Магнитные бури: опасны ли они и как от них защититься?

Также геомагнитный шторм влияет на радиосвязь, GPS и другие навигационные системы, так как мешает распространению сигналов в ионосфере. Это приводит к неправильному определению местоположения и дальнейшего направления. Плюс из-за того, что бури расширяют атмосферу, тормозятся околоземные спутники и космические аппараты.

Их способность образовывать электрический ток в предметах, содержащих металл, может легко спровоцировать сильные скачки напряжения, возгорания и взрывы. Подвергнуть себя опасности можно не только при работе со сложным электрическим оборудованием, но и даже используя водоснабжение: магнитные бури образуют ток в трубах, заряжая воду.

Большая опасность магнитных бурь – в том, что они способны навредить человеку косвенно, влияя на технику и электросистемы, об этом также пишет Science of the Total Environment.

Прогнозирование таких явлений как магнитные бури – весьма сложный процесс, который включает в себя наблюдение за солнечной активностью и мониторинг изменений в магнитном поле Земли.

Вторая причина – корональные выбросы, т.е. выбросы из короны Солнца, а точнее – из зон пониженных температур, которые могут содержать заряженные частицы и магнитные поля. Именно они влияют на магнитное поле нашей планеты. Солнечный ветер – поток заряженных частиц, движущийся от Солнца, который может вызывать возмущения в магнитном поле Земли. Космические лучи и межпланетные возмущения – могут оказывать дополнительное влияние на состояние магнитосферы.

Как пишет международный научный журнал Science of the Total Environment, который публикует статьи, связанные с экологическими и экологически устойчивыми проблемами, одна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь, вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц.

Магнитные бури – это явление, о котором много говорят, но какова его реальная опасность? Многие считают, что зачастую влияние его сильно преувеличено, другие же наоборот – строят планы на будущее, только ознакомившись с прогнозом, пишет „МК Эстония“ .

Чтобы предотвратить негативные последствия от магнитных бурь, в первую очередь защищают линии электропередачи.

Как они влияют на человека

В Эстонии исследованием влияния электромагнитных полей, в том числе магнитных бурь на человека, занимаются в TalTech. Исследовательская группа под руководством Тармо Коппеля разработала уникальный метод оценки восприимчивости человека к магнитным полям. Согласно исследованиям Коппеля, не все люди восприимчивы, но 20-30% населения могут реагировать на изменения магнитного поля.

По мнению врачей, для большинства людей магнитные бури не представляют серьезной угрозы. Основной дискомфорт испытывают те, кто уже подвержен стрессу или имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. В такие периоды действительно могут усиливаться головные боли, слабость, чувство разбитости.

Истина – в том, что многие из нас способны минимизировать их воздействие простыми действиями: здоровым сном, физической активностью и снижением уровня стресса.

На вопрос „Влияют ли магнитные бури на самочувствие и здоровье человека и несут ли опасность?“ однозначного ответа нет. Хотя, как показывают официальные исследования, именно во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а плохое самочувствие появляется у 75% населения планеты.

Наталья Баллан, семейный врач, считает, что магнитные бури могут повлиять на самочувствие: „Даже у здоровых людей иногда появляются симптомы вроде головной боли, усталости и плохого настроения. В группе повышенного риска – люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабетом, пожилые и склонные к метеозависимости. Особенно сильно такие изменения ощущают метеозависимые люди“.

Наиболее частые симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:

головная боль;

бессонница;

слабость;

тахикардия;

скачки артериального давления.