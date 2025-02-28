Статистика Maxima: топ-20 самых покупаемых продуктов 2024 года
Заглянуть в чужие продуктовые корзины всегда любопытно. Давайте выясним, что жители Эстонии чаще всего покупали в продуктовых магазинах в прошлом году. Maxima делится статистикой покупок за 2024 год и представляет топ-20 самых продаваемых продуктов питания. Посмотрите, какие товары были в фаворе у жителей Эстонии и сравните со своей продуктовой корзиной.
Топ-20 самых продаваемых продуктов
1. Молоко 2,5%, 1 л (в пакете)
2. Бананы
3. Сметана 20%, 500 г
4. Яйца, размер М
5. Пончики с вареньем, 60 г
6. Пиво, 500 мл (в банках)
7. Сахар, 1 кг
8. Сливочное масло 82 %
9. Картофель (на развес)
10. Арбузы
11. Яблоки, 1-й класс
12. Кофейные сливки 10%
13. Пончики с фруктовой начинкой
14. Морковь (на развес)
15. Столовая вода, газированная, 1,5 л
16. Глазированные сырки
17. Булка для тостов, 500 г
18. Лук, кг
19. Молодой картофель, кг
20. Пеклеванный хлеб, 500 г
Жителям Эстонии нравятся молочные продукты – четверть товаров в списке относятся именно к этой категории. Лидирует, конечно же, молоко, но и сметана часто попадает в корзину покупателей. Радует, что в рейтинге представлено множество свежих продуктов. Безоговорочный фаворит – бананы, но не отстает и столь привычный нам картофель. Следом идут арбузы и яблоки. Интересно отметить, что несмотря на короткий сезон арбузы достигают внушительных показателей продаж за значительно меньший период времени. Это говорит о том, что в сезон арбуз становится любимым освежающим лакомством для многих. Неожиданно высокую позицию занимает сладкая выпечка – пончики с вареньем, одна из самых любимых покупателями сладостей на прилавках Maxima. Множество положительных отзывов клиентов подтверждается и статистикой продаж. Удивляет и шестая позиция пива, что свидетельствует либо о частых покупках этого напитка, либо о стабильном спросе среди постоянных потребителей.
70 % продуктов из топ-20 входят в постоянную акцию Maxima „Каждый день низкая цена“
В рамках этой акции представлено более 100 товаров в важных продуктовых категориях по одним из самых низких цен на рынке. Большинство товаров из представленного списка относятся именно к этой акции, цель которой – предложить важные для потребителей продукты по оптимальной цене. При этом доступная цена не означает низкое качество. Например, лидирующее в рейтинге молоко производится под собственной маркой Maxima Farm Milk в Эстонии. Для эстонцев важно поддерживать местных производителей, особенно когда речь идет о молочной продукции. Сочетание местного производства и доступной цены объясняет лидерство этого продукта. В акции также представлены бананы, картофель, масло, сахар, газированная вода, хлебобулочные изделия и многое другое. Товары, занимающие 17-е и 20-е места, также выпускаются под собственной маркой Maxima Parim Päts и производятся в Эстонии. Собственные торговые марки позволяют предложить выгодную альтернативу продукции известных брендов, поэтому такие товары обычно являются самыми доступными в своей категории.
Похожи ли ваши покупательские предпочтения на общие тенденции жителей Эстонии? Независимо от ответа, в магазинах Maxima вы найдете широкий ассортимент продуктов на любой вкус и в разных ценовых категориях. Не забывайте следить за еженедельными предложениями Maxima – удобнее всего это делать в ЭЛЕКТРОННОМ БУКЛЕТЕ. Действуйте с умом: планируйте меню на неделю, выбирая продукты по специальным предложениям! Не переплачивайте за товары и покупайте в Maxima!