Дискотека на льду с Ниной Петрыкиной или ретро-вечеринка: 13 мест, куда сходить женской компанией 8 марта в Таллинне

GLOSS.ee составил интересную подборку мероприятий!

Станцевать и сделать доброе дело

В Таллинне пройдет третий ежегодный D7 благотворительный танцевальный день, на котором смогут участвовать все желающие. В программе — различные тренировки и танцевальные стили, включая пилатес, хаус, свинг, балет, HIIT и K-POP. Цель мероприятия — поддержать детей, находящихся в женских приютах, предоставив им возможность участвовать в кружках и развивать свои таланты. Участники смогут выбрать занятие по душе и сделать доброе дело. Вход на мероприятия по предварительной регистрации, стоимость от 15 до 50 евро. Смотрите здесь.

Сходить на вечеринку в Manna La Roosa

Bombossa Brothers и Manna La Roosa приглашают на загадочную вечеринку Mystica, которая пройдет 8 марта в новом, магическом месте в центре Таллинна (Sauna tn 1). Это будет событие с множеством сюрпризов, специально организованное для праздника 8 марта. Количество билетов ограничено, а на вечеринку можно попасть только по предварительной продаже. В программе — музыкальные выступления Bombossa Brothers, Eva и других артистов. Смотрите здесь.

Посетить бьюти-ярмарку

С 11:00 до 16:00 в ТЦ T1 состоится бьюти-ярмарка, организованная Buduaar, на которой свои продукты и услуги представят компании в сфере красоты, моды, здоровья и образа жизни. Мероприятие направлено на то, чтобы сделать товары и услуги доступными для местных покупателей и повысить осведомленность о брендах. В 14:00 в атриуме пройдет концерт группы Reket, а также международная выставка кошек WCF Europe Continent Cat Show. Смотрите здесь.

Побывать на крупнейшей вечеринке в столице по случаю 8 марта