Магнитные бури: опасны ли они и как от них защититься?
В феврале 2025 года прогнозируется повышенная солнечная активность, которая может вызвать несколько магнитных бурь различной интенсивности. Ученые предупреждают о возможном влиянии этих явлений на самочувствие людей, особенно тех, кто более чувствителен к изменениям погоды и геомагнитной обстановки. Так ли опасны магнитные бури для здоровья, как об этом говорят? Опасно ли их воздействие на чувствительную технику? И какие меры помогут не страдать во время природных изменений?
Магнитные бури – это явление, о котором много говорят, но какова его реальная опасность? Многие считают, что зачастую влияние его сильно преувеличено, другие же наоборот – строят планы на будущее, только ознакомившись с прогнозом, пишет „МК Эстония“.
Почему штормит?
Как пишет международный научный журнал Science of the Total Environment, который публикует статьи, связанные с экологическими и экологически устойчивыми проблемами, одна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь, вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц.
Вторая причина – корональные выбросы, т.е. выбросы из короны Солнца, а точнее – из зон пониженных температур, которые могут содержать заряженные частицы и магнитные поля. Именно они влияют на магнитное поле нашей планеты. Солнечный ветер – поток заряженных частиц, движущийся от Солнца, который может вызывать возмущения в магнитном поле Земли. Космические лучи и межпланетные возмущения – могут оказывать дополнительное влияние на состояние магнитосферы.
Прогнозирование таких явлений как магнитные бури – весьма сложный процесс, который включает в себя наблюдение за солнечной активностью и мониторинг изменений в магнитном поле Земли.
Влияние вспышек на Солнце на технику
Большая опасность магнитных бурь – в том, что они способны навредить человеку косвенно, влияя на технику и электросистемы, об этом также пишет Science of the Total Environment.
Их способность образовывать электрический ток в предметах, содержащих металл, может легко спровоцировать сильные скачки напряжения, возгорания и взрывы. Подвергнуть себя опасности можно не только при работе со сложным электрическим оборудованием, но и даже используя водоснабжение: магнитные бури образуют ток в трубах, заряжая воду.
Также геомагнитный шторм влияет на радиосвязь, GPS и другие навигационные системы, так как мешает распространению сигналов в ионосфере. Это приводит к неправильному определению местоположения и дальнейшего направления. Плюс из-за того, что бури расширяют атмосферу, тормозятся околоземные спутники и космические аппараты.
Чтобы предотвратить негативные последствия от магнитных бурь, в первую очередь защищают линии электропередачи.
Как они влияют на человека
В Эстонии исследованием влияния электромагнитных полей, в том числе магнитных бурь на человека, занимаются в TalTech. Исследовательская группа под руководством Тармо Коппеля разработала уникальный метод оценки восприимчивости человека к магнитным полям. Согласно исследованиям Коппеля, не все люди восприимчивы, но 20-30% населения могут реагировать на изменения магнитного поля.
По мнению врачей, для большинства людей магнитные бури не представляют серьезной угрозы. Основной дискомфорт испытывают те, кто уже подвержен стрессу или имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. В такие периоды действительно могут усиливаться головные боли, слабость, чувство разбитости.
Истина – в том, что многие из нас способны минимизировать их воздействие простыми действиями: здоровым сном, физической активностью и снижением уровня стресса.
На вопрос „Влияют ли магнитные бури на самочувствие и здоровье человека и несут ли опасность?“ однозначного ответа нет. Хотя, как показывают официальные исследования, именно во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а плохое самочувствие появляется у 75% населения планеты.
Наталья Баллан, семейный врач, считает, что магнитные бури могут повлиять на самочувствие: „Даже у здоровых людей иногда появляются симптомы вроде головной боли, усталости и плохого настроения. В группе повышенного риска – люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабетом, пожилые и склонные к метеозависимости. Особенно сильно такие изменения ощущают метеозависимые люди“.
Наиболее частые симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:
головная боль;
бессонница;
слабость;
тахикардия;
скачки артериального давления.
Дополнительно под влиянием космических изменений запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение. У людей, страдающих различными психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. В некоторых случаях может наблюдаться воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах.
Как пережить бурю?
Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться следующих рекомендаций:
Соблюдать режим сна (ложиться спать не позже 23:00, спать не менее 7–8 часов) – недосып усиливает воздействие магнитной бури;
Следить за питанием (минимизировать жирную и тяжелую пищу, увеличить потребление овощей, рыбы и нежирного мяса);
Пить больше воды (не менее 2 литров в день, исключить кофе и энергетики) – гидратация поможет уменьшить головные боли и усталость;
Избегать сильных физических нагрузок – не заниматься тяжелым трудом и спортом;
Регулярно измерять давление (особенно гипертоникам);
Ограничить экранное время (сократить использование гаджетов, особенно перед сном) – магнитные бури могут влиять на электромагнитные поля смартфонов и компьютеров;
Контролировать давление (особенно гипертоникам и сердечникам);
Минимизировать стресс – избегать конфликтов и переутомления;
Избегать дальних поездок – возможны проблемы с навигацией и связью.
Самое главное – не быть мнительным. Многие люди, узнав о приближении магнитных бурь, начинают опасаться самого плохого и воображают всяческие катаклизмы, что в итоге приводит к ухудшению самочувствия не из-за солнечной активности, а из-за эмоционального напряжения.
