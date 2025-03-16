В Эстонии открылся новый экологичный магазин одежды, обуви, аксессуаров и косметики

В Big Eco отбираются товары, уделяя внимание их экологичности и высокому качеству. „Мы выбрали в основном балтийские бренды, потому что верим в силу местных производителей и их стремление к качеству и устойчивости. Это помогает поддерживать малый бизнес.“, — рассказывают основатели Big Eco.

„Поддержка местных производителей позволяет создать не только качественные, но и уникальные товары. Сейчас в магазине уже около 1000 товаров, и мы практически каждый месяц будем увеличивать ассортимент. Big Eco работает на английском языке, потому что мы хотим, чтобы товары местных производителей стали доступными для всего мира. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в это дело, что мы родом с Эстонии и мы продаем уникальные, экологичные товары покупателям по всему миру, - поддерживая местные бизнесы, мы стремимся продвигать устойчивое потребление и стиль жизни на глобальном уровне!“

Основатели магазина отмечают, что в их ассортименте нет товаров с платформ вроде Temu или Aliexpress. „Важно поддерживать этичные практики и выбирать продукцию, сделанную с уважением к людям и природе. Мы уверены, что покупка экологичных товаров — это не только ответственное решение, но и осознанный шаг к лучшему будущему. В Big Eco все продукты — органические, переработанные, с честной торговлей, веганские и долговечные. 99% товаров, которые мы продаем, изготовлены европейскими компаниями с любовью к вам и нашей планете“.

В магазине собраны бренды, которые поддерживают принципы медленной моды и устойчивого потребления. Например, Kira Sustainable — это бренд обуви из Тарту, изготовленной из переработанных материалов и автомобильных покрышек, которая не только стильная и удобная, но и оставляет минимальный след на природе.

Также среди фаворитов: эстонский бренд Omaking, который использует переработанные материалы для создания стильных аксессуаров, обуви и предметов для дома; Lentsius Jewellery, создающий уникальные ювелирные изделия с использованием переработанных отходов металлургической и лесной промышленности; New Vintage by Kriss, чьи изделия выполнены вручную из переработанных материалов; Nordhale - сумки ручной работы, бренд родом с Эстонии; ароматные свечи и эфирные эссенции, изготовленные из натуральных компонентов, от бренда Smells like spells и многие другие.