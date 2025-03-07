„Чем меньше ненужных вещей дома, тем чище планета“. Эстонский дизайнер Анна Чиркова рассказывает, зачем вам нужна экоустойчивая мода
Быстрая мода наносит огромный вред окружающей среде: с 2000 по 2015 год производство тканей увеличилось в мире почти в два раза, а потребление одежды и обуви, согласно прогнозам, вырастет к 2030 году на 63%, пишет Представительство Европейской комиссии в Эстонии.
Чтобы минимизировать урон, который наносит планете модная индустрия, ЕС разработал стратегию устойчивого циклического производства текстиля, которая охватывает весь жизненный цикл изделий от проектирования до утилизации и включает новые требования к долговечности, ремонтопригодности и переработке вещей. Также скоро будут введены цифровые паспорта изделий, в которых будет указано, из чего сделана вещь и как она была произведена.
Эксперт в области экодизайна и дизайнер бренда B’MOR Анна Чиркова рассказала об устойчивой моде и о том, как благодаря простым шагам сделать ее частью своей жизни.
Что из себя представляет экоустойчивая мода? В чем заключаются ее особенности?
Экоустойчивая мода — это переосмысление отношения производителей и потребителей к одежде. В ее основе качество, а не количество: покупки делают не в погоне за трендами, а с учетом долговечности изделия. Вещь должна служить годами, а не становиться мусором после нескольких носок и стирок. Также важно относиться к одежде бережно: ремонтировать ее, переделывать, использовать приемы апсайклинга, то есть продлевать жизнь вещи, адаптируя ее к новым задачам. Глобальная цель экоустойчивой моды — замедление темпов потребления и сокращение текстильного мусора, что снижает экологический след как производителей, так и покупателей. В итоге получается, что чем меньше ненужных вещей дома, тем чище планета.
Где можно получить услуги по ремонту, переделке и апсайклингу одежды?
Вы можете обратиться к опытному портному или воспользоваться специализированными студиями, такими как Trash-To-Trend. На странице Uuskasutuskeskus предлагаются услуги по ремонту вещей. Например, я недавно с помощью портного переделала платье в стильную юбку — получилась новая уникальная вещь.
Насколько экомода доступна среднестатистическому жителю Эстонии? Есть ли у нас выбор брендов и магазинов?
Экомода — это не только про дорогие вещи и тем более не про люксовые бренды. Она доступна при любом бюджете. Обратите внимание на винтажные магазины, секонд-хенды, „кирбукасы“ — там можно найти отличные вещи, часто даже новые, с бирками. Пересмотрите гардероб — многие из забытых вещей могут заиграть по-новому. Поддерживайте местных дизайнеров и бренды, работающие в духе осознанного потребления. Местные дизайнеры учитывают наш климат, потребности клиентов и создают одежду малыми тиражами или на заказ. Выбор экобрендов в Эстонии достаточно большой — главное, понимать, что вам нужно.
Насколько дорого обходится экологически чистая одежда?
Как говорится, „я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи“. Дешевая одежда быстро приходит в негодность, требуя замены, а качественная вещь может служить годами. Лучше инвестировать в базовые вещи — к ним относятся белая рубашка, классические джинсы, черное платье, пиджак, однотонные футболки — с высоким содержанием натуральных волокон (не менее 50%) и рассмотреть варианты из переработанных материалов, которые сейчас набирают популярность. В итоге продуманный гардероб не обязательно выйдет дороже, но точно будет практичнее и долговечнее.
С какими сложностями сталкивается производитель одежды, который заботится об экоустойчивости своей продукции?
Производителю приходится решать сразу несколько задач: поиск устойчивых материалов и специалистов, умеющих с ними работать; конкуренция с массмаркетом, где вещи стоят в разы дешевле; поиск клиентов, которые понимают ценность устойчивой моды. Сегодня у экопроизводителей появилась новая сложность: если раньше они конкурировали с быстрой модой, то теперь на первый план вышла ультрабыстрая мода — маркетплейсы вроде Shein и Temu. Они выпускают десятки тысяч новых товаров в день по минимальной цене. В таких условиях продвигать осознанное потребление намного сложнее, но при этом как никогда важно.
Как убедиться, что перед нами действительно одежда, изготовленная по принципам экомоды?
Это непросто, но есть несколько способов. Нужно читать бирку, обращая внимание на ряд пунктов. Например, состав материала — узнать, из каких волокон изготовлена вещь: хорошо, если это органический хлопок, переработанный полиэстер, шерсть и т. п. Нужно смотреть рекомендации по уходу — как стирать, сушить и гладить одежду, чтобы обеспечить ее долговечность. Посмотреть, есть ли сертификаты и маркировки — GOTS (Global Organic Textile Standard) или значок переработанных материалов. На бирке экоустойчивой одежды вы можете увидеть, например, надпись „100% переработанный полиэстер“ или „сертифицированный органический хлопок“. Но даже бирки могут быть неточными. Поэтому главный способ — осознанный выбор и внимательность к деталям. Важно изучать качество — швы, ткань, посадку.
Доверяйте своим ощущениям: если вещь кажется вам удобной и хорошо сшитой, не электризуется и не создает на коже ощущение пленки, не имеет запаха красителей, а пахнет нейтрально, вероятно, она качественная.
И последний вопрос: переработанные материалы — это какие?
Они изготавливаются из вторичного сырья. Например, переработанный полиэстер производится из использованных пластиковых бутылок, которые очищаются, измельчаются и перерабатываются в новые волокна. Переработанный хлопок получают из обрезков текстильного производства и старой хлопковой одежды. Переработанный нейлон изготавливается из выброшенных нейлоновых изделий, таких как рыболовные сети и ковровые покрытия. Переработанная шерсть производится из старых шерстяных изделий.