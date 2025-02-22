Вопрос сексологу: „Муж обижается, когда отказываю в сексе. Как объяснить, что я не могу хотеть всегда?“

Психолог, сексолог, схема-терапевт Давид Еремян отвечает на вопрос женщины:

Абсолютно справедливо как-то, что заниматься сексом с партнером без желания — это насилие, так и то, что отказы в близости крайне болезненны. В терапии мы стараемся создать в паре такую атмосферу, в которой легко и инициировать секс, и отказываться от него. Для этого нужны несколько условий.

Первое — важно поменяться ролями. Сейчас он как носитель большего либидо выступает в роли инициатора. И это естественно, учитывая, что он, по крайней мере в моменте, более заинтересованная сторона. Вы же становитесь в положение жертвы, которой приходится отбиваться. Продолжение такой модели приведет исключительно к ухудшению в ваших отношениях. Важно, чтобы вы сейчас взяли на себя позицию инициатора. Только так можно разорвать этот порочный круг.

Второе условие — это расширение рамок секса. Если интимное взаимодействие представляется исключительно как пенетрационный секс, обязательно ведущий к оргазму, то близость всегда будет связана с большим давлением. Это будет значит: чтобы ее испытать, у всех должно быть для этого настроение, физическая готовность, время, силы, правильный гормональный статус и так далее. И если хоть один параметр не совпадает, то все будут фрустрированы и разочарованы.

Если же легким сексуальным напряжением и ласками наполнена ваша жизнь, то будет возможно переходить от них к более интенсивному взаимодействию. При желании это будет сделать легко, как и просто получить удовольствие от этого уровня близости, не ожидая ничего другого. Для этого важно больше целоваться, трогать друг друга, ласкать, обнимать — без обязательного ожидания продолжения. То есть вернуться к состоянию, в котором вы хотели друг друга, а не секса как такового.

И последнее: важно донести до мужа, что мы всегда исходим из потребностей партнера с меньшим желанием. То есть право не делать то, что не хочется, преимущественно перед правом делать то, что хочется. Поскольку первое ведет к насилию, а второе только к фрустрации.