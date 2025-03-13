Возвращение к женственности во всех ее проявлениях: стилист назвал главные модные тренды весны 2025

До весны остались считанные дни, и самое время еще раз пересмотреть свой гардероб и, при необходимости, подкорректировать его, чтобы выглядеть модно и стильно. Что будет в тренде в следующие три месяца, рассказал известный гуру моды Андре Тан.

Приталенный силуэт

По словам дизайнера, платья и жакеты с подчеркнутой талией будут невероятно актуальны в новом сезоне. Он отмечает, что это может быть как классический приталенный крой, так и современные интерпретации с акцентом на линиях тела.

Драпировки

Весной будет в моде то, что придает образу эффект утонченности и легкости: мягкие складки, объемные рукава, струящиеся ткани. Драпировки могут быть как на платьях, так и на блузах или юбках.

„Это один из главных элементов бохо стиля, который будет очень популярным в 2025, поэтому берите на заметку“, – подчеркивает Тан.

Прозрачность

Красные дорожки мировых светских мероприятий изобилуют прозрачными платьями, которые придают образу хрупкости и сексуальности. Этот тренд актуален и для весны 2025. Прозрачные ткани, кружево и шифон помогут создать ансамбль с элементами загадочности и романтики. Это может быть как прозрачная вставка на юбке, рукавах или даже целостный прозрачный верх с подкладкой.

Корсеты

Еще один тренд, перекочевавший в гардеробы модниц с подиумов и красных дорожек, – корсеты. Этот предмет одежды возвращает былую популярность, поэтому Андре советует смело комбинировать его со сдержанными другими элементами. Дизайнер добавил, что, кроме корсетов, возвращаются и кринолины, объемные юбки и структурированные силуэты, напоминающие об эпохе романтизма.

Бахрома

Бахрома добавляет любому образу нечто среднее между роскошью и кэжуалом. На сумках, куртках, аксессуарах она делает образ подвижным и легким.

„Как элемент стиля бохо он является одним из наиболее ярких и популярных. Поэтому примите во внимание“, – советует модельер.

Вырезы и разрезы