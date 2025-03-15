ФОТО | „Клей для лица“: звездные красавицы собрались в Теллискиви протестировать новинки от бренда косметики NYX

На вечеринке жаркую атмосферу своим выступлением задала одна самых известная эстонских дрэг-квин Вилита, которая также была ведущей мероприятия. Гости, среди которых были блогеры Ада Нелке, Сидни Томсон, Кристина Пяртельпоэг, Ева Скарлет, Екатерина Лиметти и другие, могли вспомнить веселые моменты школьных времен, делая снимки себя и друзей на полароид и создавая коллажи. Также можно было насладиться музыкой, поиграть в игры и попробовать тематические американские закуски.

Бренд NYX Professional Makeup был основан еще в 1999 году в Лос-Анджелесе и сегодня представлен в 70 странах мира. В Эстонию NYX пришел в 2016 году.

Изначально ориентированный на профессиональных визажистов, бренд вскоре завоевал популярность и среди обычных любителей макияжа и товаров красоты благодаря своему высокому качеству в сочетании с доступной ценой.

Новинками этой весны стали товары серии „Клей для лца“: праймер Face Glue Gripping Primer и спрей для фиксации макияжа Face Glue Setting Spray, представленные в рамках мероприятия. Преимущества праймера – стойкость до 24 часов, увлажняющий состав, максимальное покрытие и длительное сохранение макияжа благодаря содержанию полиглутаминовой кислоты и кленового сиропа. При этом его формула призвана позволять коже дышать и сохранять ощущение легкости. Спрей для фиксации, в свою очередь, водостойкий и подчеркивает яркость макияжа.

Смотрите, как прошла вечеринка!