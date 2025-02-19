Причиной зуда в интимной зоне могут быть средства для стирки и гигиены

Такие кожные заболевания, как экзема и атопический дерматит, могут вызывать сухость, зуд и шелушение кожи. Псориаз может также возникать вокруг половых органов, вызывая уплотнение и шелушение кожи. Также стоит учитывать, что гормональные колебания, связанные с менопаузой и беременностью, могут сделать кожу более чувствительной.

Зуд нередко вызывается и грибковыми инфекциями, такими как кандидоз, который, помимо зуда и покраснения, провоцирует белые комковатые выделения. „Легкий зуд также может быть вызван бактериальным вагинозом, который характеризуется серовато-белыми выделениями и неприятным рыбным запахом“, — добавляет Киви. А более серьезные симптомы вызываются заболеваниями, передающиеся половым путем - такими как герпес, хламидиоз и сифилис.

Потоотделение и трение кожи играют существенную роль в возникновении зуда и раздражения кожи – и особенно в деликатных зонах. „Потоотделение создает идеальную среду для размножения бактерий и грибков, а также выделяет соли и другие вещества, которые могут раздражать кожу. Когда участки кожи трутся друг об друга или об одежду, то естественный защитный барьер кожного покрова повреждается, и возникает чувство жжения и зуда“, — объясняет Киви.

Раздражение кожи может также возникнуть из-за тесной и синтетической одежды, которая не позволяет кожному покрову дышать и способствует накоплению влаги. Неправильно подобранное нижнее белье также может стать причиной раздражающего зуда. „Синтетические ткани, такие как полиэстер, не позволяют коже дышать, что приводит к ее увлажнению и раздражению. Нижнее белье из натуральных материалов – таких как хлопок – наиболее благоприятный выбор для кожи“, — рекомендует фармацевт.

По словам фармацевта аптеки Võru Rimi Benu Хелины Киви, зуд и сыпь могут быть вызваны самыми разными факторами – начиная с легкого раздражения кожи до весьма серьезных инфекций. „Очень часто причиной являются средства для стирки и гигиены - входящие в их состав отдушки и красители могут вызывать раздражение кожи или аллергические реакции. Проблемы также могут быть спровоцированы моющими средствами, которые остаются на одежде и раздражают кожу“, — объясняет Киви.

Сначала стоит попробовать успокоить кожные раздражения с помощью безрецептурных средств

Что делать в случае возникновения зуда? Самое главное — сначала определить причину зуда и сыпи, что можно сделать, проконсультировавшись с аптекарем или врачом. В аптеке продается множество средств, помогающих при различных проблемах со здоровьем. „Для лечения грибковых инфекций доступны кремы, содержащие клотримазол, а пероральные противогрибковые препараты, такие как капсулы, содержащие флуконазол, также продаются без рецепта“. Пробиотические свечи, такие как Vagisan, можно использовать для балансировки микрофлоры интимной зоны. Для устранения сухости и зуда подойдут специальные кремы и гели. Если вы еще не пользовались подходящим гелем для интимной гигиены, то стоит его приобрести, чтобы обеспечить бережный и сбалансированный уход. Кремы, содержащие оксид цинка, часто используются для успокоения раздраженной кожи и для борьбы с сыпью“, — перечисляет фармацевт доступные в аптеке решения, которые могут помочь в случае этих проблем.

Антигистаминные препараты, такие как лоратадин и цетиризин, полезны в тех случаях, когда зуд вызван аллергической реакцией или гиперчувствительностью. Киви приводит в пример ситуацию, когда зудящая сыпь появляется после использования нового моющего средства или косметики. В этом случае антигистаминные препараты часто являются первым шагом для облегчения зуда.

Если безрецептурные средства не помогают — зуд и сыпь не проходят или симптомы ухудшаются, несмотря на домашнее лечение – то следует обратиться к врачу. „Острый зуд, сильная боль, повышенная температура, гнойные волдыри, раны и быстро прогрессирующая сыпь требуют особого внимания“, — подчеркивает Киви. Тем, кто испытывает повторяющиеся или хронические проблемы, также следует обратиться за врачебной помощью.

По словам Хелины Киви, сейчас люди гораздо более открыто говорят о таких темах, чем раньше, и решаются обратиться за консультацией к фармацевту. У пациентов, скорее, нет боязни обсуждения своих проблем, но возникают опасения, что другие люди в аптеке могут подслушать такой разговор. „В аптеке всегда можно найти тихий уголок, где можно обсудить даже самые деликатные темы. Ни одна проблема со здоровьем не является постыдной, и всегда стоит обратиться с ней к специалистам и найти подходящее решение“, — ободряет фармацевт.