РЕЦЕПТ | Суп „Mемме“: оригинальное блюдо к Масленице от шеф-повара
Технолог Nõo Lihatööstus и известный шеф-повар Марко Кокманн предлагает приготовить на Масленицу необычный, но очень вкусный суп из лучшего холодца этого зимнего сезона.
Для супа вам потребуется:
500 г холодца Memme suur sült от Nõo
70 г моркови (это примерно один корнеплод среднего размера), натертой на мелкой терке или порубленной
70 г зеленого горошка (примерно одна пригоршня)
зелень (петрушка, зеленый лук, укроп), мелко порубленная
соль и молотый черный перец по вкусу
вода, при необходимости
Рецепт:
Из одной 500-граммовой упаковки холодца получится приготовить две большие или три средние порции супа.
Первым делом порубите охлажденный холодец на кусочки, чтобы измельчить волокна мяса. Затем в небольшом количестве растительного мяса нагревайте в кастрюле измельченную морковь, пока она не станет слегка прозрачной. Добавьте измельченный холодец и нагревайте на слабом огне минут 10, периодически помешивая. Если предпочитаете не очень густой суп, добавьте по желанию немного воды. Приправьте солью и свежемолотым черным перцем. В конце добавьте зеленый горошек и измельченную зелень.
Подавайте горячий суп со свежим хлебом.