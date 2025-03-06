Женственность в цифровой эпохе: объявлены даты весенней Рижской недели моды

Автор изображения, ИИ-художник Дарья Преснова, участница AI Fashion Week II, чьи работы вошли в топ-20 и были представлены в рамках PhotoVogue Festival в Милане.

„Работы, созданные с помощью искусственного интеллекта, часто выглядят футуристично — с необычными текстурами и материалами, которые могут вдохновлять на новые идеи. В этом проекте мне хотелось сохранить баланс между технологичностью и женственностью. Мысли о будущем никогда не выходят из моды, ведь в душе мы все мечтатели, а нейросеть позволяет нам визуализировать эти мечты,“ — рассказывает Дарья.

Организатор Рижской недели моды Елена Страхова подчеркивает, что искусственный интеллект становится не просто инструментом, а полноценным участником творческого процесса: „Сегодня мода все чаще создается не только руками дизайнеров, но и алгоритмами. Это не замена традиционного творчества, а его новый этап — коллаборация человека и технологий. Этот сезон Рижской недели моды показывает, как искусственный интеллект может стать инструментом для новых форм визуального искусства“.

Сочетание современных технологий и нежной элегантности — ключевые элементы, заложенные в образ главной модели нового сезона. Топ с высоким воротником и структурированными деталями выполнен из нестандартных для классической моды материалов. Спокойные пастельные оттенки подчеркивают мягкость, создавая ощущение легкости и утонченности. Прямые светлые волосы и естественный макияж делают образ сдержанным, но именно это позволяет необычным фактурам и архитектурным линиям костюма выйти на первый план.

Генеральный партнер Рижской недели моды: Guinot.