РЕЦЕПТ | По следам хита Томми Кэша: бариста рассказал, что такое эспрессо-макиато и как правильно его пить
После новости о том, что Эстонию представит на „Евровидении“ Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“, к этому напитку в стране появилось особое внимание. Бариста Хельгер Аава в передаче Terevisioon рассказал, что такое классический эспрессо-макиато, и подчеркнул, что этот напиток пьют одним глотком, пишет RusERR.
„Макиато означает „помеченный“, – объяснил Аава. – В 1980-х годах обычно пили эспрессо, а следующим напитком был капучино. Бариста начали задумываться о том, что можно предложить нечто промежуточное. Просто налить горячее молоко сверху казалось странным, поэтому на эспрессо стали добавлять ложечкой небольшое количество молочной пены“.
Итальянцы пьют кофе с молоком только по утрам, а после обеда – исключительно чистый эспрессо.
„Если клиенту подают в маленькой чашке эспрессо с небольшим количеством пены, тот, кто не знаком с макиато, смотрит на напиток и удивляется, почему так мало кофе“ – сказал Аава.
Бариста отметил, что итальянцы выпивают эспрессо-макиато одним глотком.
„Если при приготовлении эспрессо-макиато сначала наливается эспрессо, а сверху добавляется немного пены, то при приготовлении латте-макиато сначала в стакан наливают молоко, а затем сверху добавляют эспрессо“, – пояснил Аава.
Вода, подаваемая к эспрессо, должна быть комнатной температуры. „Часто можно видеть, как человек выпивает эспрессо, а потом запивает его водой, как будто эспрессо слишком крепкий. Но на самом деле все наоборот. Сначала делают несколько глотков воды, очищая таким образом рецепторы, и только потом пьют эспрессо. Тогда можно в полной мере насладиться вкусом напитка“, – объяснил Аава.
„Espresso Macchiato“ представит Эстонию на „Евровидении“
Как ранее писал Delfi, за победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.
Можно сказать, Томми Кэш выиграл единогласно - получил больше всего баллов как от жюри, так и от телезрителей, пройдя в суперфинал. В итоге в суперфинале, где Кэш боролся с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, телезрители также отдали больше всего голосов за эксцентричного рэпера - целых 83%.
Песня „Espresso Macchiato“ родилась, по словам Кэша, совершенно естественно. „Мы никогда не садились с мыслью: давайте напишем песню специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей по всему миру, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое“, – отметил он.
69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Эстония выступит в первом полуфинале.