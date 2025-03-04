Рецепты
04.03.2025, 09:30

РЕЦЕПТ | Суп „Mемме“: оригинальное блюдо к Масленице от шеф-повара

 
Суп „Mемме“
Суп „Mемме“
ФОТО: Erakogu

Технолог Nõo Lihatööstus и известный шеф-повар Марко Кокманн предлагает приготовить на Масленицу необычный, но очень вкусный суп из лучшего холодца этого зимнего сезона.

Для супа вам потребуется:

  • 500 г холодца Memme suur sült от Nõo

  • 70 г моркови (это примерно один корнеплод среднего размера), натертой на мелкой терке или порубленной

  • 70 г зеленого горошка (примерно одна пригоршня)

  • зелень (петрушка, зеленый лук, укроп), мелко порубленная

  • соль и молотый черный перец по вкусу

  • вода, при необходимости

Рецепт:

Из одной 500-граммовой упаковки холодца получится приготовить две большие или три средние порции супа.

Первым делом порубите охлажденный холодец на кусочки, чтобы измельчить волокна мяса. Затем в небольшом количестве растительного мяса нагревайте в кастрюле измельченную морковь, пока она не станет слегка прозрачной. Добавьте измельченный холодец и нагревайте на слабом огне минут 10, периодически помешивая. Если предпочитаете не очень густой суп, добавьте по желанию немного воды. Приправьте солью и свежемолотым черным перцем. В конце добавьте зеленый горошек и измельченную зелень.

Подавайте горячий суп со свежим хлебом.

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