Стилист и дизайнер Каролин Куузик советует: какие принты будут модными этой весной, а от каких стоит избавиться?

ВОПРОС: „Я сейчас занимаюсь организацией своего гардероба и хотела бы продать некоторые вещи и купить что-то новое. У меня много вещей с разными принтами, поэтому я хотела бы узнать, какие принты будут актуальны этой весной и летом? Тогда я буду знать, какие вещи оставить, а какие отдать“.

КАРОЛИН КУУЗИК: Хотите услышать что-то оригинальное? Весной в моде клетка и цветочки! Но это еще не все. Самые модные цветочные принты преимущественно пастельных тонов и напоминают исторические цветочные узоры 200-300-летней давности, освежающе-романтичные. Клетка - это ретро. Она может напоминать о гранжевой эпохе начала 90-х, но в новой стильной и вежливой манере. Или вернуться к наивности 1950-х и вспомнить знакомые клетчатые ткани из домашнего интерьера.