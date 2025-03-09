Секс и отношения
09.03.2025, 15:30

Блогерка показала, как на первом свидании проверяет, не женат ли ее кавалер. Способ уже окрестили „гениальным“

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Zerkalo.io
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: gingerm | Shutterstock

Пользовательница TikTok из США по имени Далия опубликовала видео, в котором показала, как она собирается на свидания с мужчинами. Менее чем за месяц ролик уже набрал 18,4 миллиона просмотров — похоже, благодаря тому, что многим пришлось по душе, какой лайфхак применяет блогерка, чтобы „отсеять“ женатых кандидатов на встрече от свободных.

В середине февраля Далия опубликовала в TikTok видео, на котором она, одетая в платье, обрызгивает себя спреем с блестками — глиттером.

— Иду на первое свидание [только после такой процедуры], потому что я в том возрасте, когда многие мужчины уже женаты. Женатые ненавидят глиттер, — прокомментировала блогерка.

Делает она это „просто на всякий случай“, как добавляет Далия в описании к ролику.

Многие сразу не догадались, в чем заключается уловка и как связаны блестки на теле с семейным статусом потенциального партнера. Или же решили поспорить с блогеркой, придравшись к ее формулировкам:

  • „Я женат. Я люблю блестки. Думаю, ты хотела сказать, что неверные мужчины не любят их“.

  • „Такое количество спрея отпугнет не только женатых мужчин, но и комаров, медведей, вампиров“.

  • „Кажется, до меня начинает доходить. Они ненавидят не глиттер, а шанс быть пойманными на измене?“

Однако более догадливые быстро объяснили все в комментариях — и лайфхак завирусился по соцсетям.

— Эта женщина — гений. Сначала я не понял, зачем она это делает, но потом до меня дошло, что она обрызгивает себя глиттером, чтобы, если ее кавалер окажется в отношениях, а значит, изменщиком, он не будет близко подходить к ней, иначе он „измажется“ блестками. Как я уже сказал, гениально. Но в каком же ужасном мире мы живем, что женщины должны защищать себя от ужасных неверных партнеров, — говорит блогер Питер Хоуз в Instagram.

Впрочем, женщины быстро его поправили. Хотя Хоуз верно понял „задачу“ блесток, до реальной сути лайфхака он все же не совсем догадался.

— Это не для мужчин. Это для их жен, чтобы те знали, что происходит. Но это и правда гениально, — отметила женщина, подписанная именем Марьям Дастгарди.

По словам других пользовательниц Instagram в комментариях, Далия ведет себя „как настоящая женщина“, потому что таким образом она „играет на стороне жен“, а не помогает неверным мужчинам найти секс на одну ночь.

В TikTok под оригинальным видео женщины отмечали, что, скорее всего, то, что блестки могут стать своего рода лакмусовой бумажкой, даже „не приходит в голову многим мужчинам“.

Напомним, „Зеркало“ не раз писало о том, как беларусы и беларуски переживают измены. Например, мы рассказывали о том, как люди прощали подобный проступок и как, наоборот, из-за этого разваливались браки. Кроме того, мы объясняли, почему нередко получается, что под воздействием алкоголя „тянет“ на измену, хотя обычно такие мысли вас не посещают.

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