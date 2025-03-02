Миллионы женщин в мире зачитываются „сказочным порно“, или „ромэнтези“. Рассказываем, что это за книги и как на них зарабатывают

Под эротическим фэнтези в тексте имеется в виду жанр произведений, в котором сочетаются традиционные атрибуты фэнтези (например, магические существа среди персонажей) с классическими элементами романтических жанров (в частности, откровенные описания сексуальных сцен), пишет „Зеркало“.

Британка Сара Поллард (имя и фамилия изменены) признается, что пристрастилась к подобному чтиву не только потому, что любит это читать, но и потому, что такие книги „спасли ее брак, лишенный магии“.

„Как и многие женщины в возрасте 50 лет, я сейчас прочно застряла в положении домохозяйки. Я должна быть мамой для двух подростков — 18-летнего сына и 14-летней дочери — и одновременно опекуншей пожилых родителей. Но в свои 20 лет я оставалась одинокой, работала турагенткой и постоянно летала по миру, ведя сказочный, беззаботный образ жизни. Когда же я вышла замуж и родила детей, то очарование жизни растворилось, как дымка“, — признается Поллард.

При этом она отмечает, что ее жизнь была комфортной в материальном плане — благодаря карьере ее мужа в сфере недвижимости. Тем не менее необходимость переживать семьей трудные времена и заботиться о близких заставили Поллард чувствовать, будто она задвигает свои потребности на второй план в угоду другим, а „жизнь высасывает из нее все соки“.

„В то же время сексуальная жизнь с мужем почти перестала существовать. Когда между нами все начиналось, то страсть кипела и мы занимались сексом по несколько раз в неделю. Со временем это сошло на нет, и теперь у нас что-то есть в лучшем случае несколько раз в год“, — жалуется женщина.

По словам Поллард, она всегда „была заядлой читательницей“, а в молодости много времени проводила за книгами Джона Толкина. Они „переносили ее из реального мира в нечто гораздо более захватывающее и яркое“. Поэтому, когда Поллард увидела, как в соцсетях набирает популярность тренд на чтение книг в жанре эротического фэнтези, она решила тоже попробовать.