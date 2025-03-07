„Чем меньше ненужных вещей дома, тем чище планета“. Эстонский дизайнер Анна Чиркова рассказывает, зачем вам нужна экоустойчивая мода

Чтобы минимизировать урон, который наносит планете модная индустрия, ЕС разработал стратегию устойчивого циклического производства текстиля, которая охватывает весь жизненный цикл изделий от проектирования до утилизации и включает новые требования к долговечности, ремонтопригодности и переработке вещей. Также скоро будут введены цифровые паспорта изделий, в которых будет указано, из чего сделана вещь и как она была произведена.

Эксперт в области экодизайна и дизайнер бренда B’MOR Анна Чиркова рассказала об устойчивой моде и о том, как благодаря простым шагам сделать ее частью своей жизни.

Что из себя представляет экоустойчивая мода? В чем заключаются ее особенности?

Экоустойчивая мода — это переосмысление отношения производителей и потребителей к одежде. В ее основе качество, а не количество: покупки делают не в погоне за трендами, а с учетом долговечности изделия. Вещь должна служить годами, а не становиться мусором после нескольких носок и стирок. Также важно относиться к одежде бережно: ремонтировать ее, переделывать, использовать приемы апсайклинга, то есть продлевать жизнь вещи, адаптируя ее к новым задачам. Глобальная цель экоустойчивой моды — замедление темпов потребления и сокращение текстильного мусора, что снижает экологический след как производителей, так и покупателей. В итоге получается, что чем меньше ненужных вещей дома, тем чище планета.

Где можно получить услуги по ремонту, переделке и апсайклингу одежды?

Вы можете обратиться к опытному портному или воспользоваться специализированными студиями, такими как Trash-To-Trend. На странице Uuskasutuskeskus предлагаются услуги по ремонту вещей. Например, я недавно с помощью портного переделала платье в стильную юбку — получилась новая уникальная вещь.

Насколько экомода доступна среднестатистическому жителю Эстонии? Есть ли у нас выбор брендов и магазинов?