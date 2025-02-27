Сезон гриппа в разгаре. Как защититься от разгулявшейся по Эстонии болезни и кто в группе риска?
Сезон гриппа 2024 года – в самом разгаре, и специалисты прогнозируют, что в феврале заболеваемость продолжит расти. Многие относятся к нему легкомысленно: „Ах, это просто грипп!“, однако недавний случай на Сааремаа показал, что грипп может привести к летальному исходу. Кому положена бесплатная прививка и как защититься от гриппа, выясняла „МК-Эстония“.
С начала вирусного сезона этого года грипп унес в Эстонии жизни пяти человек, среди них – скончавшийся перед Новым годом шестилетний мальчик.
Вечером 23 декабря заболевшего гриппом ребенка в тяжелом состоянии было решено перевезти в таллиннскую больницу, однако ни один из вертолетов летного отряда Департамента полиции и погранохраны из-за погоды не смог вылететь на остров, пишет Postimees.
Поскольку время шло, погода не улучшалась, а состояние ребенка было тяжелым, было решено отвезти его из Курессааре в Таллинн на машине скорой помощи. К сожалению, помощь опоздала, и мальчик, находившийся уже в критическом состоянии, скончался в Таллиннской детской больнице.
В группе риска – также пожилые люди, в Эстонии из пятерых человек двое – 74-летний и 90-летний – скончались из-за тяжелой формы гриппа.
Что нужно знать?
На вопросы „МК-Эстонии“ отвечает главный специалист Департамента здоровья Ольга Садикова.
– Kак защититься от гриппа?
– Соблюдение профилактических мер имеет критически важное значение. Наиболее эффективная мера – вакцинация.
Циркулирующие сейчас штаммы вируса хорошо подходят для вакцин.
Бесплатная прививка от гриппа положена тем, кто получает услуги общего и специализированного социального ухода (круглосуточного и в условиях проживания в сообществе), людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до 7 лет и несовершеннолетним, входящим в группу риска.
Окончательное решение о принадлежности к группе риска принимает врач, исходя из состояния здоровья пациента и возможных рисков осложнений.
– Кто находится в группе риска?
– К группе риска по гриппу в первую очередь относятся:
Пожилые люди, особенно – старше 65 лет;
Люди с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем, заболевания почек и печени, диабет, а также лица с иммунодефицитом;
Беременные женщины;
Дети до 2 лет;
Жители домов престарелых и других социальных учреждений.
Мы настоятельно рекомендуем людям из группы риска вакцинироваться – это можно сделать у семейного врача, в вакцинных кабинетах больниц или в аптеке.
Формирование иммунитета: после вакцинации организму требуется обычно 10–14 дней, чтобы выработать достаточное количество защитных антител и достичь максимальной иммунной защиты.
Защита сохраняется примерно 6–12 месяцев, поэтому вакцинацию рекомендуется проводить каждый сезон.
Индивидуальный иммунный ответ зависит от состояния здоровья человека.
– Какой прогноз по распространению гриппа на февраль?
– Заболеваемость гриппом еще не достигла пика сезона и продолжает расти. С высокой вероятностью рост случаев продолжится и в феврале. Интенсивность заболеваемости оценивают как среднюю, а распространение – широкое. Грипп фиксируют во всех возрастных группах и регионах.
С начала сезона число госпитализаций значительно увеличилось (на 24% в неделю), что указывает на более тяжелое течение болезни.
61,2% госпитализированных – пациенты в возрасте 65 лет и старше, из них примерно треть – люди старше 80 лет.
Летальные случаи зарегистрированы среди пожилых людей (старше 70 лет).
Как себя вести, если заболели гриппом?
▪ Оставайтесь дома, если заболели! Легкие симптомы у здорового человека могут представлять опасность для людей из группы риска. Не поручайте уход за больным ребенком пожилым людям и избегайте контакта с маленькими детьми и лицами из группы риска, если вы больны.
▪ Мойте руки теплой водой с мылом, при необходимости используйте дезинфицирующие средства (особенно после посещения общественного транспорта или магазинов). Избегайте касания лица, глаз, рта и носа немытыми руками.
▪ При кашле и чихании закрывайте рот и нос бумажной салфеткой или локтем.
▪ Регулярно проветривайте помещения не менее двух раз в день по 15 минут.
▪ Людям из группы риска следует избегать многолюдных мест или носить маску.
▪ При контакте с больными носите маску, закрывая нос и рот.
▪ Избегайте стресса и придерживайтесь здорового образа жизни: высыпайтесь, будьте физически активны, пейте достаточное количество жидкости и придерживайтесь сбалансированного питания.