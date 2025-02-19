Мода и стиль
19.02.2025, 14:15

Стилист и дизайнер Каролин Куузик советует: какие принты будут модными этой весной, а от каких стоит избавиться?

 
Клетка - самый модный принт на данный момент.
Клетка - самый модный принт на данный момент.
ФОТО: Alessandro Bremec/NurPhoto/Shutterstock | Vida Press

Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем все о модных и не совсем модных принтах.

ВОПРОС: „Я сейчас занимаюсь организацией своего гардероба и хотела бы продать некоторые вещи и купить что-то новое. У меня много вещей с разными принтами, поэтому я хотела бы узнать, какие принты будут актуальны этой весной и летом? Тогда я буду знать, какие вещи оставить, а какие отдать“.

Хейди, 38 лет

КАРОЛИН КУУЗИК: Хотите услышать что-то оригинальное? Весной в моде клетка и цветочки! Но это еще не все. Самые модные цветочные принты преимущественно пастельных тонов и напоминают исторические цветочные узоры 200-300-летней давности, освежающе-романтичные. Клетка - это ретро. Она может напоминать о гранжевой эпохе начала 90-х, но в новой стильной и вежливой манере. Или вернуться к наивности 1950-х и вспомнить знакомые клетчатые ткани из домашнего интерьера.

Вязаный бомбер 410.- Stine Goya, boozt.com
Acne

Chloe
Юбка 142.80 Malina, boozt.com
Платье 194.50 Malina, boozt.com

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