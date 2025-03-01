„С наступлением весны каждый почувствует себя легче“. Эстонский таролог рассказала, как пройдет март у знаков зодиака

Если в марте вы запланировали путешествие, то это отличное время для дороги. Сейчас вам просто необходимо зарядиться солнечной энергией, сменить обстановку и наполниться новыми впечатлениями.

В финансовом плане месяц обещает быть благоприятным — вы сможете навести порядок в денежных вопросах и, возможно, даже улучшить своё материальное положение. Действуйте решительно, но осознанно, и не бойтесь перемен — они откроют перед вами новые возможности.

Март станет для Близнецов очень важным месяцем. Придётся принимать множество решений, а обстоятельства будут меняться молниеносно. Сейчас особенно важно разобраться с прошлым и отпустить всё, что мешало вашему развитию.

Справиться с напряжённостью помогут длительные прогулки на свежем воздухе, чтение книг и время, проведённое наедине с собой. Сейчас вам особенно важно обрести внутреннее спокойствие и гармонию. Позвольте себе отдых и не спешите с выводами — всё наладится.

В марте Тельцы могут столкнуться с трудностями во взаимоотношениях. Будет казаться, что окружающие настроены агрессивно и не стремятся понять вашу ситуацию. Это может вызвать желание отгородиться от людей, но не поддавайтесь унынию.

Сейчас подходящий момент, чтобы разобраться с делами из прошлого, если они не связаны с финансовыми вопросами. Используйте этот период для переосмысления, завершения незаконченных дел.

Этот месяц пройдет под знаком сомнений. Ваш внутренний голос будет подсказывать, где решение уже созрело, а где стоит ещё немного поразмыслить — прислушивайтесь к нему. Карты советуют избегать крупных расходов и не торопиться с важными решениями, уделяя больше времени анализу ситуации.

В этом месяце карты советуют избегать крупных расходов, не торопиться с важными решениями и уделять больше времени обдумыванию каждого шага. Проявляйте осмотрительность в финансах и делах — сейчас лучше сосредоточиться на планировании, а не на спонтанных действиях. Аркан марта - Отшельник, Иерофант, Умеренность.

Также не забудьте уделить внимание личной жизни. Проведите несколько дней наедине со своей второй половинкой — это укрепит ваши отношения. А если вы пока свободны, карты говорят вам „да“ — март подарит шанс встретить человека, который принесёт в вашу жизнь радость и тепло. Будьте открыты новым знакомствам!

Лев

Аркан Колесница, Солнце и Справедливость

Март для Львов обещает быть солнечным и благоприятным. Возможно, вас ждут положительные перемены в работе — не бойтесь новых предложений, вы точно справитесь со всеми задачами.

Дома будет царить гармония и взаимопонимание, что придаст вам сил и уверенности. Сейчас отличное время для того, чтобы построить планы на лето — подумайте, куда хотите отправиться, какие мечты реализовать. Позвольте себе помечтать и наметить маршруты для будущих ярких приключений!

Дева

Аркан Мир, Смерть и Справедливость

В марте Девы почувствуют, что один из жизненных этапов завершается, уступая место новому, совершенно непохожему на прежний. Этот переход может принести в вашу жизнь свежие возможности и перемены.

Особенно важно в этом месяце хорошо продумать планы, связанные с работой. Если вы давно задумывались о поиске нового места, сейчас самое подходящее время для этого.

Также уделите внимание своей семье — навестите родственников, проведите с ними время, дайте им почувствовать вашу любовь и заботу.

Весы

Аркан Императрица, Влюбленные и Сила

В этом месяце женщинам-Весам стоит расслабиться и позволить себе проявить истинную женственность. Позвольте себе немного уязвимости и не принимайте важных решений — пусть этим займется мужчина.

В целом март обещает быть месяцем пробуждения, наполненным силой и энергией, дарящей ощущение обновления и внутренней гармонии.

Скорпионы

Аркан Колесница, Дурак и Иерофант

Март — отличное время для новых начинаний. Переезд, смена места жительства или работы — всё это пройдёт легко и по плану. Сейчас перед вами нет никаких препятствий, кроме тех, что созданы вашими собственными страхами.