Похудеть, помолодеть и еще 5 целебных свойств шиповника, доказанных наукой

Исследования показывают, что шиповник может помочь похудеть. В его плодах содержится антиоксидант тилиросайд, который запускает процесс жиросжигания. Например, по данным 8-недельного исследования на мышах, склонных к ожирению, те из них, которых кормили жирной пищей, содержащей 1% экстракта шиповника, в итоге весили меньше и имели меньший процент жировой массы, чем мыши, которые не получали шиповник.

В ягодах шиповника содержится большое количество флавоноидов. Они, в свою очередь, снижают кровяное давление у гипертоников и улучшают приток крови к сердцу.

Этому способствует высокая концентрация антиоксидантов. Ученые подтверждают связь между потреблением витамина С и риском сердечно-сосудистых заболеваний: обзор многих исследований показал, что 500 мг витамина С в день снижают уровень плохого холестерина и триглицеридов в крови, а также факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаточное же потребление витамина С увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В ягодах шиповника содержится очень много витамина C, который важен для нашей иммунной системы, так как он стимулирует производство лимфоцитов (белых кровяных телец, которые помогают защищаться от инфекций) и усиливает их свойства. Полифенолы и витамины А и Е, содержащиеся в шиповнике, также помогают укрепить иммунную систему.

При этом, исследования показывают, что сушеные ягоды шиповника содержат меньше антиоксидантов, чем свежие. Так что если вы хотите получить больше антиоксидантов, готовьте чай не из пакетиков, а из свежих плодов.

Ученые сравнили экстракты плодов шиповника, боярышника, черной смородины, черники, обыкновенной и черноплодной рябины и установили, что в шиповнике самая высокая концентрация антиоксидантов. Он содержит большое количество полифенолов, каротиноидов и витаминов С и Е — все эти вещества обладают мощными антиоксидантными свойствами.

Антиоксиданты — вещества, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами. Употребление продуктов и напитков, богатых антиоксидантами, может предупредить развитие хронических заболеваний сердца, рака и диабета 2-го типа.

Ягоды шиповника маленькие, круглые, красного или оранжевого цвета. Чай или отвар из них — с нежным цветочным привкусом и отчетливой кислинкой. Его легко заваривать дома, и у него много целебных свойств.

К похожим выводам приводят и исследования с участием людей. На протяжении 12 недель 32 взрослых с избыточным весом принимали по 100 мг экстракта шиповника в день. К концу эксперимента они смогли значительно снизить вес тела по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Помогает в борьбе с диабетом 2-го типа

Некоторые исследователи считают, что плоды шиповника могут защищать от диабета 2-го типа. Так, мышам, находившимся на диете с высоким содержанием жиров, давали экстракт шиповника в течение 10–20 недель. За это время у них значительно снизился уровень сахара в крови, инсулина во время голода и рост жировых клеток в печени — то есть три фактора риска развития диабета 2-го типа. Согласно другому исследованию, экстракт шиповника значительно понизил уровень сахара в крови у крыс с диабетом.

Уменьшает боль и воспаление

Шиповник содержит большое количество соединений с противовоспалительным эффектом, в том числе полифенолы и галактиолипиды — основные виды жира в клеточных мембранах. Исследования подтверждают, что добавки с шиповником значительно уменьшают боли в суставах у людей с остеоартритом.

Борется с признаками старения кожи

За обеспечение эластичности кожи отвечает белок коллаген. Виатмин С, содержащийся в шиповнике, стимулирует синтез коллагена и защищает клетки кожи от разрушительного солнечного воздействия, что помогает коже оставаться дольше молодой. Кроме того, чай из шиповника содержит каротиноид астаксантин, который помогает предотвратить распад коллагена.

Другие каротиноиды, которые есть в чае из шиповника, могут также улучшить здоровье кожи. В частности, известно, что витамин А и ликопин защищают клетки кожи от солнечных повреждений.

Как правильно готовить чай из шиповника

У чая из ягод шиповника нежный, немного сладкий цветочный вкус с кислинкой. Его можно заваривать как из сушеных, так и из свежих ягод.Если вы завариваете чай из свежих ягод шиповника, тщательно промойте их, затем поместите 4–8 ягод в чашку (240 мл) с горячей водой. Через 10–15 минут можно убрать ягоды.

Для чая можно использовать сушеный шиповник: поместите 1-2 чайные ложки смеси в ситечко и опустите его в чашку, подождите 10–15 минут.

Если вкус получился для вас слишком терпким, попробуйте добавить мед. Чай из шиповника можно пить как горячим, так и холодным.

Существуют ли противопоказания?

У чая из шиповника нет доказанных серьезных побочных эффектов. Однако некоторым людям нужно употреблять его с осторожностью. Так, безопасность и эффективность шиповника не изучались в группах беременных или кормящих женщин. В таком случае лучше поговорить с врачом, прежде чем пить этот чай. Кроме того, из-за высокого содержания витамина С чай из шиповника может повысить риск возникновения камней в почках.