
▪ Клубника (свежая или замороженная) — 200-250 г
Приготовление:
1. Залейте желатин (оставьте 5-10 г на клубничное пюре) молоком, оставьте минут на 15.
2. Поставьте на слабый огонь и нагревайте, помешивая. Молоку нельзя дать закипеть.
3. Когда желатин растворится, снимите с огня и дайте остыть.
4. В глубокую посуду вылейте йогурт, добавьте сахар (3-4 ст. ложки), сок лимона.
5. Всё это взбейте миксером.
6. В получившуюся смесь тонкой струйкой влейте молоко с желатином, затем еще раз тщательно взбейте.
7. Отлейте в отдельную ёмкость 3-ю часть смеси и добавьте туда какао-порошок, перемешайте.
8. Эту смесь с какао вылейте в специальную форму, которая снимается, и поставьте в морозильник на 10-15 минут, затем достаньте и туда же вылейте оставшуюся смесь.
9. Снова поставьте всё в морозилку. Тем временем, приготовьте из клубники пюре: смешайте в блендере клубнику с сахаром.
10. Возьмите 50 г воды, добавьте оставшийся желатин и оставьте на 10 минут. Нагрейте на медленном огне, помешивая. Остудите и влейте в клубничное пюре. Хорошенько перемешайте и вылейте его в застывшую йогуртовую смесь последним слоем.
11. Поставьте в морозилку до полного застывания.
3. ДЕСЕРТНЫЕ ШАРИКИ С КЛУБНИКОЙ
Ингредиенты:
● 200 г печенье (сухое)
● 90 г масло сливочное
● 150 г творог
● 150 г клубника
● 20 г кокосовая стружка
● 2 ст.л. сахарной пудры
Приготовление:
1. Печенье поломать на кусочки и поместить в блендер.
2 Измельчить печенье в крошку. Переложить крошку в другую емкость.
3. Сливочное масло растопить и добавить в крошку. Хорошо перемешать. Далее добавить творог и сахарную пудру. Хорошо вымесить тесто, желательно руками. Свежую клубнику почистить, помыть.
4. От теста отщипнуть небольшой кусочек, скатать в шарик, примерно величиной с грецкий орех, размять его в лепешку.
5. В серединку лепешки положить ягодку клубнички. Аккуратно облепить ягодку тестом и скатать в шарик. Таким образом делать шарики, пока не закончится тесто.
6. Тесто не липнет к рукам, с ним очень приятно работать. Каждый шарик обвалять в кокосовой стружке, выложить на блюдо и убрать в холодильник на 20 минут, для застывания. Готовые шарики украсить по желанию.
4. ТВОРОЖНО-ФРУКТОВЫЙ ДЕСЕРТ (вкусно и легко)
Ингредиенты:
● 500 г — творог нежирный мягкий
● 300 г — маложирная сметана
● сахарный песок — по-вкусу
● 30 г — желатин (лучше быстрорастворимый)
● любые фрукты (тут использованы клубника и бананы)
● форма, примерно 26 см (около 300 г)
Приготовление:
1. Творог смешать с сахаром.
2. Сметану смешать с сахаром. Фрукты промыть и выложить на дно формы.
3. Подготовить желатин (согласно инструкции на упаковке). Соединить творог со сметаной и перемешать. Получается жидкая масса.
4. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-сметанную массу. Перемешать. Получившейся смесью равномерно покрыть все фрукты.
5. Поставить в холодильник на 1-2 часа.
6. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.
5. ТОРТИК НА ДЕСЕРТ
Ингредиенты:
● 0,5 л сметаны
● 1 стакан сахара
● 1 пакетик желатина (25 гр)
● 0,5 стакана холодной воды
● 300 гр бисквита
● клубника
● киви
Приготовление:
1. Бисквит можно купить готовый или испечь самостоятельно.
2. Для начала желатин зальем водой и оставим для набухания. Пока будем заниматься приготовлением остальных компонентов, он как раз набухнет.
3. Фрукты вымоем, почистим и нарежем. Бисквит нарежем небольшими кусочками. Сметану смешаем с сахаром и взобьем миксером.
4. Набухший желатин подогреем на водяной бане, не доводя до кипения. И выльем в сметанный крем, размешаем.
5. Глубокую посуду выстилаем пищевой плёнкой. На дно насыпаем немного ягод. Сверху выкладываем кусочки бисквита. Заливаем кремом. И дальше укладываем слоями.
6. Сверху еще прикроем плёнкой и отправим в холодильник. Часа через три торт готов.
6. КЛУБНИЧНОЕ ТИРАМИСУ
Ингредиенты:
● сыр “маскарпоне — 250г
● сливки 35% — 200мл
● клубника — 400г
● сахарный песок — 150г
● бисквитное печенье савоярди (“дамские пальчики”) — 20 шт.
