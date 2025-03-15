ФОТО | „Клей для лица“: звездные красавицы собрались в Теллискиви протестировать новинки от бренда косметики NYX(5)
Вечером 13 марта в баре Fonoteek в Теллискиви бренд косметики NYX Professional Makeup представил товары новой серии The Face Glue, что переводится как „Клей для лица“.
На вечеринке жаркую атмосферу своим выступлением задала одна самых известная эстонских дрэг-квин Вилита, которая также была ведущей мероприятия. Гости, среди которых были блогеры Ада Нелке, Сидни Томсон, Кристина Пяртельпоэг, Ева Скарлет, Екатерина Лиметти и другие, могли вспомнить веселые моменты школьных времен, делая снимки себя и друзей на полароид и создавая коллажи. Также можно было насладиться музыкой, поиграть в игры и попробовать тематические американские закуски.
Бренд NYX Professional Makeup был основан еще в 1999 году в Лос-Анджелесе и сегодня представлен в 70 странах мира. В Эстонию NYX пришел в 2016 году.
Изначально ориентированный на профессиональных визажистов, бренд вскоре завоевал популярность и среди обычных любителей макияжа и товаров красоты благодаря своему высокому качеству в сочетании с доступной ценой.
Новинками этой весны стали товары серии „Клей для лца“: праймер Face Glue Gripping Primer и спрей для фиксации макияжа Face Glue Setting Spray, представленные в рамках мероприятия. Преимущества праймера – стойкость до 24 часов, увлажняющий состав, максимальное покрытие и длительное сохранение макияжа благодаря содержанию полиглутаминовой кислоты и кленового сиропа. При этом его формула призвана позволять коже дышать и сохранять ощущение легкости. Спрей для фиксации, в свою очередь, водостойкий и подчеркивает яркость макияжа.
Смотрите, как прошла вечеринка!