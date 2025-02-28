Статистика Maxima: топ-20 самых покупаемых продуктов 2024 года

Топ-20 самых продаваемых продуктов

1. Молоко 2,5%, 1 л (в пакете)

2. Бананы

3. Сметана 20%, 500 г

4. Яйца, размер М

5. Пончики с вареньем, 60 г

6. Пиво, 500 мл (в банках)

7. Сахар, 1 кг

8. Сливочное масло 82 %

9. Картофель (на развес)

10. Арбузы

11. Яблоки, 1-й класс

12. Кофейные сливки 10%

13. Пончики с фруктовой начинкой

14. Морковь (на развес)

15. Столовая вода, газированная, 1,5 л

16. Глазированные сырки

17. Булка для тостов, 500 г

18. Лук, кг

19. Молодой картофель, кг

20. Пеклеванный хлеб, 500 г

Жителям Эстонии нравятся молочные продукты – четверть товаров в списке относятся именно к этой категории. Лидирует, конечно же, молоко, но и сметана часто попадает в корзину покупателей. Радует, что в рейтинге представлено множество свежих продуктов. Безоговорочный фаворит – бананы, но не отстает и столь привычный нам картофель. Следом идут арбузы и яблоки. Интересно отметить, что несмотря на короткий сезон арбузы достигают внушительных показателей продаж за значительно меньший период времени. Это говорит о том, что в сезон арбуз становится любимым освежающим лакомством для многих. Неожиданно высокую позицию занимает сладкая выпечка – пончики с вареньем, одна из самых любимых покупателями сладостей на прилавках Maxima. Множество положительных отзывов клиентов подтверждается и статистикой продаж. Удивляет и шестая позиция пива, что свидетельствует либо о частых покупках этого напитка, либо о стабильном спросе среди постоянных потребителей.

70 % продуктов из топ-20 входят в постоянную акцию Maxima „Каждый день низкая цена“