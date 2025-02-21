Как остановить скачки сахара после еды, чтобы сохранить энергию

После еды уровень глюкозы в крови всегда повышается. Это естественно, к тому же для этого мы и едим, ведь глюкоза — главный источник энергии для клеток. Казалось бы, чем больше топлива, тем лучше. Но для энергобаланса важно, насколько быстро растет концентрация глюкозы в крови, пишет Delfi Life.