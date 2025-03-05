ОТЧЕТ | Многие родители в Эстонии не отдают детей в школы по месту жительства
Почти половина учащихся не посещают ближайшую к их дому начальную школу, и почти 60% не посещают гимназию по месту жительства. Высокий уровень внутренней образовательной миграции показывает, что многие семьи находятся в поиске более качественного образования и не рассматривают ближайшую к дому школу, приводит Центр мониторинга развития в кратком отчете „Образовательная миграция в общем образовании Эстонии“.
Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико утверждает, что масштабная образовательная миграция влияет на качество образования в нашей стране и усугубляет расслоение в обществе. „Многие родители не отправляют своего ребенка в ближайшую школу по месту жительства, поскольку все чаще обращают внимание на репутацию и уровень школы, а также на ее способность создать ориентированную на детей и свободную от насилия атмосферу. Кроме того, родители считают важным оказание школой поддержки детям с особыми образовательными потребностями“, – заметила Киндсико.
В Эстонии ближайшую к дому начальную школу не выбирают 45%, а ближайшую к дому гимназию – 59% учеников. Если в городах выбор школы связан преимущественно с межшкольной конкуренцией, то в сельской местности, где число вариантов меньше, предпочтение отдается школам, предоставляющим возможность посещать группу продленного дня, которая включает в себя также участие в разнообразных кружках. В случае гимназий на совершение выбора прежде всего влияют академические результаты и репутация школы.
„Для многих масштабная образовательная миграция означает и более долгую дорогу в школу. Семьи ежедневно тратят больше времени, чтобы привезти ребенка в школу, в кружки по интересам, а потом забрать его домой. Это, в свою очередь, может подтолкнуть родителей к работе с частичной нагрузкой, а матери детей чаще подвержены более высокому риску выпасть с рынка труда“, – подчеркнула Киндсико.
Масштабная образовательная миграция приводит к неравномерной нагрузке на школы Эстонии, что значительно затрудняет планирование образовательной сети для местных самоуправлений. „Если большая часть родителей отправляет своих детей не в ближайшую к дому школу, то планирование в сфере образования и обеспечение качества образования становятся довольно сложной задачей для местных самоуправлений“, – сказала Киндсико.
Помимо этого, образовательная миграция усугубляет неравенство в образовании и социально-экономическое расслоение общества. Например, из-за ограниченности ресурсов семьи с более низким социально-экономическим статусом предпочитают ближайшие к дому школы, в то время как дети из более обеспеченных семей стремятся попасть в престижные школы в больших городах.
В Таллинне и в Тарту уровень образовательной миграции в зависимости от ступени образования значительно выше среднего по стране. Образовательная миграция из соседних местных самоуправлений в большие города также гораздо выше, чем в среднем по Эстонии, и это говорит о том, что многие дети из меньших самоуправлений ездят учиться в школах в больших городах.
Анализ Центра мониторинга развития базировался на данных 348 начальных школ и 73 709 учащихся начальной школы. Что касается гимназий, то были проанализированы данные 124 школ и 21 333 учащихся. Маршруты учеников от дома до школы были рассчитаны на основе карт Земельного департамента по улицам и дорогам Эстонии, а их места проживания определялись по индексу местонахождения на основе данных о населении Департамента статистики. Анализ не включал в себя частные школы.
Краткий отчет „Образовательная миграция в общем образовании Эстонии“ является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития „Будущее доступности общественных услуг во временном пространстве“. Цель исследовательского направления – проанализировать уровень доступности общественных услуг сейчас и в будущем, а также то, какими могли бы стать наиболее подходящие модели будущего для оказания услуг.