Жена в шоке: „После разговора о сексуальных фантазиях не хочу мужа: как он может представлять со мной такое?“(8)
Женщина попросила своего мужа поделиться с ней своими сексуальными фантазиями и тут же пожалела. „Не хочу с ним никакого секса совсем“, - жалуется она.
„Муж рассказал про свои сексуальные фантазии (сама же ему предложила) и стал мне противен. Не хочу с ним никакого секса совсем. У нас и не было бешеной страсти, но было тепло и хороший секс. Я не недотрога и не ханжа, у меня был любовник, с которым экспериментировали всяко. А муж как предложил ролевые игры, мне все это показалось каким-то фальшивым и противным, и он неприятен стал“, - пишет читательница Psychologies, 39-летняя Тамара.
„Чтобы я надела то-то и то-то, сделала такой-то макияж и изображала кого-то там. Это же буду не я. Получается, он меня не хочет? Или это со мной что-то не так, раз я восприняла все с неприятием неожиданно для себя даже?“ - рассказывает она о своей проблеме.
Ситуация, которую описывает женщина, может вызывать сложные эмоции и требует внимательного подхода, отвечает сексолог и эксперт по отношениям Екатерина Матвеева. Это просто означает, что его идеи не резонируют с вашими внутренними ощущениями и ценностями.
Возможно, ваш муж искренне хотел поделиться с вами своими желаниями, чтобы разнообразить вашу интимную жизнь, но для вас это оказалось неприемлемым. Это не значит, что он вас не хочет, — скорее, он пытался найти новые способы для сближения. Однако важно, чтобы такие эксперименты были комфортны для обоих партнеров. Если ролевые игры или конкретные фантазии вызывают у вас отторжение, это стоит обсудить с мужем открыто и честно.
Вот несколько шагов, которые могут помочь:
Расскажите мужу, что именно вызвало у вас дискомфорт. Например, можно сказать: „Мне важно, что ты поделился своими фантазиями, но я чувствую, что это не для меня. Мне важно оставаться собой в наших отношениях“.
Дайте ему понять, что есть вещи, которые вам не комфортны, и это не связано с отсутствием любви или доверия. Это просто ваши личные предпочтения.
Если вы оба хотите разнообразить вашу интимную жизнь, попробуйте найти что-то, что будет комфортно для вас обоих. Возможно, это будут другие формы экспериментов, которые не вызывают у вас отторжения.
Попробуйте разобраться, почему именно эти фантазии вызвали у вас такую реакцию. Возможно, это связано с вашим восприятием себя, отношений или страхом потерять искренность в вашей связи.
Если сейчас вы не хотите секса вообще, это тоже нормально. Дайте себе время разобраться в своих чувствах. Возможно, со временем ваше отношение изменится, а возможно, нет — и это тоже будет нормально.
Главное — сохранять открытость и уважение друг к другу. Если вы чувствуете, что ситуация вызывает сильный стресс или напряжение в отношениях, возможно, стоит обратиться к психологу, чтобы разобраться в своих чувствах и найти пути для гармонизации отношений.