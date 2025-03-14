ФОТО | Погружение в мир психологии и искусства через объектив: в парфюмерной студии в Старом городе открылась чувственная выставка

„Эта выставка — не просто собрание фотографий. Это исследование человеческой психологии через изображение, взгляд на человека и его внутренний мир, отражённый в каждой работе“, - говорит фотограф.

Рената, будучи фотографом с дипломом по психологии, подошла к созданию своей выставки с уникальной и глубокой концепцией, которая отражает её многолетний опыт работы с людьми разных возрастов, социальных групп и жизненных историй.

Как психолог, Рената понимает, как важен контакт и взаимопонимание между фотографом и клиентом. В этом проявляется её подход к искусству — соединение человеческого и визуального опыта. Именно этот подход и лег в основу её выставки, которая поражает своей многослойностью, разнообразием и эмоциональной силой.

Выставка предлагает зрителям уникальное сочетание ярких и темных фоторабот, что создает неповторимую атмосферу в студии Ambra. Расположение картин было продумано таким образом, чтобы они не просто соседствовали друг с другом, но и создавали гармоничную симфонию, где каждое произведение усиливает восприятие другого. Это позволяет зрителям почувствовать близость с искусством и погрузиться в многослойность изображения, создавая пространство для глубоких размышлений и открытий.

Ambra – парфюмерно-художественная студия, которая выходит далеко за рамки обычного парфюмерного бутика или галереи. Это пространство, где ароматы и визуальное искусство переплетаются, создавая уникальный мир эмоций, впечатлений и вдохновения.