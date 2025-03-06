Дети и интернет: как обеспечить безопасность в цифровом мире? Советы экспертов

По словам руководителя проекта Digimentorid Ингер Клесмент, для современных детей цифровые устройства являются частью игры: „Помимо традиционных детских занятий, таких как прыжки на батуте, к этому добавляется и их съемка на камеру. Использование медиа – это не просто отдельное действие, ребенок интегрирует его в другие виды деятельности“. Клесмент считает, что детям следует объяснять, что именно можно снимать и выкладывать в интернет, а что нет: „Золотое правило таково, что ни в коем случае нельзя публиковать откровенные фотографии себя или других, домашний адрес, точное местоположение или номер телефона“.

Ингер Клесмент рассказала, что в сотрудничестве с Союзом защиты детей среди молодежи был проведен опрос, продемонстрировавший, что наиболее эффективной профилактической мерой в вопросах использования соцсетей считается родительское наставничество. „Молодые люди неоднократно отмечали, что родители могли бы своевременно рассказывать о функциях соцсетей, рисках и цифровом следе, а также вместе с ребенком устанавливать ограничения“, - сказала она, добавив, что контент, с которым ребенок сталкивается в соцсетях, напрямую влияет на его самооценку и эмоциональное состояние. „Родителям следует помнить, что важнее не количество экранного времени, а то, чем именно ребенок занимается в интернете и что он смотрит“, - подчеркнула Клесмент.

Говоря об угрозе сексуального насилия в интернете, Клесмент назвала одной из самых опасных платформ OmeTV. Это среда, где можно общаться с незнакомцами в режиме онлайн. „Эта платформа не нова, но до сих пор очень популярна среди молодежи. Молодые люди рассказывали, что именно на этом сайте у них был крайне негативный и даже травмирующий опыт, ведь никогда не знаешь, кто появится перед камерой и что там покажут“, - передала она слова подростков, добавив, что в OmeTV оказывается другие пользователи очень часто требуют людей раздеваться перед камерой.