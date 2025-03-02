Миллионы женщин в мире зачитываются „сказочным порно“, или „ромэнтези“. Рассказываем, что это за книги и как на них зарабатывают
Истории, в которых есть элементы фэнтези и при этом красочные, эротические описания секса, сегодня популярны у миллионов женщин. Издание DailyMail рассказывает историю одной из них — по ее словам, романы о выдуманных мирах помогают „вернуть магию и в свою спальню“.
Под эротическим фэнтези в тексте имеется в виду жанр произведений, в котором сочетаются традиционные атрибуты фэнтези (например, магические существа среди персонажей) с классическими элементами романтических жанров (в частности, откровенные описания сексуальных сцен), пишет „Зеркало“.
Британка Сара Поллард (имя и фамилия изменены) признается, что пристрастилась к подобному чтиву не только потому, что любит это читать, но и потому, что такие книги „спасли ее брак, лишенный магии“.
„Как и многие женщины в возрасте 50 лет, я сейчас прочно застряла в положении домохозяйки. Я должна быть мамой для двух подростков — 18-летнего сына и 14-летней дочери — и одновременно опекуншей пожилых родителей. Но в свои 20 лет я оставалась одинокой, работала турагенткой и постоянно летала по миру, ведя сказочный, беззаботный образ жизни. Когда же я вышла замуж и родила детей, то очарование жизни растворилось, как дымка“, — признается Поллард.
При этом она отмечает, что ее жизнь была комфортной в материальном плане — благодаря карьере ее мужа в сфере недвижимости. Тем не менее необходимость переживать семьей трудные времена и заботиться о близких заставили Поллард чувствовать, будто она задвигает свои потребности на второй план в угоду другим, а „жизнь высасывает из нее все соки“.
„В то же время сексуальная жизнь с мужем почти перестала существовать. Когда между нами все начиналось, то страсть кипела и мы занимались сексом по несколько раз в неделю. Со временем это сошло на нет, и теперь у нас что-то есть в лучшем случае несколько раз в год“, — жалуется женщина.
По словам Поллард, она всегда „была заядлой читательницей“, а в молодости много времени проводила за книгами Джона Толкина. Они „переносили ее из реального мира в нечто гораздо более захватывающее и яркое“. Поэтому, когда Поллард увидела, как в соцсетях набирает популярность тренд на чтение книг в жанре эротического фэнтези, она решила тоже попробовать.
„К счастью, эти книги оказывают тот же эффект, вытаскивая меня из скучного, рутинного существования, в котором я сама облегчаю жизнь всем остальным, в сексуальное место, где я, наконец, могу поставить в приоритет собственное удовольствие, — рассказывает Поллард. — Честно говоря, такие романы заставляют меня снова чувствовать себя молодой, а не просто измученной служанкой для всех остальных. Они возвращают мне игривость. Например, я стала больше флиртовать с мужем, даже регулярно инициируя секс“.
По словам Поллард, если быть в отношениях с кем-то десятилетиями, то можно легко забыть, что вы чувствовали, когда между вами все только зарождалось. Но чтение о „напряжении в новых отношениях“ и сексе возвращает искру, считает британка. Она говорит: на практике оказалось, что такое чтиво расслабляет ее и избавляет от стресса даже лучше, чем „медитации или прогулки в парке“.
„Некоторые могут посчитать такую ситуацию грустной, но я так не считаю, — рассуждает Поллард. — Думаю, что это весело, волнующе и дарит чувство освобождения. Романтические и эротические книги устраивают мне праздник в воображении. Все проблемы повседневной жизни никуда не деваются, но теперь я хотя бы просто беру книгу в перерывах и „отключаюсь“, чтобы потом „включиться“ снова“.
К тому же, уверена Поллард, ее хобби заставляет их с супругом чувствовать себя лучше. Единственное, как шутит женщина, она бы хотела „заставить мужа заняться стрельбой из лука“.
Похоже, такие книги — новый тренд. Он только набирает популярность в последние годы
Фэнтези-книги с элементами эротики действительно читают миллионы женщин.
Романы, написанные в жанре эротического фэнтези, даже получили народное название — „сказочное порно“. Это словосочетание пару лет как можно встретить среди блогерок, которые рассказывают о прочитанном в TikTok. Однако, похоже, в последнее время жанр, который все же обычно называют „ромэнтези“, приобретает все бóльшую популярность.
Например, 38-летняя американская писательница Сара Маас сделала себе имя именно в жанре эротического фэнтези и уже продала почти 40 миллионов экземпляров своих книг. Ее романы также переведены более чем на 35 языков. Британское издание The Independent сравнивало взлет карьеры Маас и популярность ее книг с историей ее другой успешной соотечественницы Джоан Роулинг.
В феврале 2025-го в TikTok загружено 1,6 миллиона видео с хэштегом #acotar. Это слово образовано по первым буквам серии A Court of Thorns and Roses („Королевство шипов и роз“) авторства Маас. Книжные блогерки описывают эти романы как те, где „много романтики и мало фэнтези“.
Считается, что такая литература особенно популярна среди зумерок и представительниц среднего класса. Причем Маас не единственная, кто регулярно обеспечивает их новинками. На желании женщин погрузиться в эротические сцены зарабатывает и 43-летняя американка Ребекка Яррос. Ее книга „Четвертое крыло“ недавно входила в список самых продаваемых изданий в США. А всего там раскупили 12 миллионов изданий этой серии.
„Как сказала моя подруга, подсадившая меня на этот наркотик: „Я никогда не думала, что, когда мне будет 30, похотливые феи окажут такое положительное влияние на мою жизнь“. Это дешевле, чем путешествовать, это веселее, чем терапия, и вы можете читать где угодно, куда сможете притащить книгу весом с кирпич“, — писала австралийка Эмили Маллиган в The Guardian.
Впрочем, чтобы разнообразить сексуальную жизнь, читать романы не обязательно
„Зеркало“ не раз рассказывало о том, что можно предпринять в ситуациях, когда интимная жизнь в ваших отношениях стала терять краски и это стало вас напрягать.
К примеру, секс-коуч Ника Сок советовала парам, не готовым на радикальные эксперименты вроде анального секса или открытых отношений, попробовать совместную мастурбацию или секстинг. Первая практика позволит больше узнать о том, что именно доставляет вам удовольствие, а вторая сможет повысить градус интимного напряжения между вами (возможно, даже вернуть его на уровень, каким он был в начале знакомства).
„Со временем секса становится меньше, и он перестает быть таким спонтанным, как поначалу, — это нормально. Старайтесь больше вовлекаться в игру, пробуждать интерес друг в друге. Например, если вы знаете, что вечером у вас будет секс, в течение дня отправьте игривое сообщение, интимное фото и прочее“, — советовала Алла Алоэ, которая с мужем уже более 14 лет, в подкасте „Полчаса кардио“.
Также на желание секса в длительных отношениях могут влиять проблемы с гигиеной сна, заболевания и другие физические состояния (например, усталость), употребление алкоголя и курение сигарет, а также другие привычки.
Напомним, в целом спад накала страстей в долгих отношениях нормален и закономерен. Об этом „Зеркалу“ рассказывала психолог и секс-терапевтка Ольга Гома. По ее словам, всплеск сексуального желания особенно часто бывает в период влюбленности, то есть в начале отношений.
„В тот период возбуждает даже простое прикосновение к партнеру или партнерше, — А потом влечение к этому человеку начинает угасать. И вот вы уже сидите и думаете, что у вас что-то не то с либидо. Хотя на самом деле именно сейчас ваша норма, а не та, которая была в период эмоционального всплеска“, — объясняла специалистка.