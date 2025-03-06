Секреты успеха режиссера Алены Суржиковой, эстонские дизайнеры в Нью-Йорке, как похудеть надолго, тест бьюти-приложений. Закажите бесплатно новый весенний номер журнала Jana LUXURY!
17 апреля выходит новый весенний номер журнала Jana LUXURY. До 3 апреля читатели JANA и RusDelfi могут заказать экземпляр журнала бесплатно.
В свежем номере:
Далеко ли до „Оскара“, или Снимать нельзя не снимать. Успешный эстонский режиссер-документалист Алена Суржикова рассказывает о том, как все успевает и почему ничего не боится. А еще о том, как снимать кино в Эстонии и одновременно быть мамой в Таиланде, создать в Кяру уникальные не только в масштабах нашей страны музей колясок и кино-арт-резиденцию плюс устраивать самые разные выставки, конференции, семинары...
Стройнеем к лету или навсегда? Своей формулой эффективного и долгосрочного похудения делятся Андрей Данило, Аркадий Попов, Анастасия Тойкка, Александра Гаген и Юри Ратас.
Новый год начинается с весны! Колонка дизайнера Натальи Эльяс о том, как добавить яркие цвета в интерьер и тем самым поменять буквально все!..
Когда в душе весна, можно надеть платье с цветочным принтом! Как правильно выбрать узор, крой и аксессуары?
Волшебный букет на Бриллиантовом пляже. Каким должен быть безупречный и при этом трендовый букет невесты – секретами делится легендарный флорист Татьяна Тридворнова.
Весна в макияже: анти-жара и акварель. Мокка-мусс, прямые брови, романтические губы, много пигмента и идеальная база – какие тренды в наступающем теплом сезоне будут особенно актуальны и как оставаться красивой несмотря на жару?
Стилист Каролин Куузик тестирует бьюти-приложения: „Я не хочу знать, что некоторые делают со своими фотографиями до публикации“. Действительно ли модные бьюти-приложения делают жизнь легче – а нас красивее?
Человек – лишь миг в жизни бриллианта. Отечественные эксперты рассказывают о том, как рождаются бриллианты – натуральные и синтетические, почему первые считаются надежной инвестицией, которую можно с удовольствием носить, и так ли экологичны вторые.
Смарт-кар: эталон для вип-персон. Какие самолетные технологии позволяют с комфортом путешествовать на заднем сиденье флагманского люксового внедорожника? И причем тут пчелы?..
Архитектурные прогулки по знакомой-незнакомой Риге. Как осмотреть невероятно интересные, но незаслуженно обделенные вниманием достопримечательности соседней столицы, не особенно отклоняясь от центра города?
Розовое или игристое? Исследуем мир классических и трендовых коктейлей в преддверии летних вечеринок
Психология: Что такое токсичный позитив и что общего у него с газлайтингом? Как с этим бороться и при этом чувствовать себя комфортно?
Maison & Objet 2025: возвращение фантазийности и сюрреализма. Знакомимся с трендами в интерьере, представленными недавно на крупнейшей выставке дизайна в Париже.
А также новости мира моды и красоты, гороскоп, афиша, рецепты лосося с икрой и салата с бурратой и хамоном серрано и многое другое.
Журнал Jana LUXURY выходит 4 раза в год. Закажите себе бесплатный экземпляр свежего весеннго номера по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury до 3 апреля.
Зимний номер можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.
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