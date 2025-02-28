В таблетках, с маслом, продуктами или от солнца? Как эффективнее всего получать витамин D

Не секрет, что организм людей, живущих в наших широтах, не испытывает излишка витамина D. Часто на приеме врачи спрашивают пациентов: „Вы принимаете витамин D?“. А иногда этот вопрос сопровождается советом рекомендовать его всем своим друзьям и близким. Но как выбрать и принимать этот необходимый витамин? Разбирается Delfi Life.