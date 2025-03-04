Неоновые цвета, тракторная подошва и пуховики: антитренды 2025 года

Вот и пришло время попрощаться с некоторыми модными трендами, которые больше не будут актуальными в 2025 году. Известный дизайнер Андре Тан рассказал, какие вещи выйдут из моды, и что именно стоит заменить новыми стилями. По словам эксперта, в следующем году мы увидим изменение в цветах, текстурах и силуэтах.

Неоновые оттенки: время прощаться

Андре Тан отметил, что в 2025 году неоновые цвета официально потеряют свою актуальность. Вместо них популярность обретут более сдержанные и натуральные оттенки, такие как бежевый, оливковый, пастельные и приглушенные темные тона. По словам дизайнера, неон сохранится только в аксессуарах, где яркие акценты будут добавлять динамики, но важно сохранять баланс образа.

Тракторная подошва: шаг к элегантности: шаг к элегантности

Рельефные подошвы, которые были популярны в прошлом, постепенно выходят из моды. Как объяснил Андре Тан, эти модели уже воспринимаются как перегруженные, нарушая гармонию образа. Дизайнер рекомендует обратить внимание на обувь с изящным силуэтом и минималистичной подошвой, которые добавляют элегантности и универсальности.

Шапки-бини с помпонами: прощание с игрушечными деталями

Милые шапки с помпонами больше не будут в тренде в 2025 году. Как резюмировал Андре Тан, вместо них на сцену выходят лаконичные модели из плотной шерсти или кашемира, которые добавляют образу сдержанности и современного шарма. Дизайнер советует обращать внимание на фактуру ткани или оригинальное плетение, вместо чрезмерно декорированных деталей.

Микро-сумки: время для практичных моделей

Небольшие сумочки, которые не вмещают даже телефон, отходят на второй план. Андре Тан объяснил, что в 2025 году их заменят вместительные и функциональные модели, которые будут отвечать потребностям современной женщины, оставаясь стильными и практичными.

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