Влияние солнечной активности на исторические процессы
В 1915 году, наблюдая за Солнцем, молодой русский ученый Александр Чижевский заметил, что периоды максимальной солнечной активности совпадают с важнейшими историческими событиями – войнами, революциями, массовыми восстаниями. В своем труде „О периодичности мирового исторического процесса“ (1918) он проанализировал данные с 500 г. до н.э. по 1922 г., выявив цикличность глобальных потрясений, соответствующую 11-летним солнечным циклам.
Чижевский выделил четыре фазы, соответствующие этапам солнечной активности:
1. Минимальная возбудимость – апатия, покорность, окончание войн, расцвет науки и культуры.
2. Рост возбудимости – усиление общественной активности, политическая поляризация, формирование идеологических движений.
3. Максимальная возбудимость – революции, войны, восстания, реформы, широкое распространение религиозных и мистических учений.
4. Спад возбудимости – разочарование, стремление к миру, распад политических союзов, депрессия общества.
Чижевский предположил, что воздействие Солнца связано с электромагнитными возмущениями, изменяющими состояние магнитного поля Земли и биоэлектрическую активность мозга. Современные исследования подтверждают влияние солнечной активности на психофизиологические процессы, однако теория Чижевского остается дискуссионной.
Основная идея ученого заключалась в возможности учитывать эти закономерности для разумного управления социальными процессами.
Это интересно!
В 2018 году журнал International Journal of Cell Science & Molecular Biology опубликовал исследование китайских и британских ученых, предполагающее, что существует связь между фиксируемыми в последние годы аномальным ослаблением геомагнитного поля Земли, особенно – в Южном полушарии, и неожиданными вспышками опасных вирусов, таких как желтая лихорадка, вирус Зика и денге.
Земное магнитное поле – это своеобразный щит, защищающий нашу планету от космического излучения и заряженных частиц, включая возможные вирусные агенты. Однако данные Европейского космического агентства (ESA) показывают, что этот „щит“ стремительно слабеет. По некоторым оценкам, в последние годы интенсивность магнитного поля уменьшается на 5% в год – это в 10 раз быстрее, чем считалось ранее! Особенно это заметно в так называемой Южноатлантической аномалии (ЮАА) – зоне ослабленного магнитного поля, охватывающей Южную Америку и часть Африки.
Ученые обнаружили тревожное совпадение: ослабление магнитного поля совпадает с резкими всплесками вирусных заболеваний. Например, в 2015 году в Мексике зафиксировали аномальный рост интенсивности космических лучей, и вскоре после этого началась вспышка вируса Зика и желтой лихорадки в Бразилии.
Космическое излучение может оказывать два главных эффекта:
▪ Генетические мутации вирусов – повышение активности космических лучей может ускорять мутации и появление новых, более агрессивных штаммов.
▪ Влияние на комаров – главный переносчик желтой лихорадки, комар Aedes aegypti, чувствителен к изменениям магнитного поля. Его размножение и активность увеличиваются при ослаблении магнитного экрана Земли.
Ученые считают, что эти наблюдения нельзя игнорировать. Если ослабление магнитного поля продолжится, это может привести к более частым и масштабным эпидемиям. Они предлагают создать систему раннего предупреждения, которая будет отслеживать изменения геомагнитного поля, солнечную активность и уровень космического излучения, чтобы предсказывать потенциальные вспышки вирусных заболеваний.
Эта гипотеза пока требует дальнейших исследований, но если она подтвердится, человечеству придется пересмотреть подход к борьбе с эпидемиями. В будущем, возможно, медицинские эксперты будут отслеживать не только мутации вирусов, но и „магнитное здоровье“ нашей планеты.
Последствия магнитных бурь в истории
Самая сильная и по-настоящему страшная магнитная буря произошла в мае 1921 года. Тогда в США полностью отключилась телефонная связь, сломались предохранители, сбоило электричество и происходили пожары. Позже о неприятных последствиях сообщили в Европе и Южном полушарии: в некоторых городах были полностью нарушены подводные телеграфные кабели. При этом впервые в истории наблюдений северное сияние дошло до самых низких широт.
Вторая катастрофическая буря произошла 13 марта 1989 года. Из-за нее в канадской провинции Квебек на девять часов было отключено электричество и вся инфраструктура вышла из строя всего за две минуты. Часть спутников потеряли связь с Землей на несколько часов. Северное сияние во время бури наблюдалось в Мексике и Крыму.
Следующая солнечная буря, которая принесла немало проблем, была в 2003 году в октябре. Из-за нее в Швеции произошло отключение электроэнергии на час, в Южной Африке были повреждены трансформаторы. Со спутниками была потеряна связь на несколько часов.
8 февраля 2022 года из-за магнитной бури вышло из строя 40 из 49 спутников Starlink, запущенных в космос компанией SpaceX 3 февраля. Солнечные вспышки и корональные выбросы массы (CME) привели к геомагнитной буре, которая повлияла на работу спутниковой сети.
В мае 2024 года из-за мощной (одной из самых сильных за последние 20 лет) магнитной бури наблюдались перебои в работе GPS-навигации сельскохозяйственной техники в США, Канаде, России, странах Евросоюза, Латинской Америки, Азии и Австралии. Фермеры столкнулись с нарушением точности навигации и вынуждены были приостановить работы, что привело к значительным экономическим потерям. Северное сияние наблюдали в Грузии, Армении, Беларуси и Украине.