Психолог объясняет: как поддержать жертв насилия, не ухудшая ситуации?

Найдите подходящий момент, чтобы выразить свою обеспокоенность. Создайте безопасное место для разговора, но будьте готовы к тому, что человек может не сразу начать говорить. Он может преуменьшать проблему или защищать обидчика. Даже если это случится, оставайтесь внимательными и не бойтесь спросить об этом ещё раз позже. Если не уверены, как лучше подойти к разговору, обратитесь за советом на линии поддержки.

Слушайте без осуждения. Возможно, вы первый человек, которому пострадавший решился рассказать о своей ситуации. Ему может быть сложно подобрать слова или признаться в происходящем. Постарайтесь понять его страхи и нужды. Самое важное – верьте тому, что он говорит.

Спросите, какая помощь нужна. Не стоит предполагать, что вы знаете, что лучше для человека. Дайте ему возможность озвучить, какая поддержка будет наиболее полезной.

Узнайте о доступных службах поддержки. Жертве насилия может быть сложно или небезопасно искать информацию самостоятельно. Поделитесь контактами горячих линий помощи, кризисных центров, приютов. При необходимости помогите связаться с ними. Если вы, как свидетель, не знаете, как поступить, вы также можете проконсультироваться со специалистами по телефону доверия.