Они сделали нас такими, какие мы есть: 10 вещей из нулевых, по которым мы скучаем

В моду потихоньку возвращается тоска по нулевым. Штаны стали шире, талия уже не такая заниженная, дурацкие надписи и картинки снова оказываются на футболках. Но это лишь малая доля того дикобразия, что царило на обложках журналов и в эфирах передач про селебрити того времени. Для любителей рискнуть снова доступны разноцветные очки, угги, нижнее белье напоказ, китчевые украшения, клеш, вязаная одежда. То, что многим задумчивым интеллектуалам в нулевые казалось верхом китча (или кринжа), сейчас выглядит символом самой свободной и беззаботной эпохи в истории человечества.

От ослепительного „Toxic “ Бритни Спирс до „Survivor“ Destiny’s Child, от „All The Things She Said “ „Тату“ до „Cry Me A River “ Джастина Тимберлейка, от „Crazy Frog “ Axel F до „American Life “ Мадонны — нулевые стали последней эпохой, когда клипы были яркими, богатыми и имели решающее значение для карьеры артистов. MTV еще был музыкальным каналом, ты включал его после школы, чтобы услышать и увидеть самое злободневное и актуальное из мира поп-музыки. Образы из тех видео стали базой для всей поп-культуры впоследствии, а мелодии оттуда качают любую дискотеку.

Нулевые и начало 2010-х — торжество сериалов с бесконечными сезонами и процедуральным (одна тема — одна серия) сюжетом. От „Секса в Большом Городе“ до „Доктора Хауса“, от „Закона и Порядка“ до „Клиники“ - они были максимально доступными, но при этом не откровенно глупыми. Их можно было смотреть с любого момента - и не заскучать. Потом пришел Netflix и эпоха малосерийных сезонов со сквозным сюжетом. Сериалы остались главной темой для разговоров в курилке или у кулера, но в целом потеряли ту легкость и ненапряжность, которая часто требуется после долгого рабочего дня.

Сейчас все смартфоны похожи друг на друга: прямоугольный черный квадрат с камерой наверху. Нулевые же были временем, когда производители мобильников соревновались друг с другом не только в размере памяти, подсветке экрана и полифонии мелодий, но и в формах. Телефон мог быть похож на губную помаду, ракушку, тамагочи, клавиатура могла быть размещена самым странным образом. Каждый мог найти телефон, идеально подходящий его или ее внешнему виду. А еще в нулевые были „раскладушки“.

Супергеройские блокбастеры

Marvel, Sony и DC уже давно не те. Превратившись в две безумные империи, в сюжетах фильмов которых теряются даже преданные фанаты, они превратились в машину по производству фан-сервиса, а не годного контента. Настоящий расцвет супергеройского кино случился в нулевые. Миру после 11 сентября нужны были герои, которые придут и с шутками-прибаутками все исправят. „Человек-паук“ Сэма Райли и „Люди Икс“, Железный Человек и „Бэтмен“ Нолана вершили правосудие и восстанавливали справедливость огнем и мечом. Они были спорными героями, но герями. В них было мало фан-сервиса, зато было много фана.

Альтернативный рок

Нулевые — последняя эпоха, когда люди с гитарами определяли правила игры в индустрии. Ню-метал соединил хип-хоповый грув и самые зубодробительные формы тяжелого рока. Ретро-волна во главе с The Strokes и Interpol сделала нестыдной ностальгию по семидесятым-восьмидесятым. Эмо и сопредельные стили вывели на сцену чувственных аутсайдеров. То же самое — только в более прилежном и приличном варианте — сделал пост-бритпоп с Coldplay и Travis во главе. Нынешние поп-иконы или начинали в таких коллективах или выросли на той музыке. В любом рэп-микстейпе промелькнет эхо Linkin Park или My Chemical Romance. А реюнион любой из групп того времени вызывает огромный ажиотаж.

„Змейка“ и другие игры для телефонов

Вместе с мобильными телефонами к нам пришли и мобильные развлечения. Сперва — культовые Snake-II для Nokia и Stack Attack для Siemens. Когда цветов на экране и памяти в телефонах стало больше пришли полноценные Java-игры. Лучшие из них — Gravity Defied, симулятор велогонок, и цветная версия Bounce, где надо было успешно провести попрыгунчик через уровни. Обе — дико сложные. В Gravity Defied сложно было просто доехать до финиша, в Bounce любое неправильное движение вело к провалу. Но за это их и любили.

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