Дети и интернет: как обеспечить безопасность в цифровом мире? Советы экспертов
Использование интернета и медиа – одна из основных активностей детей и молодежи. Хотя интернет может предложить ребенку много познавательного и развивающего воображение, с использованием медиа связаны и многочисленные риски. Поэтому родителям важно знать, как помочь обеспечить благополучие ребенка и снизить связанные с безопасностью угрозы.
По словам руководителя проекта Digimentorid Ингер Клесмент, для современных детей цифровые устройства являются частью игры: „Помимо традиционных детских занятий, таких как прыжки на батуте, к этому добавляется и их съемка на камеру. Использование медиа – это не просто отдельное действие, ребенок интегрирует его в другие виды деятельности“. Клесмент считает, что детям следует объяснять, что именно можно снимать и выкладывать в интернет, а что нет: „Золотое правило таково, что ни в коем случае нельзя публиковать откровенные фотографии себя или других, домашний адрес, точное местоположение или номер телефона“.
Ингер Клесмент рассказала, что в сотрудничестве с Союзом защиты детей среди молодежи был проведен опрос, продемонстрировавший, что наиболее эффективной профилактической мерой в вопросах использования соцсетей считается родительское наставничество. „Молодые люди неоднократно отмечали, что родители могли бы своевременно рассказывать о функциях соцсетей, рисках и цифровом следе, а также вместе с ребенком устанавливать ограничения“, - сказала она, добавив, что контент, с которым ребенок сталкивается в соцсетях, напрямую влияет на его самооценку и эмоциональное состояние. „Родителям следует помнить, что важнее не количество экранного времени, а то, чем именно ребенок занимается в интернете и что он смотрит“, - подчеркнула Клесмент.
Говоря об угрозе сексуального насилия в интернете, Клесмент назвала одной из самых опасных платформ OmeTV. Это среда, где можно общаться с незнакомцами в режиме онлайн. „Эта платформа не нова, но до сих пор очень популярна среди молодежи. Молодые люди рассказывали, что именно на этом сайте у них был крайне негативный и даже травмирующий опыт, ведь никогда не знаешь, кто появится перед камерой и что там покажут“, - передала она слова подростков, добавив, что в OmeTV оказывается другие пользователи очень часто требуют людей раздеваться перед камерой.
По словам капитана полиции Бюро коммуникации Департамента полиции и погранохраны Маарьи Пунак, постоянно появляются новые соцсети, но родительские тревоги и вопросы в отношении их использования остаются в основном теми же: „Например, кибер-буллинг по-прежнему является проблемой на всех платформах, а человеческая злоба никуда не исчезает. Тревожный тренд – причинение вреда другим ради популярности, вплоть до съемки физического насилия. Если ребенок хочет выделиться в соцсетях, родитель может направить его к демонстрации своих талантов – например, спортивных достижений – что станет безопасным и позитивным способом самовыражения“.
Она отметила, что среди родителей распространено мнение, будто соцсети по своей сути исключительно вредны и опасны: „На самом деле у интернета огромное количество положительных сторон. Например, соцсети могут объединять семью – семейный чат помогает каждому ощущать свою принадлежность к чему-то единому“. Капитан полиции добавила, что благодаря соцсетям выросло и потребление новостей среди молодежи. „Другой вопрос – как именно подается информация и с какой точки зрения она освещается. Но это как раз возможность для родителей дать детям советы, как распознавать ложные сведения“, - сказала она.
Для того чтобы и родители, и сами дети умели безопасно использовать интернет, Тартуский университет совместно с Telia инициировал программу Digimentorid, в рамках которой собирают актуальную и научно обоснованную информацию. „На сайте Digimentorid родители найдут различные игры, помогающие даже самым маленьким пользователям осваивать принципы безопасного пользования интернета. Также там представлено множество рекомендаций для педагогов и учеников, которых мы призываем взять на себя роль цифровых наставников, обучая младших детей и пожилых людей базовым цифровым навыкам“, - поделилась Ингер Клесмент.
По словам юриста и эксперта по вопросам приватности Telia Лауры Лайд, многие родители недостаточно осведомлены об интернет-угрозах. Она считает, что никто не должен ощущать нехватку информации о цифровых компетенциях. „Поскольку в цифровом мире главными проблемами остаются утечка личных данных, кибербуллинг, доступ к неподходящему контенту и растущая зависимость от гаджетов, крайне важны, чтобы научно обоснованная информация была легко доступна. Созданная Telia и Тартуским университетом программа Digimentorid помогает ориентироваться в веб-пространстве – как детям, так и взрослым с недостаточными цифровыми навыками“, - рассказала Лайд.
Прослушать веб-семинар для родителей можно здесь (на эстонском языке).