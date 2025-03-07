Дискотека на льду с Ниной Петрыкиной или ретро-вечеринка: 13 мест, куда сходить женской компанией 8 марта в Таллинне(1)
В этом году Международный женский день выпадает на субботу, поэтому берите подруг, мам и бабушек и отправляйтесь петь, танцевать, есть и веселиться. Вы это заслужили!
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Станцевать и сделать доброе дело
В Таллинне пройдет третий ежегодный D7 благотворительный танцевальный день, на котором смогут участвовать все желающие. В программе — различные тренировки и танцевальные стили, включая пилатес, хаус, свинг, балет, HIIT и K-POP. Цель мероприятия — поддержать детей, находящихся в женских приютах, предоставив им возможность участвовать в кружках и развивать свои таланты. Участники смогут выбрать занятие по душе и сделать доброе дело. Вход на мероприятия по предварительной регистрации, стоимость от 15 до 50 евро. Смотрите здесь.
Сходить на вечеринку в Manna La Roosa
Bombossa Brothers и Manna La Roosa приглашают на загадочную вечеринку Mystica, которая пройдет 8 марта в новом, магическом месте в центре Таллинна (Sauna tn 1). Это будет событие с множеством сюрпризов, специально организованное для праздника 8 марта. Количество билетов ограничено, а на вечеринку можно попасть только по предварительной продаже. В программе — музыкальные выступления Bombossa Brothers, Eva и других артистов. Смотрите здесь.
Посетить бьюти-ярмарку
С 11:00 до 16:00 в ТЦ T1 состоится бьюти-ярмарка, организованная Buduaar, на которой свои продукты и услуги представят компании в сфере красоты, моды, здоровья и образа жизни. Мероприятие направлено на то, чтобы сделать товары и услуги доступными для местных покупателей и повысить осведомленность о брендах. В 14:00 в атриуме пройдет концерт группы Reket, а также международная выставка кошек WCF Europe Continent Cat Show. Смотрите здесь.
Побывать на крупнейшей вечеринке в столице по случаю 8 марта
В Литейном цехе в Ноблнсснере состоится крупнейшее празднование Женского дня. В этот вечер выступит культовая группа Smilers, отмечающая более 30 лет в музыке. Поддержат их популярный саксофонист Henri Aruküla с LED-саксофоном, а также DJ Margus Teetsov и DJ Mark Kitajev. Гостей ждут качественные коктейли, яркие световые эффекты и незабываемая атмосфера. Начало программы — 21:30, двери откроются в 20:00. Смотрите здесь.
Зажечь под ретро-хиты в Vatican
Retro FM устраивает вечеринку в честь 8 марта, которая пройдет сразу на двух этажах — в клубе Vatican и ресторане Kompu. Вечер обещает незабываемую поездку через десятилетия с музыкальными сетами от популярных ведущих и DJ, включая Мариса Корвитса и легендарных артистов Retro FM. Также в программе — выступление саксофониста Вирго Вельди. Билеты можно приобрести заранее с ограниченным количеством скидок. Смотрите здесь.
Сходить на дискотеку на льду с Ниной Петрыкиной
С 18:30 до 21:30 в Haabersti Jäähall пройдет праздничное катание на коньках, приуроченное к Международному женскому дню. Гостям предлагают бесплатный лед и коньки (или можно прийти со своими), а также особую атмосфера с музыкой и огнями. В программе — развлекательные игры на льду от HC Panter с 19:00 до 19:30 и с 20:30 до 20:50, а также выступление европейской чемпионки по фигурному катанию Нины Петрыкиной в 19:30. Смотрите здесь.
Спеть любимые песни Меладзе, Агутина и Земфиры
В KINOMAJA группа „ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА“ организует праздничный вечер для женщин с музыкальным ПОП-компотом. В программе — зажигательные хиты и медлячки, которые напоминают о юности, а также живое исполнение от мини-оркестра. Вечер обещает быть полным веселья, с караоке, интерактивом и конкурсами. Кроме того, для гостей будет организован розыгрыш призов и билетов на Afterparty, где до утра будут играть DJ Oleg X-Ra и его команда. Смотрите здесь.