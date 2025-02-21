Красота и здоровье
21.02.2025, 08:30

Как остановить скачки сахара после еды, чтобы сохранить энергию

 
Мартин Альпс
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: BublikHaus | Shutterstock

После еды уровень глюкозы в крови всегда повышается. Это естественно, к тому же для этого мы и едим, ведь глюкоза — главный источник энергии для клеток. Казалось бы, чем больше топлива, тем лучше. Но для энергобаланса важно, насколько быстро растет концентрация глюкозы в крови, пишет Delfi Life.

В Стэнфорде провели исследование с участием 57 человек, у которых не было диабета. В течение 2–4 недель они проходили круглосуточный мониторинг уровня глюкозы. Оказалось, что, несмотря на нормальные показатели глюкозы утром натощак, скачки после еды могут достигать диабетического уровня. Почему? И что в этом опасного?

Во время еды пищеварительная система расщепляет продукты, извлекая из них глюкозу, которая всасывается в кровь из кишечника. В ответ поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин. Он действует на клетки как ключ: раскрывает их, чтобы они могли принять молекулы глюкозы. Чем быстрее растет ее уровень, тем больше выбрасывается в кровь инсулина.

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