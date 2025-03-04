РЕЦЕПТ | Суп „Mемме“: оригинальное блюдо к Масленице от шеф-повара

Первым делом порубите охлажденный холодец на кусочки, чтобы измельчить волокна мяса. Затем в небольшом количестве растительного мяса нагревайте в кастрюле измельченную морковь, пока она не станет слегка прозрачной. Добавьте измельченный холодец и нагревайте на слабом огне минут 10, периодически помешивая. Если предпочитаете не очень густой суп, добавьте по желанию немного воды. Приправьте солью и свежемолотым черным перцем. В конце добавьте зеленый горошек и измельченную зелень.