Пройдите тест и узнайте, какой витамин для психического здоровья вам нужен

„После продолжительной зимы, в ожидании весны, может появиться необъяснимая усталость“. Симптомы весенней усталости – упадок сил, сниженное настроение и трудности с засыпанием. „Для того, чтобы вновь почувствовать бодрость, можно прибегнуть к витаминам для психического здоровья – это небольшие, но очень полезные ежедневные привычки, которые придадут бодрости и телу, и разуму“, — пояснила Анна-Кайса Ойдермаа, генеральный директор Peaasi.ee и клинический психолог.

Перед тем, как начать витаминный курс, можно пройти тест, чтобы выяснить, в каком витамине для психического здоровья вы нуждаетесь на данный момент более всего, а затем вы получите рекомендации экспертов о том, как укрепить свое психическое здоровье. Пройти тест на уровень содержания витаминов психического здоровья можно здесь: https://peaasi.ee/vitamiinitest/ru/

Принять участие в витаминном курсе можно как в одиночку, так и с семьей, друзьями, коллегами, классом или школой.

По словам Анны-Кайсы Ойдермаа, в последнее время значительно вырос общественный интерес к укреплению психического здоровья, поскольку все большее количество людей осознает, что психически устойчивое общество важно также с точки зрения национальной обороны.

„В этом году курс витаминов для психического здоровья установил рекорд – для участия в нем зарегистрировались уже более 400 организаций. Это подтверждает, что все больше предприятий, образовательных учреждений и организаций публичного сектора желают создавать условия для работы и обучения, в которых оказывается поддержка психическому здоровью людей. Этот совместный вклад поможет сформировать более здоровое и сильное общество“, — сказала Анна-Кайса Ойдермаа.