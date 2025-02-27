Сезон гриппа в разгаре. Как защититься от разгулявшейся по Эстонии болезни и кто в группе риска?

С начала вирусного сезона этого года грипп унес в Эстонии жизни пяти человек, среди них – скончавшийся перед Новым годом шестилетний мальчик.

Вечером 23 декабря заболевшего гриппом ребенка в тяжелом состоянии было решено перевезти в таллиннскую больницу, однако ни один из вертолетов летного отряда Департамента полиции и погранохраны из-за погоды не смог вылететь на остров, пишет Postimees.

Поскольку время шло, погода не улучшалась, а состояние ребенка было тяжелым, было решено отвезти его из Курессааре в Таллинн на машине скорой помощи. К сожалению, помощь опоздала, и мальчик, находившийся уже в критическом состоянии, скончался в Таллиннской детской больнице.

В группе риска – также пожилые люди, в Эстонии из пятерых человек двое – 74-летний и 90-летний – скончались из-за тяжелой формы гриппа.

Что нужно знать?

На вопросы „МК-Эстонии“ отвечает главный специалист Департамента здоровья Ольга Садикова.

– Kак защититься от гриппа?

– Соблюдение профилактических мер имеет критически важное значение. Наиболее эффективная мера – вакцинация.

Циркулирующие сейчас штаммы вируса хорошо подходят для вакцин.

Бесплатная прививка от гриппа положена тем, кто получает услуги общего и специализированного социального ухода (круглосуточного и в условиях проживания в сообществе), людям старше 60 лет, беременным женщинам, детям до 7 лет и несовершеннолетним, входящим в группу риска.

Окончательное решение о принадлежности к группе риска принимает врач, исходя из состояния здоровья пациента и возможных рисков осложнений.

– Кто находится в группе риска?

– К группе риска по гриппу в первую очередь относятся:

Пожилые люди, особенно – старше 65 лет;

Люди с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем, заболевания почек и печени, диабет, а также лица с иммунодефицитом;

Беременные женщины;

Дети до 2 лет;

Жители домов престарелых и других социальных учреждений.