Жена в шоке: „После разговора о сексуальных фантазиях не хочу мужа: как он может представлять со мной такое?“

„Муж рассказал про свои сексуальные фантазии (сама же ему предложила) и стал мне противен. Не хочу с ним никакого секса совсем. У нас и не было бешеной страсти, но было тепло и хороший секс. Я не недотрога и не ханжа, у меня был любовник, с которым экспериментировали всяко. А муж как предложил ролевые игры, мне все это показалось каким-то фальшивым и противным, и он неприятен стал“, - пишет читательница Psychologies, 39-летняя Тамара.

„Чтобы я надела то-то и то-то, сделала такой-то макияж и изображала кого-то там. Это же буду не я. Получается, он меня не хочет? Или это со мной что-то не так, раз я восприняла все с неприятием неожиданно для себя даже?“ - рассказывает она о своей проблеме.

Ситуация, которую описывает женщина, может вызывать сложные эмоции и требует внимательного подхода, отвечает сексолог и эксперт по отношениям Екатерина Матвеева. Это просто означает, что его идеи не резонируют с вашими внутренними ощущениями и ценностями.

Возможно, ваш муж искренне хотел поделиться с вами своими желаниями, чтобы разнообразить вашу интимную жизнь, но для вас это оказалось неприемлемым. Это не значит, что он вас не хочет, — скорее, он пытался найти новые способы для сближения. Однако важно, чтобы такие эксперименты были комфортны для обоих партнеров. Если ролевые игры или конкретные фантазии вызывают у вас отторжение, это стоит обсудить с мужем открыто и честно.

Вот несколько шагов, которые могут помочь: