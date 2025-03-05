„Почему эстонский дизайн стоит так же дорого, как квартира в небольшом городе?“ Объясняет стилист и дизайнер Каролин Куузик

ВОПРОС: „Почему изделия эстонских дизайнеров с 6-8 швами стоят так же дорого, как недорогая квартира в небольшом городе?“

Брита, 58

КАРОЛИН КУУЗИК: Лично я не знаю ни одной вещи, которая была бы простой и стоила бы как недорогая квартира, но понимаю суть вопроса. Почему местная мода сравнительно дорогая по сравнению с изделиями многих известных брендов? Цена одежды, как известно, зависит от множества факторов. Самый важный — это тираж, в котором производится изделие. Если объемы большие (как у сетей быстрой моды), то абсолютно все — от ткани, производства, фурнитуры, транспорта, процесса продаж и маркетинга — в пересчете на одну вещь обходится в разы дешевле.

Однако продажным аргументом эстонского дизайна не может быть максимально сниженная цена и быстрая смена товаров, поскольку наш внутренний рынок несопоставимо меньше, чем в странах, откуда родом бренды быстрой моды. Цифры нельзя сравнить.

Преимуществом эстонского дизайна могут быть внимание к деталям, высокое качество, а также, почему бы и нет, местное производство, которое обеспечивает рабочие места местным мастерам. Эстонские дизайнеры, с которыми я общаюсь, едва сводят концы с концами, а те, кто не справляется, либо не могут долго продержаться, либо получают финансовую поддержку от близких.

Размер рынка, к сожалению, также мешает эстонскому дизайну выйти на международный уровень. Для роста требуются значительные инвестиции, поскольку необходимо покидать внутренний рынок намного раньше, чем, скажем, немецким брендам. Средний немецкий бренд, скорее всего, вообще не нуждается в выходе за пределы своей страны, чтобы выжить.