28.02.2025, 08:30
В таблетках, с маслом, продуктами или от солнца? Как эффективнее всего получать витамин D
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Не секрет, что организм людей, живущих в наших широтах, не испытывает излишка витамина D. Часто на приеме врачи спрашивают пациентов: „Вы принимаете витамин D?“. А иногда этот вопрос сопровождается советом рекомендовать его всем своим друзьям и близким. Но как выбрать и принимать этот необходимый витамин? Разбирается Delfi Life.
Элизабете Мурниеце, представительница Научного института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR, а также специалист по питанию, отмечает, что прежде чем спешить в аптеку, стоит разобраться, откуда организм получает витамин D: „В основном он синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетового излучения, и наибольшее количество образуется летом в период с 13 до 14 часов дня“.
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