21.02.2025, 08:30
Как остановить скачки сахара после еды, чтобы сохранить энергию
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После еды уровень глюкозы в крови всегда повышается. Это естественно, к тому же для этого мы и едим, ведь глюкоза — главный источник энергии для клеток. Казалось бы, чем больше топлива, тем лучше. Но для энергобаланса важно, насколько быстро растет концентрация глюкозы в крови, пишет Delfi Life.
В Стэнфорде провели исследование с участием 57 человек, у которых не было диабета. В течение 2–4 недель они проходили круглосуточный мониторинг уровня глюкозы. Оказалось, что, несмотря на нормальные показатели глюкозы утром натощак, скачки после еды могут достигать диабетического уровня. Почему? И что в этом опасного?
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