Остановитесь! Эти пять привычек больше вредят вашей коже, чем приносят пользу
Кожа – самый крупный орган человеческого организма, – и главная ее задача заключается в том, чтобы защищать организм от воздействия окружающей среды. Несмотря на то, что защитный барьер кожи устойчив и способен противостоять многим факторам, в повседневной жизни мы сталкиваемся и с такими аспектами, которые вредят здоровью кожи. Избегая этих пяти привычек, вы сможете дольше сохранить кожу здоровой и предотвратить преждевременное старение.
Чрезмерная любовь к загару и посещение солярия
Несмотря на то, что уже так и хочется подставить лиц весенним солнечным лучам, злоупотребление загаром очень опасно. К серьезным повреждениям кожи приводит ультрафиолетовое (УФ) излучение, разрушая коллаген и эластин. Эти белки содержатся в коже в незначительных объемах, поэтому при их разрушении процесс старения ускоряется, а кожа становится дряблой и морщинистой. Продолжительное воздействие УФ-излучения – неважно, на солнце или в солярии – также повышает окислительный стресс и может приводить к повреждению ДНК в клетках кожи. Поскольку UVA-лучи приникают в глубокие слои кожи, под удар попадают также фибробласты – клетки, синтезирующие коллаген. Это не только ускоряет процесс старения, но и повышает риск развития рака кожи, в т. ч. меланомы.
Из-за всего перечисленного важно использовать солнцезащитный крем, предотвращающий воздействие вредоносных UVA- и UVB-лучей. Вопреки распространенному заблуждению о том, что защита от солнца нужна только летом, защитный крем необходимо использовать круглогодично, даже в дни с низким УФ-индексом.
Сон с макияжем и сильнодействующие средства для очищения кожи
Многие косметические продукты, а также неподходящий уход за кожей, тоже могут вредить естественной защитной функции кожи. Горячая вода и чрезмерно интенсивные средства для очищения кожи, в особенности такие, в состав которых входят ПАВы (поверхностно-активные вещества) и прочие сильные химикаты, могут излишне иссушать кожу и вызывать раздражение, нарушая естественный pH-баланс и уровень влаги.
Если вы ежедневно пользуетесь декоративной косметикой, важно снимать макияж на ночь, ведь, оставленный на время сна, он забивает поры, препятствует обновлению кожи и может приводить к воспалительным процессам и преждевременному появлению морщин. Слишком частое мытье кожи, с другой стороны, лишает кожу естественных масел, из-за чего кожа быстрее сохнет, начинает шелушиться и, неизбежно, становится более чувствительной. Поэтому кожу важно мыть до двух раз в день и избегать сильнодействующих средств для очищения.
Курение сигарет
Еще одной причиной преждевременного старения и безжизненной кожи является курение. Сигарета содержит тысячи вредных химических соединений, в том числе угарный газ и смолы, которые способствуют сужению сосудов и снижают кровообращение в коже. Кислород и питательные вещества из-за этого не поступают в клетки кожи в достаточном объеме, из-за чего цвет кожи становится неравномерным и возникает ее сухость. Организм курильщика также испытывает сложности с синтезом коллагена, поэтому характерным внешним признаком курящего человека являются тонкие морщины вокруг глаз и рта.
Лучший способ предотвратить проблемы – отказаться от курения. Если со дня эту привычку позади оставить сложно, альтернативой может стать бездымное табачное изделие, однако даже такие продукты предусмотрены исключительно для взрослых. Например, изделия из нагреваемого табака не горят, а выделяющийся при их использовании аэрозоль содержит на 95% меньше вредных химических соединений в сравнении с обычной сигаретой.
Сигаретный дым, ко всему прочему, в значительной степени загрязняет воздух. Поскольку же плохой воздух губительным образом сказывается на защитном барьере кожи, состояние кожи также усугубляется. На качество воздуха не оказывают влияние никотиновые подушечки, являющиеся одной из бестабачных альтернатив курению. Конечно же, следует помнить о том, что альтернативы, как и сигареты, содержат никотин, который является веществом, вызывающим зависимость.
Избыточное употребление сладкого и переработанных продуктов
Влияние на здоровье кожи оказывает даже избыточное употребление углеводов. Быстрые углеводы, такие как конфеты, печенье и прохладительные напитки, резко повышают уровень сахара в крови, увеличивая производство инсулина. Высокий уровень инсулина, в свою очередь, активизирует сальные железы и стимулирует воспалительные процессы – возникают угревая сыпь и раздражения на коже. Кроме того, избыточное употребление сахара запускает в организме процесс гликирования, в ходе которого молекулы сахара повреждают коллаген и эластин – белки, придающие коже плотность и эластичность.
Частое употребление богатой углеводами пищи также может ухудшить водный баланс кожи, делая ее сухой и безжизненной. Сладости, таким образом, оказывают воздействие не только на здоровье в целом, но и на внешний вид кожи, ускоряя старение и увеличивая риск кожных проблем воспалительного характера.
Недостаток сна и хронический стресс
Недостаток сна вызывает снижение эластичности и уровня влаги в коже, а также замедляет процессы регенерации, в том числе и восстановления от УФ-повреждений. Во время сна происходят процессы обновления кожи, производства коллагена и улучшения клеток, но, если организм не получает достаточно отдыха, эти процессы сильно замедляются. В результате кожа может стать тусклой, сухой и восприимчивой к признакам старения.
На кожу стресс оказывает влияние преимущественно посредством кортизола – гормона стресса, – повышенный уровень которого нарушает защитную функцию и водный баланс кожи. Ко всему прочему стресс замедляет естественные процессы восстановления кожи и снижает ее устойчивость к внешним повреждениям, делая ее чувствительной к воздействиям окружающей среды, воспалениям и преждевременному старению. Продолжительный стресс может также усугубить кожные заболевания, такие как угревая сыпь, экзема и псориаз, поскольку оказывает влияние на иммунитет и воспалительные процессы в организме. Таким образом, достаточно продолжительный сон и поддержание уровня стресса на умеренном уровне важны с точки зрения здоровья кожи и молодого внешнего вида.
Здоровье кожи тесно связано с нашими повседневными привычками. Чрезмерное увлечение загаром, неправильный уход за кожей, курение, употребление в пищу большого количества сахара и переработанных продуктов, хронический недосып и избыточный стресс – все это может ускорить процесс старения кожи и нанести вред ее защитному барьеру. Забота о своей коже – это не просто забота о внешности, но и инвестиция в собственное здоровье.