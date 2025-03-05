ОТЧЕТ | Многие родители в Эстонии не отдают детей в школы по месту жительства

Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико утверждает, что масштабная образовательная миграция влияет на качество образования в нашей стране и усугубляет расслоение в обществе. „Многие родители не отправляют своего ребенка в ближайшую школу по месту жительства, поскольку все чаще обращают внимание на репутацию и уровень школы, а также на ее способность создать ориентированную на детей и свободную от насилия атмосферу. Кроме того, родители считают важным оказание школой поддержки детям с особыми образовательными потребностями“, – заметила Киндсико.

В Эстонии ближайшую к дому начальную школу не выбирают 45%, а ближайшую к дому гимназию – 59% учеников. Если в городах выбор школы связан преимущественно с межшкольной конкуренцией, то в сельской местности, где число вариантов меньше, предпочтение отдается школам, предоставляющим возможность посещать группу продленного дня, которая включает в себя также участие в разнообразных кружках. В случае гимназий на совершение выбора прежде всего влияют академические результаты и репутация школы.

„Для многих масштабная образовательная миграция означает и более долгую дорогу в школу. Семьи ежедневно тратят больше времени, чтобы привезти ребенка в школу, в кружки по интересам, а потом забрать его домой. Это, в свою очередь, может подтолкнуть родителей к работе с частичной нагрузкой, а матери детей чаще подвержены более высокому риску выпасть с рынка труда“, – подчеркнула Киндсико.

Масштабная образовательная миграция приводит к неравномерной нагрузке на школы Эстонии, что значительно затрудняет планирование образовательной сети для местных самоуправлений. „Если большая часть родителей отправляет своих детей не в ближайшую к дому школу, то планирование в сфере образования и обеспечение качества образования становятся довольно сложной задачей для местных самоуправлений“, – сказала Киндсико.