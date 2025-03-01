„С наступлением весны каждый почувствует себя легче“. Эстонский таролог рассказала, как пройдет март у знаков зодиака
С наступлением весны каждый почувствует себя легче. Возможно, это связано с тем, что дни становятся длиннее, а может, с простым смирением перед тем, что не всё в наших силах изменить. Налоги выросли, цены поднялись — но мы адаптируемся, пишет таролог из Таллинна Ольга Худякова.
В этом месяце карты советуют избегать крупных расходов, не торопиться с важными решениями и уделять больше времени обдумыванию каждого шага. Проявляйте осмотрительность в финансах и делах — сейчас лучше сосредоточиться на планировании, а не на спонтанных действиях. Аркан марта - Отшельник, Иерофант, Умеренность.
Овен
Аркан Влюбленные, Суд и Сила
Этот месяц пройдет под знаком сомнений. Ваш внутренний голос будет подсказывать, где решение уже созрело, а где стоит ещё немного поразмыслить — прислушивайтесь к нему. Карты советуют избегать крупных расходов и не торопиться с важными решениями, уделяя больше времени анализу ситуации.
Сейчас подходящий момент, чтобы разобраться с делами из прошлого, если они не связаны с финансовыми вопросами. Используйте этот период для переосмысления, завершения незаконченных дел.
Телец
Аркан Солнце, Маг и Влюбленные
В марте Тельцы могут столкнуться с трудностями во взаимоотношениях. Будет казаться, что окружающие настроены агрессивно и не стремятся понять вашу ситуацию. Это может вызвать желание отгородиться от людей, но не поддавайтесь унынию.
Справиться с напряжённостью помогут длительные прогулки на свежем воздухе, чтение книг и время, проведённое наедине с собой. Сейчас вам особенно важно обрести внутреннее спокойствие и гармонию. Позвольте себе отдых и не спешите с выводами — всё наладится.
Близнецы
Аркан Смерть, Император и Суд
Март станет для Близнецов очень важным месяцем. Придётся принимать множество решений, а обстоятельства будут меняться молниеносно. Сейчас особенно важно разобраться с прошлым и отпустить всё, что мешало вашему развитию.
В финансовом плане месяц обещает быть благоприятным — вы сможете навести порядок в денежных вопросах и, возможно, даже улучшить своё материальное положение. Действуйте решительно, но осознанно, и не бойтесь перемен — они откроют перед вами новые возможности.
Рак
Аркан Влюбленные, Колесница и Солнце
Если в марте вы запланировали путешествие, то это отличное время для дороги. Сейчас вам просто необходимо зарядиться солнечной энергией, сменить обстановку и наполниться новыми впечатлениями.
Также не забудьте уделить внимание личной жизни. Проведите несколько дней наедине со своей второй половинкой — это укрепит ваши отношения. А если вы пока свободны, карты говорят вам „да“ — март подарит шанс встретить человека, который принесёт в вашу жизнь радость и тепло. Будьте открыты новым знакомствам!
Лев
Аркан Колесница, Солнце и Справедливость
Март для Львов обещает быть солнечным и благоприятным. Возможно, вас ждут положительные перемены в работе — не бойтесь новых предложений, вы точно справитесь со всеми задачами.
Дома будет царить гармония и взаимопонимание, что придаст вам сил и уверенности. Сейчас отличное время для того, чтобы построить планы на лето — подумайте, куда хотите отправиться, какие мечты реализовать. Позвольте себе помечтать и наметить маршруты для будущих ярких приключений!
Дева
Аркан Мир, Смерть и Справедливость
В марте Девы почувствуют, что один из жизненных этапов завершается, уступая место новому, совершенно непохожему на прежний. Этот переход может принести в вашу жизнь свежие возможности и перемены.
Особенно важно в этом месяце хорошо продумать планы, связанные с работой. Если вы давно задумывались о поиске нового места, сейчас самое подходящее время для этого.
Также уделите внимание своей семье — навестите родственников, проведите с ними время, дайте им почувствовать вашу любовь и заботу.
Весы
Аркан Императрица, Влюбленные и Сила
В этом месяце женщинам-Весам стоит расслабиться и позволить себе проявить истинную женственность. Позвольте себе немного уязвимости и не принимайте важных решений — пусть этим займется мужчина.
В целом март обещает быть месяцем пробуждения, наполненным силой и энергией, дарящей ощущение обновления и внутренней гармонии.
Скорпионы
Аркан Колесница, Дурак и Иерофант
Март — отличное время для новых начинаний. Переезд, смена места жительства или работы — всё это пройдёт легко и по плану. Сейчас перед вами нет никаких препятствий, кроме тех, что созданы вашими собственными страхами.
Постарайтесь отбросить сомнения, и вы увидите, как всё начинает складываться самым естественным образом. Доверьтесь потоку перемен, и они приведут вас туда, где вам действительно нужно быть.
Стрелец
Аркан Влюбленные, Умеренность и Сила
В марте многое будет зависеть не от вас, поэтому не берите всё на свой счёт. Постарайтесь замедлиться и посвятить время своему хобби, отдыху и восстановлению.
На работе или в личных отношениях могут возникнуть напряжённые моменты, но важно не принимать всё слишком близко к сердцу.
Козерог
Аркан Луна, Колесо Фортуны и Отшельник
В марте вам могут попытаться втянуть в противоречивые ситуации. Постарайтесь меньше комментировать происходящее вокруг вас и избегать участия в спорах. Если кто-то доверит вам секрет, будьте осторожны — не раскрывайте его другим.
В отношениях на работе и с друзьями лучше занять нейтральную позицию, не позволяя себя вовлечь в интриги.
Водолей
Аркан Луна, Башня и Колесница
В марте Водолеям стоит быть особенно осторожными на дорогах и с любой техникой. Если вы чувствуете себя неважно, лучше остаться дома. Из-за усталости ваше внимание может ослабеть, и это может привести к ошибкам.
Постарайтесь дать себе время на отдых и восстановление, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Рыбы
Аркан Звезда, Повешенный и Суд
Март — это время для построения планов на будущее и мечтаний о том, что вы хотите достичь. Сейчас вселенная особенно внимательна к вашим желаниям и будет готова помогать вам на пути к целям.
Однако для принятия важных решений и активных действий это не лучший момент — дайте себе время на обдумывание и подготовку, а когда наступит подходящий момент, все сложится как нужно.