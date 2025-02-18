Рецепты
18.02.2025, 13:53

РЕЦЕПТ | По следам хита Томми Кэша: бариста рассказал, что такое эспрессо-макиато и как правильно его пить

 
Как приготовить эспрессо-макиатто?
Как приготовить эспрессо-макиатто?
ФОТО: Shutterstock

После новости о том, что Эстонию представит на „Евровидении“ Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“, к этому напитку в стране появилось особое внимание. Бариста Хельгер Аава в передаче Terevisioon рассказал, что такое классический эспрессо-макиато, и подчеркнул, что этот напиток пьют одним глотком, пишет RusERR.

„Макиато означает „помеченный“, – объяснил Аава. – В 1980-х годах обычно пили эспрессо, а следующим напитком был капучино. Бариста начали задумываться о том, что можно предложить нечто промежуточное. Просто налить горячее молоко сверху казалось странным, поэтому на эспрессо стали добавлять ложечкой небольшое количество молочной пены“.

Итальянцы пьют кофе с молоком только по утрам, а после обеда – исключительно чистый эспрессо.

„Если клиенту подают в маленькой чашке эспрессо с небольшим количеством пены, тот, кто не знаком с макиато, смотрит на напиток и удивляется, почему так мало кофе“ – сказал Аава.

Бариста отметил, что итальянцы выпивают эспрессо-макиато одним глотком.

„Если при приготовлении эспрессо-макиато сначала наливается эспрессо, а сверху добавляется немного пены, то при приготовлении латте-макиато сначала в стакан наливают молоко, а затем сверху добавляют эспрессо“, – пояснил Аава.

Вода, подаваемая к эспрессо, должна быть комнатной температуры. „Часто можно видеть, как человек выпивает эспрессо, а потом запивает его водой, как будто эспрессо слишком крепкий. Но на самом деле все наоборот. Сначала делают несколько глотков воды, очищая таким образом рецепторы, и только потом пьют эспрессо. Тогда можно в полной мере насладиться вкусом напитка“, – объяснил Аава.

Как приготовить эспрессо-макиатто?

Традиционно его готовят из одной порции эспрессо и небольшого количества молока, взбитого в пену. Немного позже это „пятно“ стало обозначать практически точку молочной пены, помещенную в эспрессо при помощи ложки.

  1. Для приготовления Вам понадобится:

  2. 7-12 г молотого кофе. Помол на эспрессо.

  3. 100 мл молока

  4. Чашка демитассе объемом 60-90 мл

  5. Питчер объемом 100-150 мл.

  1. Способ приготовления:

  2. Взбиваем молоко в мелкодисперсную глянцевую пену, как на капучино.Для большего удобства Помним, для того чтобы молоко имело естественную сладость, температура должна быть 60-65°С.

  3. Готовим одинарный эспрессо объемом 25-30 мл.

  4. С помощью питчера вливаем в эспрессо молоко так, чтобы на поверхности образовался рисунок в виде белоко пятна с кофейным ободком.Особым умением среди бариста считается если на поверхности макиато присутствует красивый базовый латте-арт, такой как сердце, розетта, тюльпан. Если же вылить правильно рисунок не получается, обращаемся к старому и проверенному методу, выкладываем молочную пену ложкой на поверхность эспрессо.

Источник: http://kofemarket.com.ua/

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„Espresso Macchiato“ представит Эстонию на „Евровидении“

Как ранее писал Delfi, за победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.

Можно сказать, Томми Кэш выиграл единогласно - получил больше всего баллов как от жюри, так и от телезрителей, пройдя в суперфинал. В итоге в суперфинале, где Кэш боролся с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, телезрители также отдали больше всего голосов за эксцентричного рэпера - целых 83%.

Песня „Espresso Macchiato“ родилась, по словам Кэша, совершенно естественно. „Мы никогда не садились с мыслью: давайте напишем песню специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей по всему миру, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое“, – отметил он.

69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Эстония выступит в первом полуфинале.

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