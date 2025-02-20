Психолог объясняет: как поддержать жертв насилия, не ухудшая ситуации?
Согласно данным Эстонской статистики, 41% женщин и 33% мужчин в Эстонии сталкивались с насилием со стороны партнера. Тем не менее, домашнее насилие в обществе часто воспринимается как личное дело, в которое посторонним не стоит вмешиваться. Клинический психолог Катрина Хейнметс считает, что это отношение позволяет насилию оставаться в нашем обществе, а отсутствие реакции на него как на общую проблему наносит наибольший вред.
„Давайте на минуту задумаемся о смысле фразы „Это дело личное“. Эти слова оправдывают насилие и подразумевают, что при определённых обстоятельствах оно допустимо. Такое отношение даёт насилию зелёный свет“, — говорит клинический психолог Катрин Хейнметс, которая второй год подряд поддерживает инициативу IKEA в рамках кампании „Откройте глаза на насилие“. Она подчёркивает, что каждый из нас может влиять на формирование социальной нормы, например, на то, что каждый человек должен чувствовать себя в безопасности в отношениях и у себя дома.
„Проблема домашнего насилия не должна оставаться за закрытыми дверями, будто бы в тишине“, — говорит Инга Филипова, руководитель розничной торговли IKEA в Балтии. „Информированность и просвещение играют ключевую роль в создании по-настоящему безопасного общества. Мы стремимся сотрудничать с экспертами и организациями, чтобы говорить и освещать эту тему и вдохновлять каждого на изменения“.
Как поддержать человека, находящегося в абьюзивных отношениях?
Существует множество способов помочь тем, кто сталкивается с домашним насилием — от простой эмоциональной поддержки до конкретных действий.
„Слова и обсуждение темы насилия в повседневных разговорах могут оказать значительную помощь. Мы сами того не осознавая, можем дать кому-то силы, помочь набраться смелости и рассказать о своей ситуации. В то же время оправдание насилия или игнорирование проблемы может, напротив, снизить готовность жертвы обратиться за помощью“, — объясняет К. Хейнметс.
Психолог предлагает следующие рекомендации, как поддержать человека, сталкивающегося с домашним насилием:
Найдите подходящий момент, чтобы выразить свою обеспокоенность. Создайте безопасное место для разговора, но будьте готовы к тому, что человек может не сразу начать говорить. Он может преуменьшать проблему или защищать обидчика. Даже если это случится, оставайтесь внимательными и не бойтесь спросить об этом ещё раз позже. Если не уверены, как лучше подойти к разговору, обратитесь за советом на линии поддержки.
Слушайте без осуждения. Возможно, вы первый человек, которому пострадавший решился рассказать о своей ситуации. Ему может быть сложно подобрать слова или признаться в происходящем. Постарайтесь понять его страхи и нужды. Самое важное – верьте тому, что он говорит.
Спросите, какая помощь нужна. Не стоит предполагать, что вы знаете, что лучше для человека. Дайте ему возможность озвучить, какая поддержка будет наиболее полезной.
Узнайте о доступных службах поддержки. Жертве насилия может быть сложно или небезопасно искать информацию самостоятельно. Поделитесь контактами горячих линий помощи, кризисных центров, приютов. При необходимости помогите связаться с ними. Если вы, как свидетель, не знаете, как поступить, вы также можете проконсультироваться со специалистами по телефону доверия.
В случае угрозы жизни звоните в 112. Если вы стали свидетелем насилия или слышите крики о помощи, вызывайте полицию. Даже если сомневаетесь, лучше позвонить – это может спасти жизнь.
Чего следует избегать предлагая поддержку?
Помимо рекомендаций, как правильно поддерживать человека, столкнувшегося с домашним насилием, есть и вещи, которых лучше не делать. „Самое важное – не закрывать глаза на признаки насилия. Даже если вы не можете помочь напрямую, позаботьтесь о том, чтобы информация дошла до тех, кто сможет вмешаться“, — говорит психолог Катрин Хейнметс.
Психолог обращает внимание на несколько ключевых моментов, которые важно учитывать свидетелям:
Избегайте критических, обвиняющих или осуждающих вопросов и комментариев. Фразы вроде „Почему ты позволяешь так с собой обращаться?“ или „Почему просто не уйдёшь?“ смещают ответственность с обидчика на пострадавшего.
Не преуменьшайте серьёзность ситуации и не оправдывайте насилие. Замечания типа „У всех бывают трудности“ или „Он просто устал“ могут укрепить у пострадавшего склонность оправдывать происходящее. Будьте внимательны и не поддерживайте такое восприятие.
Осторожно давайте советы. Упрощённые решения могут показаться пренебрежением к проблеме, а необдуманные рекомендации могут усугубить ситуацию. Позвольте человеку самому определить темп изменений — чрезмерное давление со стороны может дать обратный эффект. Поспешные действия иногда только ухудшают положение и могут спровоцировать всплеск насилия.
Ваша роль — не расследовать случившееся и не ставить под сомнение слова человека. Вопросы вроде „Ты уверен(а), что всё было именно так?“ или „Он/Она не похож(а) на такого человека“ могут вызвать у пострадавшего ещё большие сомнения в себе. Важно подтвердить их переживания, а не подвергать их сомнению.
Не подвергайте риску безопасность. Ваша задача — поддержать человека, но не ставить под угрозу его или свою жизнь. Если сомневаетесь, как лучше поступить, обратитесь за советом на горячую линию поддержки, и предложите пострадавшему обратиться к профессионалам.
Помощь можно найти:
телефон доверия для жертв насилия: 116 006 (круглосуточно, 7 дней в неделю) или palunabi.ee,
телефон доверия для помощи детям: 116 111 (круглосуточно, 7 дней в неделю) или lasteabi.ee,
консультационная линия Департамента социального страхования по отказу от насилия: 660 6077 (рабочие дни 10:00 – 16:00),
номер службы экстренной помощи 112, чтобы сообщить о домашнем насилии в экстренных ситуациях.