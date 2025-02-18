РЕЦЕПТ | По следам хита Томми Кэша: бариста рассказал, что такое эспрессо-макиато и как правильно его пить

„Макиато означает „помеченный“, – объяснил Аава. – В 1980-х годах обычно пили эспрессо, а следующим напитком был капучино. Бариста начали задумываться о том, что можно предложить нечто промежуточное. Просто налить горячее молоко сверху казалось странным, поэтому на эспрессо стали добавлять ложечкой небольшое количество молочной пены“.

Итальянцы пьют кофе с молоком только по утрам, а после обеда – исключительно чистый эспрессо.

„Если клиенту подают в маленькой чашке эспрессо с небольшим количеством пены, тот, кто не знаком с макиато, смотрит на напиток и удивляется, почему так мало кофе“ – сказал Аава.

Бариста отметил, что итальянцы выпивают эспрессо-макиато одним глотком.

„Если при приготовлении эспрессо-макиато сначала наливается эспрессо, а сверху добавляется немного пены, то при приготовлении латте-макиато сначала в стакан наливают молоко, а затем сверху добавляют эспрессо“, – пояснил Аава.

Вода, подаваемая к эспрессо, должна быть комнатной температуры. „Часто можно видеть, как человек выпивает эспрессо, а потом запивает его водой, как будто эспрессо слишком крепкий. Но на самом деле все наоборот. Сначала делают несколько глотков воды, очищая таким образом рецепторы, и только потом пьют эспрессо. Тогда можно в полной мере насладиться вкусом напитка“, – объяснил Аава.

Как приготовить эспрессо-макиатто? Традиционно его готовят из одной порции эспрессо и небольшого количества молока, взбитого в пену. Немного позже это „пятно“ стало обозначать практически точку молочной пены, помещенную в эспрессо при помощи ложки. Для приготовления Вам понадобится: 7-12 г молотого кофе. Помол на эспрессо. 100 мл молока Чашка демитассе объемом 60-90 мл Питчер объемом 100-150 мл. Способ приготовления: Взбиваем молоко в мелкодисперсную глянцевую пену, как на капучино.Для большего удобства Помним, для того чтобы молоко имело естественную сладость, температура должна быть 60-65°С. Готовим одинарный эспрессо объемом 25-30 мл. С помощью питчера вливаем в эспрессо молоко так, чтобы на поверхности образовался рисунок в виде белоко пятна с кофейным ободком.Особым умением среди бариста считается если на поверхности макиато присутствует красивый базовый латте-арт, такой как сердце, розетта, тюльпан. Если же вылить правильно рисунок не получается, обращаемся к старому и проверенному методу, выкладываем молочную пену ложкой на поверхность эспрессо. Источник: http://kofemarket.com.ua/

„Espresso Macchiato“ представит Эстонию на „Евровидении“

Как ранее писал Delfi, за победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.

Можно сказать, Томми Кэш выиграл единогласно - получил больше всего баллов как от жюри, так и от телезрителей, пройдя в суперфинал. В итоге в суперфинале, где Кэш боролся с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, телезрители также отдали больше всего голосов за эксцентричного рэпера - целых 83%.