Остановитесь! Эти пять привычек больше вредят вашей коже, чем приносят пользу

Чрезмерная любовь к загару и посещение солярия

Несмотря на то, что уже так и хочется подставить лиц весенним солнечным лучам, злоупотребление загаром очень опасно. К серьезным повреждениям кожи приводит ультрафиолетовое (УФ) излучение, разрушая коллаген и эластин. Эти белки содержатся в коже в незначительных объемах, поэтому при их разрушении процесс старения ускоряется, а кожа становится дряблой и морщинистой. Продолжительное воздействие УФ-излучения – неважно, на солнце или в солярии – также повышает окислительный стресс и может приводить к повреждению ДНК в клетках кожи. Поскольку UVA-лучи приникают в глубокие слои кожи, под удар попадают также фибробласты – клетки, синтезирующие коллаген. Это не только ускоряет процесс старения, но и повышает риск развития рака кожи, в т. ч. меланомы.

Из-за всего перечисленного важно использовать солнцезащитный крем, предотвращающий воздействие вредоносных UVA- и UVB-лучей. Вопреки распространенному заблуждению о том, что защита от солнца нужна только летом, защитный крем необходимо использовать круглогодично, даже в дни с низким УФ-индексом.

Сон с макияжем и сильнодействующие средства для очищения кожи

Многие косметические продукты, а также неподходящий уход за кожей, тоже могут вредить естественной защитной функции кожи. Горячая вода и чрезмерно интенсивные средства для очищения кожи, в особенности такие, в состав которых входят ПАВы (поверхностно-активные вещества) и прочие сильные химикаты, могут излишне иссушать кожу и вызывать раздражение, нарушая естественный pH-баланс и уровень влаги.