Антрополог: почему домашнее насилие передается от поколения к поколению?

Представление о домашнем насилии как о „семейном деле“ – это наследие советского периода, укоренившееся в правовой системе того времени, считает антрополог. „В советское время домашнее насилие рассматривалось как гражданско-правовой, а не общественный вопрос. Хотя молодые поколения меньше подвержены этому мышлению, его влияние сохраняется и искореняется очень постепенно. Кроме того, долгое время существовало мощное социальное ожидание, что отношения должны сохраняться любой ценой, независимо от того, насколько нездоровой была семейная жизнь“, – объясняет Лийна Райявеэр.

Люди постоянно оказываются в новых социальных ситуациях, встречают новых людей и, часто не осознавая этого, переносят в эти взаимодействия последствия пережитого насилия. Это проявляется в таких аспектах поведения, как доверие к другим, способы разрешения конфликтов, склонность быстро отстраняться или раздражаться. По словам антрополога, влияние домашнего насилия распространяется на общество не только через опыт отдельного человека, но и через общественные обсуждения и модели поведения.

По словам Лийны Райявеэр, домашнее насилие наносит ущерб всему обществу, даже если зачастую насилие остаётся за закрытыми дверями: „Насилие оказывает глубокое и долгосрочное влияние на личность, психическое и физическое здоровье, а также финансовое положение. Люди, пережившие такие травмы, не могут в полной мере реализовать себя – ни в личной жизни, ни в воспитании детей, ни в профессиональной сфере, даже если искренне этого хотят. Последствия домашнего насилия затрудняют раскрытие потенциала человека, а это ведёт к гораздо более широким социальным последствиям“.

„Снижения уровня домашнего насилия требует общего осознания проблемы, знаний специалистов из разных областей и сотрудничества всех секторов. Именно поэтому наша инициатива служит открытой платформой, объединяющей множество голосов – только совместными усилиями мы можем добиться значимых перемен и создать более безопасное общество, где царит поддержка“, – заявила Инга Филипова, руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии, в рамках долгосрочной инициативы „Откройте глаза на насилие“.

„Когда домашнее насилие становится нормой в обществе, а мы остаёмся безучастными, насилие передаётся из поколения в поколение“, – отмечает антрополог и менеджер по развитию Центра антропологии Лийна Райявеэр. По её словам, важно осознавать долгосрочные последствия этого явления и перестать рассматривать его исключительно как частное дело.

Чем меньше сообщество, тем больше молчания

Эстонские города, поселки и муниципалитеты настолько малы, что почти каждый знает кого-то, кто сталкивался с насилием — как жертву, так и агрессора. Однако общество предпочитает молчать. Почему?

По словам антрополога, главная причина — страх перед тем, как продолжится жизнь в тесном сообществе. Люди задаются вопросами: „Как я посмотрю соседу в глаза завтра, если сегодня обвиню его в насилии?“ или „Не предатель ли я, если сообщу об этом?“

„Люди чувствуют вину за то, что решились заговорить, осмелились сообщить о насилии. Это тоже наследие советского прошлого, когда правоохранительные органы воспринимались скорее как угроза, чем как источник помощи, как инструмент репрессивной власти. Доносительство имело негативные коннотации, и даже сейчас в обществе можно услышать: „Зачем они вмешались в чужие дела?““, — объясняет Лийна Райявеэр.

Однако она отмечает, что уровень доверия к полиции и экстренным службам сегодня стал гораздо выше, поэтому молчание нельзя объяснить только историческим опытом.

Среди нас живет много пожилых людей, которые пережили домашнее насилие десятилетия назад или страдали от него на протяжении всей жизни. Они могут никогда не рассказать о своем опыте, но остаются частью нашего общества и заслуживают того, чтобы их трамву признали. При этом агрессор – это не всегда партнер — это может быть взрослый ребенок, брат, сестра или другой близкий родственник. „Во многих аспектах эта проблема остается в тени, и работы предстоит еще очень много — как в государственном, так и в частном секторе“, — подчеркивает антрополог.

Изменения требуют времени, но всё возможно