Приготовление:
1. Маскарпоне взбить со 100 г сахара, добавить взбитые до густого тягучего состояния сливки и взбить еще раз.
2. 100г клубники измельчить блендером с 50 г сахарного песка.
3. В прямоугольную форму выложить слой бисквитного печенья и залить половиной протертой с сахаром клубники.
4. Поверх равномерно распределить половину сливочно-сырной массы.
5. Выложить второй слой бисквитов и залить их оставшейся протертой клубникой, поверх нее выложить оставшуюся сырную массу, разровнять поверхность лопаткой.
6. Оставшиеся ягоды клубники разрезать вдоль на 3-4 пластины и выложить ими поверхность десерта.
7. Поставить в холодильник для пропитки и застывания на несколько часов.
7. ПАННА КОТТА С КЛУБНИКОЙ
Вам потребуется:
● 400 мл. 20% сливок
● 0.5 ст. ложки быстрорастворимого желатина
● 3 ст. ложки сахара
● 1 пакетик (10 гр.) ванильного сахара
● 100 гр. клубники
● 2 ч. ложки сахарной пудры
Как готовить:
1. Желатин залить 2-3 ст. ложки холодной воды, дать набухнуть минут пять, затем поставить в миску с горячей водой и помешивать, пока он не растает.
2. Сливки смешать с сахаром и ванильным сахаром, нагревать помешивая, пока сахар не растает, когда смесь нагреется до чуть теплого состояния, добавить желатин и перемешать, разлить по формочкам, если же сливки нагрелись слишком сильно, то их нужно предварительно остудить.
3. Поставить формочки со сливками на ночь в холодильник или на 4-5 часов.
4. Клубнику порезать маленькими кубиками, смешать с сахарной пудрой, выложить на застывшую панна котту, верх полить образовавшимся соком.
8. САЛАТ “ФРУКТОВЫЙ РАЙ”
Ингредиенты:
● Клубника свежая — 100 грамм;
● Бананы — 1 шт;
● Киви — 1 шт;
● Ананасы в сиропе — 100 грамм;
● Апельсины — 1 шт;
● Йогурт клубничный — 150 грамм;
● Миндаль — 30 грамм.
Фруктовые салаты созданы для праздника, поэтому и подавать их нужно соответственно. Лучше всего смотрятся они в объёмных прозрачных фужерах, которые обязательно надо украсить изящным ободком. Сначала края фужера опускают на определённую глубину в яичный белок, а затем сразу же погружают в сахарный песок. Фужеры слегка встряхивают, чтобы удалить лишний сахар, после чего сушат. Приготовьте такой салат и получите райское наслаждение!
Приготовление:
1. Банан очистить от кожуры, разрезать вдоль пополам, а затем тонко нарезать поперёк.
2. Плод киви очистить от кожицы и мелко нарезать. Кольца ананасов вынуть из сиропа и нарезать на кусочки. Апельсин очистить, разделить на дольки, снять с них белую кожицу и измельчить.
3. Клубнику тщательно вымыть в проточной воде, обсушить, а затем каждую ягодку разрезать на несколько частей.
4. Соединить все фрукты. Смесь перемешать. Разложить фрукты в бокалы. Миндаль залить на 10 минут кипятком. С ядер снять кожицу, слегка подрумянить их в духовке и мелко порубить.
Залить фрукты йогуртом и посыпать миндалём. Украсить салат миндальной крошкой
9. ФРУКТЫ В ЗЕФИРНОМ КРЕМЕ
Нежный, кисло-сладкий десерт.
Ингредиенты:
● 2 зефира (по 70 гр)
● 200 гр сливок 10%-20%
● 200 гр клубники
● 200 гр киви
● шоколад
Приготовление:
1. Зефир поломать на кусочки, положить в блендер, влить сливки. Тщательно взбить до однородной массы.
2. Клубнику порезать на четвертинки (если крупная — то порезать мельче).
3. Киви почистить, порезать кубиками. В креманку или чашку выложить клубнику в один слой. Полить кремом так, чтобы полностью покрыть клубнику. Сверху выложить киви в один слой. Полить кремом, полностью закрыв киви. Посыпать натертым на терке шоколадом.
Десерт можно сразу подавать, а можно поставить на час в холодильник для охлаждения. Будет вкусно в любом случае.
10. “ПРОХЛАДНАЯ РАДУГА”
Состав на 5-6 порций:
● 2 банана
● 300 гр. клубники
● 3 киви
● 300 гр. мороженого (пломбир)
● Мята
Приготовление:
Фрукты и ягоды хорошенько охладить. Измельчить по отдельности в блендере. Размягчить мороженое.
Выложить слоями:
1 ряд — банан,
2 ряд — киви,
3 ряд — клубника,
4 ряд — мороженое.
Украсить мятой.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!